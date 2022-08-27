«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»: И твою бабу тоже

Сиквел культовой истории, мимикрирующий под неонуар
Прошло девять лет после выхода первого «Города грехов»
, над которым Роберт Родригес
работал совместно с автором одноименного комикса Фрэнком Миллером
. В сиквеле
, возвращающем зрителя на мрачные улицы Старого города, кишащего aгрессивными проститутками, продажными копами и безжалостными маньяками, параллельно разворачиваются три истории, и это не считая пролога, где Микки Рурк
безжалостно карает зарвавшуюся молодежь.
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«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса
Главная сюжетная линия связана с Евой Грин
в роли коварной красотки, манипулирующей мужчинами. Женщина, ради которой стоит убивать — это безусловно она. Лучшим доказательством этому служит ледяное спокойствие и жестокость, которую излучает её персонаж, несмотря на то, что большую часть фильма она проводит в неглиже, принимая соблазнительные позы. Джеймс Бролин
, заменивший в сиквеле Клайва Оуэна
, ведется на приманку, лезет в её шикарную виллу и, ясное дело, наживает на свою задницу серьезные неприятности.
Еще одна история посвящена попыткам профессионального игрока в покер Джонни (Джозеф Гордон-Левитт
) обыграть коррумпированного сенатора-садиста Роарка (Пауэрс Бут
). Зря Джонни думал, что сможет что-то доказать омерзительному политикану, его ждет скверный сюрприз — отрубленная голова подружки, простреленная нога и переломанные пальцы. Впрочем, это его не остановит от еще одной попытки.
Заключительная история является своеобразным мостиком между первой и второй частями — в ней действует тот же сенатор Роарк, стриптизерша Нэнси (Джессика Альба
по-прежнему в потрясающей форме) и даже призрак Брюса Уиллиса
. Нэнси спивается и мечтает отомстить Роарку за смерть спасшего ее полицейского Хартигана (и такой шанс ей непременно представится). Никуда не делся и каменноголовый персонаж Микки Рурка, который проходит по всем сюжетным стежкам как утюг, давя и прессуя всех, кто этого заслуживает.
Единственное, чего не хватает фильму — интересных, по-настоящему комиксовых героев, которые были в первой части, вроде желтолицого психопата, сына сенатора, или маньяка с безумной улыбкой в исполнении Элайджи Вуда
. Все же приятные неожиданности есть и тут — Кристофер Ллойд
в роли врача-наркомана, индюкоподобный Стэйси Кич
, которого практически нельзя узнать под гримом.
В фильмах нуар обязательно должен быть воздух, иначе они попросту не работают. Хамфри Богарт
или Роберт Митчум
обязательно успевали не только поделиться со зрителями своими мыслями в форме закадрового монолога, но и перекурить, побродить по улицам и заглянуть в бар. Порочный жар, излучаемый черно-белыми фильмами про роковых женщин и гибнущих мужчин, так хорошо чувствовался зрителями из-за гуляющего по экрану сквознячка. Именно поэтому вторую часть «Города грехов» язык не поворачивается обозвать нуаром или неонуаром, несмотря на сюжетную и визуальную мимикрию под лучшие образцы жанра: Роберт Родригес и Фрэнк Миллер просто не дают возможности перевести дух и вдохнуть в себя пропитанный коварством и смертью воздух.
Да, тут хватает и femmes fatales, и попавших под их чары частных детективов, и просто сильно пьющих горемык, борющихся с внутренними демонами. Но та скорость, с которой сюжет несется от одной жесткой сцены к другой, не оставляет ни шанса проникнуться проблемами персонажей. Вот еще один обезображенный труп, вот белая кровь заливает черные стены и асфальт — следующий, подходи! Из-за некоторой сюжетной предсказуемости возникает ощущение, что создатели постарались выехать на старых персонажах и рассказывают ту же шутку во второй раз, только им самим уже не смешно. С другой стороны, поклонники первой части получат то, что им хочется — комиксовый беспредел, крутых героев, уйму жести и обнаженки. Остальным в любом случае здесь ловить нечего.
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