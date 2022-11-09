«Судная ночь 2»: Убей или будь убит

На редкость динамичный и непредсказуемый сиквел
Идеальный мир, в котором нет места вoйнам, безработице и криминалу. Но раз в году улицы всех без исключения городов Соединенных Штатов погружаются в полную анархию, где каждый безнаказанно может лишить кого-то жизни, а потенциальные жертвы лишь пытаются пережить очередную Судную ночь.
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«Судная ночь 2» Джеймса ДеМонако
Главными героями первого фильма были состоятельные граждане, на этот раз охота ведется за простыми жителями. Еще перед началом съемок режиссер триллера Джеймс ДеМонако
заявил, что ему «не нужны были жертвенные ягнята, которых бездумно убивают в ночи». Поэтому герои второй «Судной ночи» переполнены не просто надеждой на спасение, а отчаянным желанием победить, превозмочь, преодолеть всевозможные преграды, чего бы это им ни стоило. В центре событий одиночка Лео (Фрэнк Грилло
), оказавшийся на улице как каратель. Пока он спасает официантку Еву и ее дочь Кали (Кармен Эджого
и Зои Соул
), в его машину прошмыгивает семейная парочка (Зак Гилфорд
и Кайла Санчес
). От безысходности счастливцы, избежавшие смерти, доверяют свои жизни незнакомцу, имя, происхождение и цели которого они даже не знают. В итоге уже вся компания пытается дождаться рассвета и выжить.
«Судная ночь 2»
— на редкость динамичный и непредсказуемый фильм. Глядя на экран, никогда не знаешь, что спасет героев: статика или скорость. Главное помнить: убей или будь убит, иного выхода нет. Как нет и спасения. В темных углах собственной квартиры с заколоченными намертво дверями и окнами, в пустых переулках, где то и дело раздаются отзвуки шагающей по ним смерти, даже в пустых и мрачных тоннелях метро нет никакой надежды на то, что кому-то из беззащитных (то есть бедных и слабых) удастся выжить. Никогда не знаешь, кто захочет убивать через секунду, достанет огнестрельное оружие или припасенную заточку. Лучшая подруга, муж, сестра, отец?
«Судная ночь 2» обозначает тонкую грань между желанием и долгом, местью и судом, и то место, на котором в этой системе координат находится обычный представить среднего класса. У авторов были широкие возможности для социальной критики, но они только в очередной раз намекнули, что наши жизни находятся в руках тех же людей, что и большая часть материальных благ. Люди гибнут за металл, даже в хоррорах.
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