Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Любовь от всех болезней»: Увидеть Чуркистан и умереть

Спутник телезрителя >>
30 сентября 2025
Французская комедия с двойным дном

«Любовь от всех болезней»: Увидеть Чуркистан и умереть

Одинокий парижанин Ромэн Фобер (Дэни Бун) работает «фотографом болезней» для медицинской интернет-энциклопедии. Его возраст приближается к критической цифре 40, а любым романтическим отношениям препятствует маленькое безумие – параноидальная форма ипохондрии. Безостановочно гуглить симптомы болезней и вызывать «скорую» из-за первого чиха — обычный досуг Фобера. Страх перед бактериями доходит у Ромэна до полного абсурда и, само собой, он постоянно влипает в комические переделки, вызволять его из которых приходится единственному другу — доктору Жвуньке (Кад Мерад), уже порядком уставшему от многолетних игр Ромэна в «мнимого больного». После провала идеи с интернет-знакомствами доктор прибегает к последнему средству — он увозит Ромэна в лагерь беженцев на волонтерскую работу. Впрочем, ипохондрик и здесь влипает в историю — из-за путаницы с документами его принимают за лидера балканской революции Антона Мирослава, объявленного в международный розыск.

Смотреть онлайн «Любовь от всех болезней»
Ключевая идея кажется понятной, и зритель ожидает серию комических эпизодов, на фоне которых будут происходить поиски любви всей жизни главного героя. И в последней четверти фильма совсем не ожидаешь вместо сентиментальных сцен вдруг увидеть перестрелку в балканской тюрьме и лагерь борцов революции, куда судьба заносит парижского ипохондрика. Сюжетная канва фильма оказывается более сложной и многослойной, чем может показаться по названию, синопсису и даже трейлеру. Комические приключения городского сумасшедшего в духе алленовских фильмов 1970-х внезапно сменяются историей о перепутанных личностях, затем на смену любовной эйфории приходит едва ли не комедийный триллер о вoенных ужасах и тюрьмах диктаторских режимов, а в заключении мы получаем относительно реалистичный эпилог, контрастирующий с абсурдностью происходящего ранее.

«Любовь от всех болезней»: Увидеть Чуркистан и умереть

По сути, «Любовь от всех болезней» — это французская вариация голливудской эксцентрической комедии положений, которые и для Голливуда уже давно редкость. Но неунывающие французы в лице Дэни Буна и Када Мерада, по всей видимости, экспериментировать любят. Однажды этот комедийный дуэт уже сорвал кассу (причем не только в родной Франции) хитом «Бобро поржаловать», полюбившимся даже российским зрителям благодаря грамотной локализации и переводу. Его отголоски есть даже в новом фильме — видимо, чтобы дополнительно помочь зрителю уловить связь между двумя картинами.

Помимо работы над искрометными диалогами, авторы фильма любят и умеют высмеивать стереотипы: в «Бобро поржаловать» это были жители северной Франции, именуемые «ржиками», с их специфичным говором, здесь — бесконечно воюющая балканская страна Чуркистан, где воцарилась диктатура, свергнуть которую стремятся повстанцы-революционеры. Чуркистанские беженцы целыми лайнерами приезжают во Францию, а те, кто успел эмигрировать раньше, уже обосновались в пятой республике не в первом поколении — к ним относится и тот самый доктор Жвунька, один из главных героев. Вымышленный Чуркистан — это собирательный и утрированный образ тех стран, откуда идет стабильный приток мигрантов в западноевропейские государства — и стеба над стереотипами об этих «загадочных» чужестранцах здесь предостаточно. Насколько это будет смешно российскому зрителю — вопрос другой.

Впрочем, поводов посмеяться в новом творении Дэни Буна и без того много. Хотя он и не Луи де Фюнес, но добрые традиции национальной комедии продолжать старается (французский юмор в добротном переводе любим нашими кинозрителями уже полвека). И если примириться с экзальтированными персонажами, существующими в реалиях слэпстика, и потому продуцирующими абсурдные ситуации, то «Любовь от всех болезней» покажется как минимум лучше средней голливудской комедии. А уж фанаты «Бобро поржаловать» точно придут в восторг.

«Любовь от всех болезней»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
14 фильмов сентября'14
«Вулкан страстей». Рецензия
«Неудачники» Жан-Пьера Жене. Рецензия
23 фильма, которые стоит посмотреть, пока дети в школе
Поиск по меткам
КомедияТатьяна БакинаФранцузское кино
персоны
Дани БунКад Мерад
фильмы
Бобро поржаловатьЛюбовь от всех болезней

фотографии >>
«Любовь от всех болезней»: Увидеть Чуркистан и умереть фотографии
«Любовь от всех болезней»: Увидеть Чуркистан и умереть фотографии
«Любовь от всех болезней»: Увидеть Чуркистан и умереть фотографии
«Любовь от всех болезней»: Увидеть Чуркистан и умереть фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Чернавский
29 сентября ушёл из жизни композитор Юрий Чернавский.
Джабир Иманов
29 сентября ушёл из жизни актёр Джабир Иманов.
Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.

День рождения >>

Севастьян Бугаев
Вера Васильева
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Елизавета Моряк
Павел Попов
Анастасия Рысева
Игорь Черневич
Николай Шатохин
Моника Беллуччи
Энтони Делон
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Грейстон Холт
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен