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«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики

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27 ноября 2018
Герои боевиков продолжают воевать

«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики

На одном из «невыполнимых» заданий «Неудержимые» столкнулись лицом к лицу с одним из самых злейших врагов Барни Росса - Конрадом Стоунбэнксом. Были времена, когда Росс и Стоунбэкс считались лучшими друзьями, они даже вместе основали суперкоманду «Неудержимых». Но Конрад изменил своеобразному кодексу чести наемника, став торговцем оружием и, следовательно, «врагом № 1» для Росса. Барни считал, что ему удалось много лет назад убить Конрада, но тот выжил и теперь жаждет мести. Чуть не потеряв в стычке с Стоунбэксом одного из своих людей, Росс решает, что его могучие парни слегка устарели для правил войны ХХI века, и, распустив команду, набирает новую - из молодых, технически подкованных, ребят. Вот только он не учел, что Стоунбэкс прекрасно знает мотивы его поступков и уже расставил капкан на медвежат...

Давайте признаемся себе, что вторая часть «Неудержимых» выглядела слабоватой по сравнению с первой. Причина проста - отсутствие колоритного антагониста. Ван Дамм хорош, когда машет ногами, но по части эмоций ему далеко до Эрика Робертса. Австралиец Патрик Хьюз учел этот простой факт и позвал в свой голливудский режиссерский дебют на роль Стоунбэнкса своего одаренного соотечественника - Мэла Гибсона. Актер не только прекрасно смотрится в образе плохого парня, как, например, в сиквеле «Мачете», но и в жизни порой позволяет себе резкие замечания. Так что для многих зрителей Гибсон теперь однозначно отрицательный персонаж. К тому же в фильме Хьюза он не на шутку разбушевался, а временами и вовсе выглядит зловещим демоном а ля Ганнибал Лектер. И уже за это можно полюбить третьих «Неудержимых».

«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики

Но у картины есть еще парочка плюсов. Во-первых, сценарий, позволивший ввести в действие не только старую гвардию, но и молодежь, а заодно придавший человеческие черты супербоссу Россу, который вдруг почувствовал себя отцом по отношению к новичкам. Во-вторых, актерская команда. К Сталлоне и компании примкнули такие мастера, как Харрисон Форд (он заменил Брюса Уиллиса), Антонио Бандерас, Келси Грэммер и Уэсли Снайпс, а также юные лица: Келлан Лутц, Ронда Раузи, Глен Пауэлл и Виктор Ортиц. Роберт Дэви попал в кадр благодаря сделке с персонажем Гибсона, а жену Конрада сыграла Наталия Гуслистая, засветившаяся во второй части «Бригады». В-третьих, конечно же, специфический юмор серии, отсылающий нас к реальной жизни исполнителей главных ролей. В частности, не преминули поинтересоваться у Снайпса, за что он сидел, на что тот ответил: «Налоги не платил». Есть шутка и про Гаагу, которая возникла благодаря древнему изречению «Я - твое лекарство» (фразу, разумеется, произнес Слай). А Бандерас и вовсе превратился в чрезмерно говорливого клоуна с трагической судьбой. Ну и в-четвертых, как вы понимаете, мочилово, стрельба и трюки, количество которых (особенно в финале) просто зашкаливает.

К минусам же стоит отнести некоторую затянутость и провисание сюжета в середине картины, которые возникли из-за той самой находки сценаристов, связанной с набором новой команды. Все-таки в боевиках главное не драматические коллизии, а кромсание врагов всеми видами оружия. Что, впрочем, и доказали герои в третьем акте. Новый фильм внушает уверенность в том, что франшиза способна существовать и дальше. О многом говорит и тот факт, что Патрику Хьюзу, рискнувшему сесть у руля проекта, уже доверили снимать голливудский ремейк «Рейда». Так что ждите женский вариант «Неудержимых», а следом, скорее всего, и четвертую часть. Тем более, что есть еще много актеров, зарекомендовавших себя давным-давно в жанре экшн.

«Неудержимые 3» в прокате с 14 августа.


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