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«Большая афера»: Доктор едет, едет

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13 июля 2021
Пенсионерское кино с харизматичным Бренданом Глисоном

«Большая афера»: Доктор едет, едет

Канадский рыболовецкий городок Тикл-Хед медленно, но верно вымирает. Потомственные рыбаки получают каждый месяц пособие, бездельничают, выпивают и с тоской смотрят на гавань: рыбу ловить запретили, так что заняться им, в принципе, нечем. Мэр пытается договориться о строительстве нефтеперерабатывающего завода, что принесет жителям работу, но сталкивается с проблемой – пока в городе нет постоянного врача, об этом плане можно забыть.

«Большая афера»: смотреть фильм онлайн

Благодаря счастливой случайности и пакетику кокаина в Тикл-Хед попадает молодой пластический хирург модельной внешности Льюис (Тэйлор Китч). Перед ним стоит простой выбор: арест или месяц в глуши. Он, понятное дело, выбирает второе, и тут уже жители во главе с Мюрреем Френчем (Брендан Глисон) приложат все усилия, чтобы он остался у них подольше. В дело пойдет и расчерченное в спешке поле для крикета (доктор обожает эту игру), и мороженая рыба, посаженная ему на крючок во время рыбалки в духе «Бриллиантовой руки», и даже прослушка телефонной линии.

«Большая афера»: Доктор едет, едет

Канадец Дон МакКеллар, снявший один из лучших фильмов про конец света, «Последняя ночь», взял за основу несколько симпатичных английских картин («Сюрприз старины Неда», «Местный герой») и попытался позаимствовать их уютную, пропитанную виски атмосферу. На самом деле его комедия – ремейк франкоязычного канадского фильма 2003-го года, известного у нас под названием «Моя прекрасная глушь». МакКеллар напитывает этот сюжет духом британского кинематографа с характерными для него скромностью и неброскостью, пусть иногда и пережимает палку по части умильности.

В «Большой афере» все такие добрые и бесхистростные в своей кажущейся хитрости, что поневоле ожидаешь если не крушения всех планов, то хотя бы чайной ложки уксуса. Режиссер ловко избегает всякого намека на конфликт, и даже сцена «секса по телефону» снята у него так, что вполне может понравиться вашей бабушке. Во всяком случае, пожилые актрисы в фильме от неё в восторге.

Да, это вполне себе пенсионерское кино с предсказуемыми сценарными ходами, но смотрится оно при этом увлекательно и на удивление не раздражает, не в последнюю очередь благодаря отличной игре и харизме Глисона. Вообще, нашим режиссерам остается только поучиться у МакКеллара – тяжело представить себе современный российский фильм о деревне, не скатывающийся ни в лубок, ни в откровенную чернуху. Хотя что-то подсказывает, что в отечественном аналоге Тикл-Хеда время проходит все же не так идиллически.


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обсуждение >>
№ 1
Pomidorov   25.08.2014 - 09:06
Мне почему-то на ум пришел Доктор Голливуд. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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