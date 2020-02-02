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«Люси»: Взрывная блондинка

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2 февраля 2020
Скарлетт Йоханссон спасет мир

«Люси»: Взрывная блондинка

Обычный отпуск на Тайване оборачивается для американки Люси суровым испытанием. Мало того, что она оказывается свидетелем серии убийств, так еще ей в живот вшили пакет с новым наркотиком, который следует вывезти из страны. Но и это только начало мытарств Люси. Один из особо рьяных охранников переусердствовал с пинками, и мешочек с наркотиком порвался, высвобождая в организм сексапильной блондинки немыслимое количество вещества, не просто расширяющего сознание, а развивающего до ста процентов человеческий мозг. И несчастная жертва в одночасье превращается в бездушного суперробота, способного не только расправиться с сотней врагов, но и покорить время с пространством...

«Люси»: Взрывная блондинка

«Люси» - долгожданный фильм Люка Бессона, несмотря на все его недочеты и клише. Режиссер давно обещал зрителям придумать сюжеты наподобие «Никиты» или «Пятого элемента» и, наконец, сдержал свое обещание. Это типичный «бессоновский» фильм образца 90-х, не лишенный обаяния и юмора. Даже несмотря на то, что героиня Скарлетт Йоханссон из-за произошедшей с ней трансформации потеряла способность к эмпатии.

У новой работы Бессона масса проблем, начиная со сценария и заканчивая композиционным решением. К тому же, он явно опоздал с этим сюжетом, поскольку мы уже видели и «Области тьмы», и «Превосходство». Да и от спецэффектов ожидаешь большего после просмотра рекламного ролика, а на деле получаешь растянутый на полтора часа трейлер с теми же визуальными решениями, включая лекцию профессора о нераскрытых возможностях человеческого мозга и финальный трип, уносящий нас в «пасхальную» концовку первых «Людей в черном». Кому-то не понравится и Скарлетт Йоханссон, заладившая последнее время изображать из себя суперменшу.

«Люси»: Взрывная блондинка

И все же это Бессон. А следовательно, относиться к его новому творению следует соответственно предложенным обстоятельствам и жанру. С легкостью, юмором и пониманием. Ведь от режиссера именно этого и ждали: бездумного фантастического экшна, разбавленного самоиронией, банальными истинами и добрым юмором. Это осознают и сами актеры, которые не стесняются переигрывать как великолепный Чхве Мин Сик или же оставаться в своем обычном амплуа всеведущего маэстро как несравненный Морган Фриман. Что касается Скарлетт, то она просто прекрасна с пистолетами наголо и бесстрастным лицом. Впрочем, ей по сюжету и не следует быть другой, ведь она спасительница-назидательница человечества, пусть и не по своей воле. В-общем, да здравствует новая девушка Бессона!


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«Люси»: Взрывная блондинка фотографии
«Люси»: Взрывная блондинка фотографии
«Люси»: Взрывная блондинка фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Lexx   13.09.2014 - 19:02
Фильм так себе. Занудный. С ляпами и откровенно напрягающими моментами. Напыщенно-эгоцентричный. Философия примитивная. Из достоинств разве только Скарлетт Йоханссон - но ведь достоинства Скарлетт Йоханссон... читать далее>>
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