«Любовь от всех болезней»: Увидеть Чуркистан и умереть

Французская комедия с двойным дном
Одинокий парижанин Ромэн Фобер (Дэни Бун
) работает «фотографом болезней» для медицинской интернет-энциклопедии. Его возраст приближается к критической цифре 40, а любым романтическим отношениям препятствует маленькое безумие – параноидальная форма ипохондрии. Безостановочно гуглить симптомы болезней и вызывать «скорую» из-за первого чиха — обычный досуг Фобера. Страх перед бактериями доходит у Ромэна до полного абсурда и, само собой, он постоянно влипает в комические переделки, вызволять его из которых приходится единственному другу — доктору Жвуньке (Кад Мерад
), уже порядком уставшему от многолетних игр Ромэна в «мнимого больного». После провала идеи с интернет-знакомствами доктор прибегает к последнему средству — он увозит Ромэна в лагерь беженцев на волонтерскую работу. Впрочем, ипохондрик и здесь влипает в историю — из-за путаницы с документами его принимают за лидера балканской революции Антона Мирослава, объявленного в международный розыск.
Ключевая идея кажется понятной, и зритель ожидает серию комических эпизодов, на фоне которых будут происходить поиски любви всей жизни главного героя. И в последней четверти фильма совсем не ожидаешь вместо сентиментальных сцен вдруг увидеть перестрелку в балканской тюрьме и лагерь борцов революции, куда судьба заносит парижского ипохондрика. Сюжетная канва фильма оказывается более сложной и многослойной, чем может показаться по названию, синопсису и даже трейлеру. Комические приключения городского сумасшедшего в духе алленовских фильмов 1970-х внезапно сменяются историей о перепутанных личностях, затем на смену любовной эйфории приходит едва ли не комедийный триллер о вoенных ужасах и тюрьмах диктаторских режимов, а в заключении мы получаем относительно реалистичный эпилог, контрастирующий с абсурдностью происходящего ранее.
По сути, «Любовь от всех болезней»
— это французская вариация голливудской эксцентрической комедии положений, которые и для Голливуда уже давно редкость. Но неунывающие французы в лице Дэни Буна
и Када Мерада
, по всей видимости, экспериментировать любят. Однажды этот комедийный дуэт уже сорвал кассу (причем не только в родной Франции) хитом «Бобро поржаловать»
, полюбившимся даже российским зрителям благодаря грамотной локализации и переводу. Его отголоски есть даже в новом фильме — видимо, чтобы дополнительно помочь зрителю уловить связь между двумя картинами.
Помимо работы над искрометными диалогами, авторы фильма любят и умеют высмеивать стереотипы: в «Бобро поржаловать» это были жители северной Франции, именуемые «ржиками», с их специфичным говором, здесь — бесконечно воюющая балканская страна Чуркистан, где воцарилась диктатура, свергнуть которую стремятся повстанцы-революционеры. Чуркистанские беженцы целыми лайнерами приезжают во Францию, а те, кто успел эмигрировать раньше, уже обосновались в пятой республике не в первом поколении — к ним относится и тот самый доктор Жвунька, один из главных героев. Вымышленный Чуркистан — это собирательный и утрированный образ тех стран, откуда идет стабильный приток мигрантов в западноевропейские государства — и стеба над стереотипами об этих «загадочных» чужестранцах здесь предостаточно. Насколько это будет смешно российскому зрителю — вопрос другой.
Впрочем, поводов посмеяться в новом творении Дэни Буна и без того много. Хотя он и не Луи де Фюнес
, но добрые традиции национальной комедии продолжать старается (французский юмор в добротном переводе любим нашими кинозрителями уже полвека). И если примириться с экзальтированными персонажами, существующими в реалиях слэпстика, и потому продуцирующими абсурдные ситуации, то «Любовь от всех болезней» покажется как минимум лучше средней голливудской комедии. А уж фанаты «Бобро поржаловать» точно придут в восторг.
