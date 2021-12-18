Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Волки»: Лохматость у меня повысилась

Спутник телезрителя >>
18 декабря 2021
Оборотни категории «Б»

«Волки»: Лохматость у меня повысилась

18-летний Кайден Ричардс (Лукас Тилл) живет как у Христа за пазухой. Он капитан студенческой команды по футболу, встречается с красоткой и вообще — первый парень на деревне. Безоблачная жизнь дает крен, когда он обнаруживает родителей растерзанными, и понимает, что это его рук дело, хоть он и не помнит, как совершил жестокое убийство. Выясняется, что Кайден — волк-оборотень, росший у приемных родителей, и теперь ему нужно отыскать настоящую семью. Волчье чутье вместе с подсказкой одноглазого и хромого бродяги по имени Дикий Джо (Джон Пайпер-Фергюссон) приводят его в городок Лупайн Ридж, то есть Волчий Хребет. Здесь-то он и встретится с родственниками, хотя не все из них будут ему рады. Когда же откроется тайна его происхождения, придет пора актерам превращаться в волков, а гримерам картины — показывать свое мастерство.

«Волки»: Лохматость у меня повысилась

Фильмы 50-х годов типа «Я был тинейджером-оборотнем» рассказывали, по сути, о том же, о чем «Бунтарь без идеала», только на языке довольно прозрачных метафор. Проблемы взросления, непонимание старшего поколения, потом еще эти растущая щетина и ломающийся голос были понятны всем молодым людям пубертатного периода. О плюсах ликантропии в легком комедийном ключе рассказывала популярная комедия 80-х «Волчонок» с Майклом Джей Фоксом. Во французских «Волках» американский режиссер с интересной фамилией Хэйтер использует кинонаследие с умом — с одной стороны обеспечивает главного героя ворохом проблем, вплоть до преследования полицией, а с другой настойчиво намекает, что быть оборотнем вроде как круто. Во всяком случае, он с удовольствием трудится на ферме у дяди (отличный Стивен МакХэтти) и весело проводит время с девушкой Анжелиной (Меррит Паттерсон), владеющей местным баром. Есть только одна проблема — брутальный Коннор, тоже близкий родственник и тоже урожденный оборотень. Его играет Джейсон Момоа, не особо удачный Конан и актер-культурист с запоминающейся внешностью, и, в принципе, эту молодежную «бэшку» без особых отличительных черт можно смотреть только ради него и МакХэтти. Последний, кажется, способен украсить своим прищуром даже самый дурной фильм.

Смотреть онлайн «Волки» Дэвида Хейтера

«Волки» нельзя назвать самым дурным фильмом хотя бы потому, что он не оглушает взбесившимися мультиками, нарисованными на компьютере, как большинство современных блокбастеров. Но и хорошим его точно не назовешь. Клише следует за клише, диалоги не отличаются особым остроумием, есть даже фраза «ты мой отец!», как будто пародирующая «Звездные войны» и все индийские фильмы сразу. С юмором все тоже обстоит так себе — за сквозную шутку отвечает сильно поддающая сестра Анжелины, способная отмочить в самый неожиданный момент что-нибудь совсем неуместное. И все же есть в очевидной ориентации «Волков» на straight-to-dvd что-то неброское и ностальгически приятное. Наверное, потому что именно такие фильмы во времена видеосалонов записывали на кассеты вторыми.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Людмила_Щ (Люберцы)   30.09.2014 - 22:45
Зачем нужно покупать всякую дрянь? Кто этим занимается и деньги пускает в распыл? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Злобный волк
Джейсон Момоа в роли Аквамена
Джейсон Момоа: «Хаку - отличный способ начать прослушивание»
Поиск по меткам
вампирыДмитрий КарпюкХоррор
персоны
Стивен МакХаттиДжейсон МомоаДжон Пайпер-ФергюсонЛукас ТиллДженнифер ХейлМэттью Холмс
фильмы
Волки

фотографии >>
«Волки»: Лохматость у меня повысилась фотографии
«Волки»: Лохматость у меня повысилась фотографии
«Волки»: Лохматость у меня повысилась фотографии
«Волки»: Лохматость у меня повысилась фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Наумкина
16 декабря ушла из жизни актриса Елена Наумкина.

День рождения >>

Александр Воробьёв (II)
Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Бетти Грэйбл
Клаудия Джерини
Каспер Ван Дин
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен