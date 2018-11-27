«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики

Герои боевиков продолжают воевать
На одном из «невыполнимых»
заданий «Неудержимые»
столкнулись лицом к лицу с одним из самых злейших врагов Барни Росса
- Конрадом Стоунбэнксом
. Были времена, когда Росс и Стоунбэкс считались лучшими друзьями, они даже вместе основали суперкоманду «Неудержимых». Но Конрад изменил своеобразному кодексу чести наемника, став торговцем оружием и, следовательно, «врагом № 1»
для Росса. Барни считал, что ему удалось много лет назад убить Конрада, но тот выжил и теперь жаждет мести. Чуть не потеряв в стычке с Стоунбэксом одного из своих людей, Росс решает, что его могучие парни слегка устарели для правил войны ХХI века, и, распустив команду, набирает новую - из молодых, технически подкованных, ребят. Вот только он не учел, что Стоунбэкс прекрасно знает мотивы его поступков и уже расставил капкан на медвежат...
Давайте признаемся себе, что вторая часть «Неудержимых»
выглядела слабоватой по сравнению с первой. Причина проста - отсутствие колоритного антагониста. Ван Дамм
хорош, когда машет ногами, но по части эмоций ему далеко до Эрика Робертса
. Австралиец Патрик Хьюз
учел этот простой факт и позвал в свой голливудский режиссерский дебют на роль Стоунбэнкса своего одаренного соотечественника - Мэла Гибсона
. Актер не только прекрасно смотрится в образе плохого парня, как, например, в сиквеле «Мачете»
, но и в жизни порой позволяет себе резкие замечания. Так что для многих зрителей Гибсон
теперь однозначно отрицательный персонаж. К тому же в фильме Хьюза
он не на шутку разбушевался, а временами и вовсе выглядит зловещим демоном а ля Ганнибал Лектер
. И уже за это можно полюбить третьих «Неудержимых».
Но у картины есть еще парочка плюсов. Во-первых, сценарий, позволивший ввести в действие не только старую гвардию, но и молодежь, а заодно придавший человеческие черты супербоссу Россу, который вдруг почувствовал себя отцом по отношению к новичкам. Во-вторых, актерская команда. К Сталлоне
и компании примкнули такие мастера, как Харрисон Форд
(он заменил Брюса Уиллиса
), Антонио Бандерас
, Келси Грэммер
и Уэсли Снайпс
, а также юные лица: Келлан Лутц
, Ронда Раузи
, Глен Пауэлл
и Виктор Ортиц
. Роберт Дэви
попал в кадр благодаря сделке с персонажем Гибсона
, а жену Конрада сыграла Наталия Гуслистая
, засветившаяся во второй части «Бригады»
. В-третьих, конечно же, специфический юмор серии, отсылающий нас к реальной жизни исполнителей главных ролей. В частности, не преминули поинтересоваться у Снайпса
, за что он сидел, на что тот ответил: «Налоги не платил»
. Есть шутка и про Гаагу, которая возникла благодаря древнему изречению «Я - твое лекарство»
(фразу, разумеется, произнес Слай
). А Бандерас
и вовсе превратился в чрезмерно говорливого клоуна с трагической судьбой. Ну и в-четвертых, как вы понимаете, мочилово, стрельба и трюки, количество которых (особенно в финале) просто зашкаливает.
К минусам же стоит отнести некоторую затянутость и провисание сюжета в середине картины, которые возникли из-за той самой находки сценаристов, связанной с набором новой команды. Все-таки в боевиках главное не драматические коллизии, а кромсание врагов всеми видами оружия. Что, впрочем, и доказали герои в третьем акте. Новый фильм внушает уверенность в том, что франшиза способна существовать и дальше. О многом говорит и тот факт, что Патрику Хьюзу
, рискнувшему сесть у руля проекта, уже доверили снимать голливудский ремейк «Рейда»
. Так что ждите женский вариант «Неудержимых»
, а следом, скорее всего, и четвертую часть. Тем более, что есть еще много актеров
, зарекомендовавших себя давным-давно в жанре экшн.
«Неудержимые 3»
в прокате с 14 августа
.