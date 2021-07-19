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«Навстречу шторму»: Буря мглою небо кроет

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19 июля 2021
Фильм-катастрофа категории «B»

«Навстречу шторму»: Буря мглою небо кроет

Фильмы-катастрофы уже давно стоит разделить на несколько самостоятельных поджанров. В последнее время в компанию к цунами, наводнениям, землетрясениям, резкому похолоданию и извержениям вулканов настойчиво просится торнадо. В таких фильмах как «Смерч» (1996), «День катастрофы» (2004) «Штормовое предупреждение» (2008), «Стонадос» (2013) и других (к слову, почти всегда выходивших сразу на видео) не просто рассказывается история очень плохой погоды, а разворачивается душераздирающая драма о ценностях и взаимоотношениях людей на фоне смертоносных атмосферных явлений.

«Навстречу шторму»: смотреть фильм онлайн

На этот раз жертвой разбушевавшейся стихии стал крохотный городок в США, где проживают строгий отец семейства Гэрри Моррис (Ричард Армитидж) и его подростки-сыновья Донни и Трэй (Макс Дикан и Нейтан Кресс), не расстающиеся с видеокамерой. Одновременно с ними за аномальным торнадо, которое движется в несколько заходов по одной траектории, наблюдают съемочная группа профессиональных охотников на торнадо, сексуальная женщина-метеоролог Эллисон (Сара Уэйн Келлис) и еще два придурка, которые снимают всякий трэш вроде пукания на зажигалку на видео.

«Навстречу шторму»: Буря мглою небо кроет

За 20 лет в индустрии режиссер Стивен Куэйл перепробовал множество профессий, работал и сценаристом, и монтажером, и даже актером, при этом он совсем не светится в прессе и мало дает интервью. Его режиссерским дебютом стала картина «Пункт назначения - 5», перезагрузившая долгоиграющую франшизу и выведшая ее на новый качественный уровень. До этого Куэйл занимался монтажом в фильме Джеймса Кэмерона «Бездна», а также работал режиссером second unit на проектах «Титаник» и «Аватар».

Построив главную интригу фильма на том, смогут ли герои стоически выдержать натиск непогоды или же позорно сбегут, он совсем забыл пожалеть зрителей и оставил им всего одну возможную опцию: с криками «штормовое предупреждение!» как можно быстрее покинуть кинотеатр.


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«Навстречу шторму»: Буря мглою небо кроет фотографии
«Навстречу шторму»: Буря мглою небо кроет фотографии
«Навстречу шторму»: Буря мглою небо кроет фотографии
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