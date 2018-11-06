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«Избави нас от лукавого»: Черт в большом городе

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6 ноября 2018
Режиссер «Синистера» изгоняет дьявола

«Избави нас от лукавого»: Черт в большом городе

Полицейский из Бронкса Ральф Сарчи (Эрик Бана) находит труп младенца в мусорном баке, а спустя пару часов надевает наручники на избивающего свою жену ветерана войны в Ираке. После этих событий в начале фильма как-то сразу понимаешь, что и дальше ничего веселого ни героя, ни зрителя ждать не может. В подтверждении этого в городе появляется демон в обличье еще одного иракского ветерана (игравший Яна Кертиса в «Круглосуточных тусовщиках» Шон Харрис), который на свою голову во время несения службы залез с товарищами в какой-то склеп.

То, что по идее могло бы стать мрачной полицейской драмой, постепенно превращается в мистический триллер про поиски в злачном Нью-Йорке одержимого бесом, эдакий «Падший» в антураже фильма «Семь». Скотт Дерриксон, набивший руку на хоррорах про злых духов («Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер»), экранизировал сборник рассказов вполне реального Ральфа Сарчи, уволившегося из полиции и всерьез занявшегося демонологией. Продюсер Джерри Брукхаймер, большой любитель красивых взрывов и зрелищных погонь, не стал требовать характерных для большинства выпускаемых из-под его крыла фильмов яркости и динамичности, и если отсутствие первого только пошло картине на пользу, то второе бы ей точно не повредило. Примерно через час экранного времени сюжет ощутимо провисает и опирается только на «пугающие эпизоды», построенные на факторе неожиданности. Впрочем, не стоит быть слишком уж строгим к очередному фильму про экзорцизм, да еще и с названием, которое до этого использовали как минимум пять раз.

«Избави нас от лукавого»: Черт в большом городе

В «Избави нас от лукавого» есть и свои изюминки – например, песни группы The Doors, которые почему-то очень нравятся демону. Забавно, что в столкновение с темной силой напарник Сарчи, любитель группы Alice in Chains по имени Батлер(Джоэл МакХэйл) вчистую проигрывает. Поневоле приходит мысль, что всё дело в футболке – будь у него написано на груди The Doors, ему бы повезло чуть больше. Второй жирный плюс - образ священника-иезуита Джо Мендозы, которого, кстати, в книге Сарчи не было. С ним прекрасно справился венесуэлец Эдгар Рамирес, известный как международный террорист Ильич Рамирес Санчес в фильме Оливье Ассаяса «Карлос».

Рамирес сочетает брутальность и харизму в роли бывшего наркомана, поменявшего зависимость на веру: он не только умеет читать нараспев молитвы на латыни, но и смачно выпивает и с удовольствием курит. Возможно, еще и благодаря этим навыкам он убеждает атеиста Ральфа поверить в то, что сверхъестественное зло существует – благо, ему не приходится так уж сильно стараться, особенно когда опасность начинает угрожать жене и дочке полицейского (Оливия Манн и Лулу Уилсон соответственно).

В какой-то момент Дерриксона покидают идеи, и он заканчивает фильм обязательной сценой изгнания дьявола с битьем стекол и порывами ветра, но даже и при таком раскладе «Избави нас от лукавого» все равно оказывается чуть лучше, чем можно было ожидать.

«Избави нас от лукавого» в прокате с 28 августа


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