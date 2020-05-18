«Самый опасный человек»: Этот скучный шпионаж

Хороший Хоффман на плохой работе
Сбежавший из турецкой тюрьмы чеченец Иса Карпов (Григорий Добрыгин
) нелегально приплывает в Гамбург, в надежде на встречу с главой солидного банка Томми Брю (Уиллем Дефо
). На одном из счетов этого банка лежат свыше 10 миллионов евро, причитающихся покойному отцу Исы - русскому генералу с сомнительной репутацией. Добраться до Томми Исе помогает семья сочувствующих мусульман и правозащитник Аннабель Рихтер (Рейчел МакАдамс
). За их стараниями пристально наблюдают напуганные событиями 11 сентября немецкие и американские спец-службы. Руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Гюнтер Бахман (Филип Сеймур Хоффман
), не расстающийся со стаканом виски усталый гуманист, подбирается к Исе быстрее всех. С его помощью Бахман рассчитывает поймать на крючок рыбу куда более крупную, поэтому не спешит делиться координатами беглеца с коллегами. В связи с чем испытывает постоянное давление со стороны главы немецкой разведки Дитера Мора (Райнер Бок
) и агента ЦРУ Марты Салливан (Робин Райт
). Мор сыпет угрозами, требуя немедленного задержания Карпова. А Салливан, напротив, мягко стелит, пытаясь выпытать у Бахмана детали его плана.
В своих романах Ле Карре дискредитирует созданный Яном Флемингом образ бессмертного супершпиона, живописуя мелочных бюрократов в реальном темпе их рабочих будней. Скучная выматывающая слежка и прослушка, лицемерная вербовка и кабинетные интриги. За разоблачение этой романтической профессии в глазах поколения двадцатилетних взялись сценаристы сериала «Родина», с которым у фильма Корбайна несколько точек соприкосновения. Именно благодаря ликбезу, организованному популярной «Родиной»
, можно восполнить в уме многочисленные пробелы в сценарии «Самого опасного человека»
- нюансы, на которые Корбайн по какой-то причине решил не размениваться. Например, процесс и методы вербовки мусульман (хотя Бахман их скороговоркой перечисляет коллегам).
Не искушенному «Родиной» и прочими шпионскими триллерами зрителю многое в фильме покажется непонятным и неочевидным. Подробности тяжелой судьбы таинственного чеченца так и останутся ограничены выходными данными: родился, пытали, сидел, обратно в Россию не хочет. Где персонаж Добрыгина выучил иностранный язык? Кем и где был воспитан? Как бежал из тюрьмы и добрался до Гамбурга? Какие цели преследовал? Какой именно помощи ждал от правозащитника Рихтер? Половиной этих вопросов не задаются даже шпионы, хотя в этой оплошности как раз видно намерение продемонстрировать качество и принципы работы спецслужб. По всей видимости, главной задачей режиссера была передача напряженного ожидания, в котором трудятся похожие на сидящих в засаде энтомологов спецагенты.
По смыслу своему (хороший человек на дрянной работе) фильм Корбайна практически не отличается от предыдущей экранизации романа Ле Карре «Шпион, выйди вон!»
. Самый адекватный шпион управляет секретным отделом, нелегальный статус которого существенно ограничивает полномочия его руководителя. На пятки ему наступают посредственности, трясущиеся за свое место (Мор) и параноики с замашками силовиков (Салливан). Под невозмутимой физиономией каждого скрывается страх и целый комплекс обид, выливающийся в бюрократические дуэли и дружественные подкопы. А национальная безопасность находится в руках людей, не способных отделить личное от профессионального. Но в остальном: сценарий, режиссура, операторская работа - фильм Корбайна существенно проигрывает фильму Альфредссона
. Сама история достаточно надуманная, мотивации ключевых персонажей не поддаются логике. При этом финал парадоксальным образом возвращает с небес на землю.
Закрыв глаза на пиетет и правила хорошего тона, можно сказать, что «Самый опасный человек» - это фильм одного зануды, снятый по книге другого зануды. Российского зрителя на его просмотр может вдохновить наличие Григория Добрыгина, не меняющего тревожного выражения лица все два часа экранного времени. Остальных привлечет, конечно же, тот факт, что это одна из последних работ выдающегося актера Филипа Сеймура Хоффмана. И это, пожалуй, самая веская причина посмотреть этот фильм.