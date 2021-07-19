«Навстречу шторму»: Буря мглою небо кроет

Фильм-катастрофа категории «B»
Фильмы-катастрофы уже давно стоит разделить на несколько самостоятельных поджанров. В последнее время в компанию к цунами, наводнениям, землетрясениям, резкому похолоданию и извержениям вулканов настойчиво просится торнадо. В таких фильмах как «Смерч»
(1996), «День катастрофы
» (2004) «Штормовое предупреждение»
(2008), «Стонадос»
(2013) и других (к слову, почти всегда выходивших сразу на видео) не просто рассказывается история очень плохой погоды, а разворачивается душераздирающая драма о ценностях и взаимоотношениях людей на фоне смертоносных атмосферных явлений.
«Навстречу шторму»: смотреть фильм онлайн
На этот раз жертвой разбушевавшейся стихии стал крохотный городок в США, где проживают строгий отец семейства Гэрри Моррис (Ричард Армитидж
) и его подростки-сыновья Донни и Трэй (Макс Дикан
и Нейтан Кресс
), не расстающиеся с видеокамерой. Одновременно с ними за аномальным торнадо, которое движется в несколько заходов по одной траектории, наблюдают съемочная группа профессиональных охотников на торнадо, сексуальная женщина-метеоролог Эллисон (Сара Уэйн Келлис
) и еще два придурка, которые снимают всякий трэш вроде пукания на зажигалку на видео.
За 20 лет в индустрии режиссер Стивен Куэйл перепробовал множество профессий, работал и сценаристом, и монтажером, и даже актером, при этом он совсем не светится в прессе и мало дает интервью. Его режиссерским дебютом стала картина «Пункт назначения - 5»
, перезагрузившая долгоиграющую франшизу и выведшая ее на новый качественный уровень. До этого Куэйл занимался монтажом в фильме Джеймса Кэмерона «Бездна»
, а также работал режиссером second unit на проектах «Титаник»
и «Аватар»
.
Построив главную интригу фильма на том, смогут ли герои стоически выдержать натиск непогоды или же позорно сбегут, он совсем забыл пожалеть зрителей и оставил им всего одну возможную опцию: с криками «штормовое предупреждение!» как можно быстрее покинуть кинотеатр.
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