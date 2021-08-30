«Красотки в Париже»: Мадам! — Между прочим, мадемуазель!

Набор телевизионных скетчей с известными французскими артистками
Представим себе на секунду, что некий мужчина смог подсмотреть через глазок за безудержным весельем исключительно женской компании. Пойдем даже дальше – представим, как этот самый несчастный мужчина сидит в окружении исключительно барышень, желательно слегка подвыпивших и рассказывающих друг другу без тени стеснения самые откровенные истории из своей жизни. Одри Дана
, актриса, игравшая у Клода Лелуша
и Бертрана Блие
и дебютировавшая в режиссуре с «Под юбками девушек»
(оригинальное название подходит фильму куда лучше), дает вам отличный шанс испробовать этот аттракцион и испытать на прочность свою выносливость.
«Красотки в Париже»: смотреть фильм онлайн
Ванесса Паради
в роли стервозной бизнесвумэн, которая понимает, что у неё нет друзей, здесь соседствует со страдающей метеоризмом и изжогой героиней Летиции Касты
. Гинекологу в исполнении Сильви Тестю
диагностируют рак груди, а персонаж Жюли Феррье
страдает синдромом Туретта и может перестать ругаться, только когда занимается сексом. Ну и не будем забывать саму Одри Дана, менструальная кровь которой при помощи нехитрого компьютерного эффекта складывается на экране в название фильма. Про историю с участием Изабель Аджани
мы, цитируя Даниила Ивановича Хармса, лучше вообще не будем говорить.
В «Красотках...» в изобилии представлены все возможные клише, касающиеся женщин из французских фильмов, будь то Обманутая Жена, Сексапильная Любовница или Деловая Стерва. По идее, режиссер должна высмеивать эти клише, тасуя забавные ситуации в духе Роберта Олтмана
, но у неё получается лишь набор телевизионных скетчей с экранизациями анекдотов, правда, с известными французскими артистками в возрасте от 35 лет вместо участниц школьных команд КВН. И хотя эти актрисы очень хотят показать, как же им весело, пусть и за счет зрителей, новый «Девичник в Вегасе»
из их стараний никак не получается.
Слава Богу, Дана не пытается выдать свою картину за феминистский манифест и даже не помогает движению своими утрированными сценками. Очевидно, режиссер хочет показать, что женщины так же невротичны и зациклены на сексе, как и герои фильмов Джадда Апатоу
, но, в отличие от Джадда, пренебрегает нюансами и тонкостью, и результат получается скорее тягостным, чем веселым. Лишь одна из сюжетных линий, где мать троих детей (Жеральдина Накаш
) чувствует влечение к сексапильной няне (Элис Тальони
), кажется забавной, но остальные истории душат улыбку на корню. Честное слово, лучше бы это была отрада для современных женщин в духе «Секса в большом городе»
, тоже довольно сомнительная, чем набор бессмысленных и вульгарных гэгов, слегка загримированных под жизненные ситуации. Впрочем, уверен, что и такой фильм найдет своих зрительниц. Остается лишь посочувствовать мужчинам, случайно среди них оказавшимся.
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