Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дуэлянты»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже

Спутник телезрителя >>
27 августа 2022

Сиквел культовой истории, мимикрирующий под неонуар

«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже

Прошло девять лет после выхода первого «Города грехов», над которым Роберт Родригес работал совместно с автором одноименного комикса Фрэнком Миллером. В сиквеле, возвращающем зрителя на мрачные улицы Старого города, кишащего aгрессивными проститутками, продажными копами и безжалостными маньяками, параллельно разворачиваются три истории, и это не считая пролога, где Микки Рурк безжалостно карает зарвавшуюся молодежь.

Смотреть онлайн «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса
Главная сюжетная линия связана с Евой Грин в роли коварной красотки, манипулирующей мужчинами. Женщина, ради которой стоит убивать — это безусловно она. Лучшим доказательством этому служит ледяное спокойствие и жестокость, которую излучает её персонаж, несмотря на то, что большую часть фильма она проводит в неглиже, принимая соблазнительные позы. Джеймс Бролин, заменивший в сиквеле Клайва Оуэна, ведется на приманку, лезет в её шикарную виллу и, ясное дело, наживает на свою задницу серьезные неприятности.

«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже

Еще одна история посвящена попыткам профессионального игрока в покер Джонни (Джозеф Гордон-Левитт) обыграть коррумпированного сенатора-садиста Роарка (Пауэрс Бут). Зря Джонни думал, что сможет что-то доказать омерзительному политикану, его ждет скверный сюрприз — отрубленная голова подружки, простреленная нога и переломанные пальцы. Впрочем, это его не остановит от еще одной попытки.

Заключительная история является своеобразным мостиком между первой и второй частями — в ней действует тот же сенатор Роарк, стриптизерша Нэнси (Джессика Альба по-прежнему в потрясающей форме) и даже призрак Брюса Уиллиса. Нэнси спивается и мечтает отомстить Роарку за смерть спасшего ее полицейского Хартигана (и такой шанс ей непременно представится). Никуда не делся и каменноголовый персонаж Микки Рурка, который проходит по всем сюжетным стежкам как утюг, давя и прессуя всех, кто этого заслуживает.

Единственное, чего не хватает фильму — интересных, по-настоящему комиксовых героев, которые были в первой части, вроде желтолицого психопата, сына сенатора, или маньяка с безумной улыбкой в исполнении Элайджи Вуда. Все же приятные неожиданности есть и тут — Кристофер Ллойд в роли врача-наркомана, индюкоподобный Стэйси Кич, которого практически нельзя узнать под гримом.

«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже

В фильмах нуар обязательно должен быть воздух, иначе они попросту не работают. Хамфри Богарт или Роберт Митчум обязательно успевали не только поделиться со зрителями своими мыслями в форме закадрового монолога, но и перекурить, побродить по улицам и заглянуть в бар. Порочный жар, излучаемый черно-белыми фильмами про роковых женщин и гибнущих мужчин, так хорошо чувствовался зрителями из-за гуляющего по экрану сквознячка. Именно поэтому вторую часть «Города грехов» язык не поворачивается обозвать нуаром или неонуаром, несмотря на сюжетную и визуальную мимикрию под лучшие образцы жанра: Роберт Родригес и Фрэнк Миллер просто не дают возможности перевести дух и вдохнуть в себя пропитанный коварством и смертью воздух.

Да, тут хватает и femmes fatales, и попавших под их чары частных детективов, и просто сильно пьющих горемык, борющихся с внутренними демонами. Но та скорость, с которой сюжет несется от одной жесткой сцены к другой, не оставляет ни шанса проникнуться проблемами персонажей. Вот еще один обезображенный труп, вот белая кровь заливает черные стены и асфальт — следующий, подходи! Из-за некоторой сюжетной предсказуемости возникает ощущение, что создатели постарались выехать на старых персонажах и рассказывают ту же шутку во второй раз, только им самим уже не смешно. С другой стороны, поклонники первой части получат то, что им хочется — комиксовый беспредел, крутых героев, уйму жести и обнаженки. Остальным в любом случае здесь ловить нечего.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Airin92   28.08.2014 - 00:45
История Джонни самая интересная, все остальное-притянуто за уши. Но выглядит это красиво. Ева Грин в роли злодейки шикарна. читать далее>>
№ 1
СветланаР.   24.08.2014 - 20:05
Только ради Джессики Альбы посмотрю! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Новости:
Новый трейлер «Города грехов 2»
Характер-постеры «Города грехов 2»
Первые постеры «Города грехов 2»
Ева Грин сыграет в «Городе грехов 2»
Джозеф Гордон-Левитт в сиквеле «Города грехов»

Обзоры:
Хроники Квентина
10 кинокомиксов 2014 года
23 фильма, ради которых стоит уйти с пляжа
Поиск по меткам
Американское киноБлокбастерБоевикДмитрий КарпюкЖенщины / ФеминизмКомикснуарсиквелЭкранизация
персоны
Джессика АльбаДжеймс БролинПауэрс БутЭлайджа ВудДжозеф Гордон-ЛевиттЕва ГринСтэйси КичКристофер ЛлойдФрэнк МиллерКлайв ОуэнРоберт РодригесМикки РуркБрюс Уиллис
фильмы
Город греховГород грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать

фотографии >>
«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже фотографии
«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже фотографии
«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже фотографии
«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Дуэлянты»

Скорбим

Кирилл Стрежнев
27 августа ушёл из жизни театральный режиссёр Кирилл Стрежнев.
Максим Пинскер
24 августа ушёл из жизни актёр Максим Пинскер.
Александр Гаврилов
24 августа ушёл из жизни актёр Александр Гаврилов.

День рождения >>

Владимир Андреев
Марат Арипов
Геннадий Венгеров
Александр Елистратов
Александр Павлов (IV)
Елизавета Прилепская
Фаина Раневская
Богдан Ступка
Марина Федункив
Барбара Бах
Алекса Вега
Аарон Пол
Пол Рубенс
Петер Стормаре
Анджей Хыра
Майкл Шталь-Дэвид
все родившиеся 27 августа >>

Афиша кино >>

Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
Идеальное убийство
триллер
Латвия, США, 2021
Лена и Справедливость
комедия
Россия, 2022
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама, экранизация
США, 2022
Все ненавидят Йохана
комедия
Норвегия, 2022
Между нами, девочками
комедия, экранизация
Италия, 2016
Просточеловек
драма
Россия, 2021
Там, где раки поют
детектив, драма, мистика, экранизация
США, 2022
Барбоскины Team
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Гостья из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Дания, 2022
Нет
фильм ужасов
США, 2022
Проклятый остров
фильм ужасов
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram