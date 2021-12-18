«Волки»: Лохматость у меня повысилась

Оборотни категории «Б»
18-летний Кайден Ричардс (Лукас Тилл
) живет как у Христа за пазухой. Он капитан студенческой команды по футболу, встречается с красоткой и вообще — первый парень на деревне. Безоблачная жизнь дает крен, когда он обнаруживает родителей растерзанными, и понимает, что это его рук дело, хоть он и не помнит, как совершил жестокое убийство. Выясняется, что Кайден — волк-оборотень, росший у приемных родителей, и теперь ему нужно отыскать настоящую семью. Волчье чутье вместе с подсказкой одноглазого и хромого бродяги по имени Дикий Джо (Джон Пайпер-Фергюссон
) приводят его в городок Лупайн Ридж, то есть Волчий Хребет. Здесь-то он и встретится с родственниками, хотя не все из них будут ему рады. Когда же откроется тайна его происхождения, придет пора актерам превращаться в волков, а гримерам картины — показывать свое мастерство.
Фильмы 50-х годов типа «Я был тинейджером-оборотнем» рассказывали, по сути, о том же, о чем «Бунтарь без идеала»
, только на языке довольно прозрачных метафор. Проблемы взросления, непонимание старшего поколения, потом еще эти растущая щетина и ломающийся голос были понятны всем молодым людям пубертатного периода. О плюсах ликантропии в легком комедийном ключе рассказывала популярная комедия 80-х «Волчонок»
с Майклом Джей Фоксом
. Во французских «Волках»
американский режиссер с интересной фамилией Хэйтер использует кинонаследие с умом — с одной стороны обеспечивает главного героя ворохом проблем, вплоть до преследования полицией, а с другой настойчиво намекает, что быть оборотнем вроде как круто. Во всяком случае, он с удовольствием трудится на ферме у дяди (отличный Стивен МакХэтти
) и весело проводит время с девушкой Анжелиной (Меррит Паттерсон
), владеющей местным баром. Есть только одна проблема — брутальный Коннор, тоже близкий родственник и тоже урожденный оборотень. Его играет Джейсон Момоа
, не особо удачный Конан и актер-культурист с запоминающейся внешностью, и, в принципе, эту молодежную «бэшку» без особых отличительных черт можно смотреть только ради него и МакХэтти. Последний, кажется, способен украсить своим прищуром даже самый дурной фильм.
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«Волки» Дэвида Хейтера
«Волки»
нельзя назвать самым дурным фильмом хотя бы потому, что он не оглушает взбесившимися мультиками, нарисованными на компьютере, как большинство современных блокбастеров. Но и хорошим его точно не назовешь. Клише следует за клише, диалоги не отличаются особым остроумием, есть даже фраза «ты мой отец!», как будто пародирующая «Звездные войны»
и все индийские фильмы сразу. С юмором все тоже обстоит так себе — за сквозную шутку отвечает сильно поддающая сестра Анжелины, способная отмочить в самый неожиданный момент что-нибудь совсем неуместное. И все же есть в очевидной ориентации «Волков» на straight-to-dvd что-то неброское и ностальгически приятное. Наверное, потому что именно такие фильмы во времена видеосалонов записывали на кассеты вторыми.
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