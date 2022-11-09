Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Аттила-завоеватель»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Судная ночь 2»: Убей или будь убит

Спутник телезрителя >>
9 ноября 2022

На редкость динамичный и непредсказуемый сиквел

«Судная ночь 2»: Убей или будь убит

Идеальный мир, в котором нет места вoйнам, безработице и криминалу. Но раз в году улицы всех без исключения городов Соединенных Штатов погружаются в полную анархию, где каждый безнаказанно может лишить кого-то жизни, а потенциальные жертвы лишь пытаются пережить очередную Судную ночь.

Смотреть онлайн «Судная ночь 2» Джеймса ДеМонако
Главными героями первого фильма были состоятельные граждане, на этот раз охота ведется за простыми жителями. Еще перед началом съемок режиссер триллера Джеймс ДеМонако заявил, что ему «не нужны были жертвенные ягнята, которых бездумно убивают в ночи». Поэтому герои второй «Судной ночи» переполнены не просто надеждой на спасение, а отчаянным желанием победить, превозмочь, преодолеть всевозможные преграды, чего бы это им ни стоило. В центре событий одиночка Лео (Фрэнк Грилло), оказавшийся на улице как каратель. Пока он спасает официантку Еву и ее дочь Кали (Кармен Эджого и Зои Соул), в его машину прошмыгивает семейная парочка (Зак Гилфорд и Кайла Санчес). От безысходности счастливцы, избежавшие смерти, доверяют свои жизни незнакомцу, имя, происхождение и цели которого они даже не знают. В итоге уже вся компания пытается дождаться рассвета и выжить.

«Судная ночь 2»: Убей или будь убит

«Судная ночь 2» — на редкость динамичный и непредсказуемый фильм. Глядя на экран, никогда не знаешь, что спасет героев: статика или скорость. Главное помнить: убей или будь убит, иного выхода нет. Как нет и спасения. В темных углах собственной квартиры с заколоченными намертво дверями и окнами, в пустых переулках, где то и дело раздаются отзвуки шагающей по ним смерти, даже в пустых и мрачных тоннелях метро нет никакой надежды на то, что кому-то из беззащитных (то есть бедных и слабых) удастся выжить. Никогда не знаешь, кто захочет убивать через секунду, достанет огнестрельное оружие или припасенную заточку. Лучшая подруга, муж, сестра, отец?

«Судная ночь 2» обозначает тонкую грань между желанием и долгом, местью и судом, и то место, на котором в этой системе координат находится обычный представить среднего класса. У авторов были широкие возможности для социальной критики, но они только в очередной раз намекнули, что наши жизни находятся в руках тех же людей, что и большая часть материальных благ. Люди гибнут за металл, даже в хоррорах.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   9.11.2022 - 10:57
ой жесть какая аахах вообще сюжет странный. ну типо раз в год ты можешь делать все, что захочешь - это правда странно. но фильм посмотрю, заинтересовало читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
14 фильмов июня. Выбор редакции kino-teatr.ru
23 фильма, ради которых стоит уйти с пляжа
Кем пугают зрителей в современном кино
В США наступила судная ночь
Поиск по меткам
АнтиутопияДиана ГаврилюксиквелФильмы о будущем
персоны
Майкл БэйРоберта ВальдеррамаЗак ГилфордНиколас ГонсалесФрэнк ГриллоДжеймс ДеМонакоБрэндон КинерДжо ОхманКайла СанчесМайкл Кэй УильямсКарла ХименесКармен Эджого
фильмы
Судная ночь 2

фотографии >>
«Судная ночь 2»: Убей или будь убит фотографии
«Судная ночь 2»: Убей или будь убит фотографии
«Судная ночь 2»: Убей или будь убит фотографии
«Судная ночь 2»: Убей или будь убит фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Аттила-завоеватель»

День рождения >>

Юрий Беркун
Назар Заднепровский
Джавахир Закиров
Роман Полянский
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Евгения Устюгова
Суйменкул Чокморов
Эрик Дэйн
Хеди Ламарр
Джованна Меццоджорно
Мечислав Милецкий
Джон Мильян
Терил Ротери
Лу Ферриньо
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

Экстаз
арт-хаус, драма, мистика, музыкальный фильм, фильм ужасов
Франция, 2018
Земун
мистический неовестерн
Россия, 2021
Накануне
драма, триллер
Россия, 2022
Заговор в Каире
драма, триллер
Швеция, Франция, Финляндия, Дания, 2022
Волшебники
семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Дела человеческие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Сверхъестественное. Знаки
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Голоса
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2021
Звёзды мне укажут путь
драма, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2022
Не дыши: Начало
триллер
США, 2022
По-мужски
драма, триллер
Россия, 2022
Проклятие. Мёртвая земля
драма, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram