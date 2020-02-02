«Люси»: Взрывная блондинка

Скарлетт Йоханссон спасет мир
Обычный отпуск на Тайване оборачивается для американки Люси
суровым испытанием. Мало того, что она оказывается свидетелем серии убийств, так еще ей в живот вшили пакет с новым наркотиком, который следует вывезти из страны. Но и это только начало мытарств Люси. Один из особо рьяных охранников переусердствовал с пинками, и мешочек с наркотиком порвался, высвобождая в организм сексапильной блондинки немыслимое количество вещества, не просто расширяющего сознание, а развивающего до ста процентов человеческий мозг. И несчастная жертва в одночасье превращается в бездушного суперробота, способного не только расправиться с сотней врагов, но и покорить время с пространством...
«Люси» - долгожданный фильм Люка Бессона
, несмотря на все его недочеты и клише. Режиссер давно обещал зрителям придумать сюжеты наподобие «Никиты»
или «Пятого элемента»
и, наконец, сдержал свое обещание. Это типичный «бессоновский»
фильм образца 90
-х, не лишенный обаяния и юмора. Даже несмотря на то, что героиня Скарлетт Йоханссон из-за произошедшей с ней трансформации потеряла способность к эмпатии.
У новой работы Бессона
масса проблем, начиная со сценария и заканчивая композиционным решением. К тому же, он явно опоздал с этим сюжетом, поскольку мы уже видели и «Области тьмы»
, и «Превосходство»
. Да и от спецэффектов ожидаешь большего после просмотра рекламного ролика, а на деле получаешь растянутый на полтора часа трейлер с теми же визуальными решениями, включая лекцию профессора о нераскрытых возможностях человеческого мозга и финальный трип, уносящий нас в «пасхальную»
концовку первых «Людей в черном»
. Кому-то не понравится и Скарлетт Йоханссон, заладившая последнее время изображать из себя суперменшу.
И все же это Бессон
. А следовательно, относиться к его новому творению следует соответственно предложенным обстоятельствам и жанру. С легкостью, юмором и пониманием. Ведь от режиссера именно этого и ждали: бездумного фантастического экшна, разбавленного самоиронией, банальными истинами и добрым юмором. Это осознают и сами актеры, которые не стесняются переигрывать как великолепный Чхве Мин Сик
или же оставаться в своем обычном амплуа всеведущего маэстро как несравненный Морган Фриман
. Что касается Скарлетт
, то она просто прекрасна с пистолетами наголо и бесстрастным лицом. Впрочем, ей по сюжету и не следует быть другой, ведь она спасительница-назидательница человечества, пусть и не по своей воле. В-общем, да здравствует новая девушка Бессона!
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