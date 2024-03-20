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«Братья Ч»: Дачи и дачники

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20 марта 2024
«Братья Ч» — дебют в кино театрального драматурга и режиссера Михаила Угарова, рассказывающий Кино про Антона Чехова и его братьев, Александра и Николая.

«Братья Ч»: Дачи и дачники

Семейство литератора Чехова живет на даче — старший, Александр (Артем Григорьев), купается, брюзжит и с гордостью считает, сколько дней уже не пьет. Николай (Александр Молочников) бродит по лесам с мольбертом и пытается что-то нарисовать для продажи, ну и прикладывается к бутылке. Антон (Егор Корешков) между ними мечется и пытается всех научить жизни. А также жениться на еврейской барышне, которая любит кататься на качелях.

Встраивание биографии художника в его произведения — ход очевидный, и даже странно, что с Чеховым его никто до Угарова не проделал. Биографию молодого писателя легко вмонтировать в контрукт его пьес — дачи и дачники, лодочки, томления духа, вроде ничего не происходит, а жизнь у людей рушится.

«Братья Ч»: Дачи и дачники

Угаров, автор вполне себе на сцене радикальный, здесь классичен до предела. В «Братьях» налицо все театральные обычаи (все-таки не штампы, хочется верить), связанные с постановками Чехова. Много воды, в которую кидаются по поводу и без повода (привет Льву Додину), блуждания, качельки. Есть какие-то оммажи и кинотрадиции, в которой Чехов — оплот атмосферности на экране. Пчелки жужжат над вареньем, деревья шумят, блики на стеклах. Даже странно, что такой михалковщины не чурается другой радикал, оператор Алишер Хамидходжаев: даже имеются панорамы полей и прочей сельской красоты.

В общем, в «Братьях» все до невозможности спокойно, обычно и ладно сделано: крепкие актерские работы, хорошая драматургия, стилизованная под чеховскую, в качестве сценария, в диалоги вплетены, даже не очень раздражающе, цитаты — в диапазоне от выдавливания из себя раба до писем и рассказов. Если что и смущает — так это то, как с трудом сочетается крепкость, сделанность и так далее с амплуа ниспровергателей идеалов, которое с гордостью (ну, или без нее — не суть) носит Михаил Угаров. Это уже вопрос к театральным людям — чего они волнуются-то так, нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. «Братья Ч» - вполне радостный пример в лучшем смысле этого слова театрального кино, в котором ставка делается на актерские работы и драматургию. Без радикализма, визионерства и прочего — спокойное зрелище для вечернего времяпрепровождения. За таким должны бы охотиться телеканалы (ну, тут стоит вспомнить, что Угаров и Гремина во времена царя Гороха сочиняли сериал «Петербургские тайны») и даже, наверное, прокатчики. Это ни в коем случае не фестивальное кино — и то, что оно каким-то образом затесалось в этот сегмент, говорит куда больше не про сам фильм, а про контекст, в котором ему довелось существовать на экранах. В лучшее время и в лучшем месте его бы смотрели за чаем на федеральном канале.


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№ 2
Novecento (Майкоп)   17.08.2014 - 23:37
Жду этот фильм давно! Спасибо! читать далее>>
№ 1
Евгения Вячеславовна (Старый Оскол)   16.08.2014 - 20:20
Ой, как я рада, что фильм уже вышел. Жду выхода на широкий экран - пьеса, когда читала, действительно, полна атмосферы. Судя по ревью Ивана Чувиляева - она там тоже есть :)) и жанр - "сплетение"... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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