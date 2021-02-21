«Если я останусь»: И скучно, и грустно

Между небом и землёй
Мия (Хлоя Грейс Морец
) — юная виолончелистка с прогрессивными понимающими родителями (мама — бывшая участница феминистского движения Riot Grrrl, папа когда-то был ударником в панк-группе) и парнем-рокером (Джейми Блэкли
). Похоже на задел для молодежной love-story с непременными комичными ситуациями, но в экранизации романа для взрослеющих девушек Гэйл Форман будет из-за чего погрустить.
Одним снежным орегонским днем семья Мии попадет в автокатастрофу, все погибнут, а девушка окажется в коме, чтобы душа её маялась меж небом и землей. Увы, зрителю к финалу фильма Р.Дж. Катлера
грозит если не смерть мозга, то глубокий, как кома, сон. Больше всего «Если я останусь» похож на классическую замечательную мелодраму «Привидение»
, только вместо души Патрика Суэйзи
, которая проходила сквозь двери и мстила убийцам с помощью толчков, нас ждет душа Хлои Морец, которая будет вспоминать лучшие моменты своей жизни и печалиться. Можно попечалиться вместе с ней, а можно и задаться вопросом, так ли наивны Катлер и сценаристка Шона Кросс
, как предполагаемая целевая аудитория фильма, или они все же над нами издеваются?
Оказывается, попав в кому, пациент сам решает вернуться ему в мир живых или же покинуть его. Гэйл Форман говорила, что на написание книги её сподвиг реальный случай: в автокатастрофе гибнет семья, и лишь один мальчик цепляется за жизнь дольше всех остальных, пока не «сдается». Не уверен, что «сдается» здесь уместное слово, но если даже и представить себе свободу выбора у духа, заключенного в обездвиженную телесную оболочку, все же тяжело поверить, что его колебания и сомнения будут облечены в форму дурного девчачьего сериала.
В любопытном романе Алекса Гарланда «Кома» дурной сон отключившегося сознания превращается в настоящий изнурительный квест, вполне в духе бесконечных лабиринтов Борхеса, из которых практически невозможно выбраться. Мир, куда попадает героиня Морец, оказывается намного более тягостным из-за его навязчивой пошлости. Отличный актер Стейси Кич
появляется в роли покойного дедушки, готового поддержать Мию в любом её решении, но единственное, что хочется ей пожелать – чтобы она так или иначе поскорей со всем этим заканчивала.
Нельзя сказать, что Хлоя плохо играет. Талант у неё не отнять, она всячески старается не переигрывать, и это было заметно даже по римейку «Кэрри»
, ставшему по вине наших прокатчиков «Телекинезом»
. Тут скорей вопрос в том, что ей приходится играть и какие слова говорить. Хотя если отвлечься от диалогов и послушать божественные звуки виолончели, льющиеся из больничных динамиков благодаря усилиям верного бойфренда, можно вполне вынести из фильма какую-нибудь путную мысль, в духе гипократовского изречения «Жизнь коротка, путь искусства долог»
.
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