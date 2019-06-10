«Домашнее видео»: 18+

Сам себе порнорежиссер
Когда-то Энни (Кэмерон Диаз
) и Джей (Джейсон Сигел
) трахались как кролики, но любовная лодка разбилась о семейный быт (а ведь тесть предупреждал!). Теперь он занимается музыкой, она ведёт популярный блог о трудностях материнства и готова подписать выгодный контракт. У них двое чудных детей (мальчик и девочка) и полный ахтунг в постели. Чтобы возродить пылкие чувства, семейная пара решает провести вечер вдвоём, но с каждой попыткой заняться любовью терпит фиаско. Тогда у Энни рождается гениальная, как ей кажется, затея: снять их секс на видео. Эта мысль так заводит супругов, что они тут же достают айпад. Только вот после трёх часов сумасшедшего секса, Джей забывает удалить запись и та, попав в сетевое облако, оказывается у всех друзей, которым они когда-либо дарили планшетники (включая почтальона).
Про секс можно шутить бесконечно, про его отсутствие — тем более. Тем не менее, «Домашнее видео»
, уже своим названием настраивая на юмор ниже пояса, пытается не только хохмить, но и мимоходом задастся разными философскими вопросами: одно дело быть зрителем порно, другое — стать его героем. Как в таком случае себя вести? «Ты — мужик, на тебя никто не посмотрит, а для меня это будет позор на всю жизнь!»
— восклицает Энни в разговоре с мужем. И тут возразить сложно, она, как ни прискорбно, права. Главная героиня большинства порнороликов на свете — женщина, на мужчин мало кто обращает внимание. Такой вот шовинизм.
«Домашнее видео» целиком и полностью строится на осмыслении межгендерных отношений, как и сериал «Блудливая Калифорния»
, из которого сюда перекочевали режиссёр Джейк Кэздан
(до этого сделавший с той же Диаз «Очень плохую училку»
) и актёр Роб Лоу
, играющий начальника Энни. В «Домашнем видео» он не выходит из образа Эдди Ниро, но тем и прекрасен. Кстати, эпичные поиски ай-пада в его особняке — самый динамичный отрезок фильма: Джею придётся сразиться с овчаркой, в то время как Энни, отвлекая внимание босса, будет нюхать с ним кокаин. Но, несмотря на всю свою разнузданность, «Домашнее видео» всё-таки не «Блудливая Калифорния», а скорее комедия в духе работ Джадда Апатоу
(«Сорокалетний девственник»
, «Немножко беременна»
) и его многочисленных выкормышей, в число которых, несомненно, входит и Джейсон Сигел.
Метя куда-то в сторону «Зак и Мири снимают порно»
, создатели соорудили трогательную историю про то, что в словосочетании «интимная жизнь» главное слово всё-таки «интимная», а домашние записи следует держать в надёжном месте. Или, как учит героев неожиданно появляющейся персонаж Джека Блэка
, лучше не делать их совсем.
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