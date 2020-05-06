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«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил

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6 мая 2020
Сериальные актёры играют в большое кино

«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил

Безработный актер Айдан Блум (Зак Брафф), удачно пристроившийся на шее у жены Сары (Кейт Хадсон) на исходе третьего десятка сталкивается с ворохом житейских проблем. Его престарелый отец (Мэнди Патинкин) перестал оплачивать еврейскую школу внуков (Джоуи Кинг и Пирс Ганьон), потому что из-за вернувшегося рака вложил все деньги в экспериментальное лечение, да еще сплавил сыну невоспитанного пса. Младший брат Айдана Ной (Джош Гэд), потративший завещанный матерью капитал на трейлер, живет отшельником и неохотно идет на контакт с родными. И как будто специально, чтобы Айдану не показалось мало, его терпеливая доселе жена начала подавать голос, и вдруг выяснилось, что работа в конторе, занимающейся водоснабжением - вовсе не предел ее мечтаний и грез. Тут-то до Айдана начинает доходить, что затяжная пора его золотого юношества подходит к концу, и надо что-то решать.

«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил

Чуть более года назад Зак Брафф запустил на Кикстартере краудфандинговую кампанию с целью собрать 2 миллиона долларов на производство фильма «Хотел бы я быть здесь», сценарий к которому он написал в соавторстве со своим братом Адамом. Указанную сумму удалось собрать всего за три дня, впрочем, как это часто бывает - впоследствии ставки возросли. Почти 50 000 безымянных спонсоров вложились в фильм Браффа, не в последнюю очередь благодаря промелькнувшим в ролике кампании актерам Джиму Парсонсу и Дональду Фэйзону. Интересно, сколько людей захотели вернуть свои деньги обратно после выхода фильма? Браффа, безусловно, любят не за его режиссерский дебют «Страна садов», а за тандем с Фэйзоном в сериале «Клиника». Увы, каким бы чудесным Брафф ни был актером, в качестве сценариста и режиссера он гораздо слабее. Да и тему он выбрал слишком уж расхожую - комедии и драмы о сорокалетних мальчиках уже лет десять как сменили истории о кризисе среднего возраста и обществе потребления. Сказать на эту тему что-то принципиально новое или оригинальное трудно. Высмеиванием тут тоже не пахнет - Брафф слишком сентиментальный и не скрывает этого. Что лишний раз подтверждается наличием заезженных приемов. К слову, Парсонс с Фэйзоном появляются в мизерных эпизодических ролях, отсутствие которых нисколько бы этому фильму не повредило.

«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил

Герой Браффа смешно и опасно шутит про Аль-Каиду и евреев, пытается защитить жену от озабоченного сотрудника и мило возится с детьми и братом, но ему почему-то совсем не сочувствуешь. Ситуация, в которой оказывается герой далека от безвыходной, что позволяет ему беззастенчиво торговаться с окружающими. Брат обязан взять себе хотя бы собаку, дети в обычную школу ни в коем случае не пойдут, жена вообще-то обещала поддерживать его, ведь у него же мечта. Папина блажь с экспериментальным лечением вслух не осуждается, но недовольство героя чувствуется. И не очень-то ясна природа этого недовольства: Айдан, кажется, больше расстроен тем, что папины приоритеты в области финансирования сместились с образования на здравоохранение, чем тем, что отец вот-вот умрет. Придя в себя и расслышав претензии окружающих, Айдан решает действовать. И принцип, которым он руководствуется в решении своих проблем, поначалу смахивает на обычный эскапизм.

«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил

Откровенные недочеты в режиссуре (эпизод с триумфальным шествием Ноя на фестивале Комик-Кон получился совсем уж ученическим) и слабый сценарий теоретически окупаются игрой актеров и хорошим юмором. Но собравшийся в кинотеатр российский зритель никогда об этом не узнает - там его ждет отвратительная озвучка, способная обесценить даже самую искрометную шутку. Лишенный какого-либо интонационного окраса дубляж дебютанта Евгения Баженова сделал из персонажа Браффа малолетнего дурачка, который не уверен в каждом произнесенном им самим слове. Но это полбеды. В фильме нет никаких посторонних звуков, не шумит листва и океан, не тикают часы, никто не стрекочет и не чирикает. Герои как будто находятся в пространстве, не пропускающим никаких лишних звуков, кроме диалогов и грустной музыки. Этот звуконепроницаемый Лос-Анджелес, мягко говоря, не впечатляет. В такие моменты начинаешь остро чувствовать важность звукового оформления в кино. Особенно, когда его отсутствие положительно влияет на желание поскорее покинуть зрительское кресло.


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«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил фотографии
«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил фотографии
«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил фотографии
«Хотел бы я быть здесь»: 40-летний инфантил фотографии
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