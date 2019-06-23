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«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники

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23 июня 2019
Сумбурная экранизация еще одной подростковой антиутопии

«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники

Допотопный лифт привозит Томаса (Дилан О’Брайен) в странное мальчишеское поселение, расположенное в самом центре исполинского лабиринта - в таких, только в разы меньше, обычно ставят опыты над мышами. Местная община под руководством опытного Алби (Амел Амин), первого жителя местечка под названием Глэйд, живет строгим распределением труда: одни лечат, другие мясо режут, третьи ухаживают за огородом, четвертые - местная элита по прозванию «бегуны» - каждое утро покидают родные пенаты, чтобы отыскать выход из лабиринта. Лифт ежемесячно привозит какие-то припасы и одного нового жителя, а опасности, подстерегающие за гигантскими воротами, не позволяют случиться перенаселению. Томас, окрыленный ощущением, что все это он где-то уже видел, рвется стать бегуном, сталкивается с гриверами (ночные хищники застенья) и в лучших традициях героических древнегреческих мифов справляется с первым этапом испытания.

«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники

Полнометражный дебют Уэса Болла, основанный на первой части одноименной трилогии Джеймса Дашнера, легко вписывается в массив экранизаций романов для young adult, где уже толпятся «Голодные игры», «Дивергент» и недавно вышедший в прокат «Посвященный». Трагедия возвращается фарсом, «Повелитель мух» Голдинга, с которым книгу Дашнера не сравнил только ленивый, перерождается в виде сдержанной робинзонады, на большом экране вообще напоминающей утопию: под патронажем чернокожего лидера мальчишки живут в мире и согласии, избегая любых свор по расовым или прочим признакам. Томас в эту прекрасную симметрию вносит геройский сумбур, мечтая исследовать неведомые повороты лабиринта и искать ответы на мучающие его вопросы, а не выбрасывать мусор и полоть грядки. Совсем не вписывается в мальчишеский уклад прибывшая не по графику и последней Тереза (Кая Скоделарио), которая откуда-то знает Томаса и кое-что о творящемся за кулисами.

«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники

Сценаристы-дебютанты Ной Оппенхайм и Грант Пирс Майерс обходятся с текстом Дашнера так же, как новоприбывший мальчик с устройством незнакомого общества (с той лишь разницей, что печати избранничества на челе ни один из них не носит). Герои романа низводятся до функций, характеры, зафиксированные началом картины в янтаре, не меняются до самого финала, а любить или ненавидеть кого-то в этом обществе однотипных трудяг с, как правило, одной отличительной чертой крайне затруднительно. Осложняет упражнение на эмпатию и то, что в картине, рассчитывающей на приличные кассовые сборы, снялось два с половиной известных актера, к тому же не самых лучших в своем поколении: Томас Сэнгстер («Реальная любовь», «Последний легион»), Кая Скоделарио («Молокососы», «Грозовой перевал», «Битва титанов») и Уилл Поултер («Хроники Нарнии: Покоритель Зари», «Мы – Миллеры»). Это трио уместно оттягивает внимание от Дилана О’Брайена, чья прямолинейная героическая психология вкупе со скупой актерской игрой могла бы свалить Минотавра, обитающего в лабиринте, но никак не зрителя, привыкшего хотя бы к душевным метаниям и непростым выборам Китнисс Эвердин.

«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники

В финале «Бегущий в лабиринте» окончательно превращается в сложный коллаж из разных по стилю и манере исполнения идей: LOST начинает играть в чехарду с «Обителью зла», а из-за плеча антиутопии выглядывают постапокалипсис и заговор научной организации (в фильме об этом не сказано, но в книге она именуется «ПОРОКОМ», отсюда и часто повторяющаяся фраза «Порок - это нормально»). В результате дебют Болла, стараниями сценаристов лишенный нервной системы первоисточника, напоминает первую серию закрученного подросткового сериала тех времен, когда художественных амбиций у многосерийного продукта практически не было. Пилотный эпизод скупо дозирует интересующие зрителя ответы, избавляется от нескольких персонажей и рисует силуэт тайны как минимум планетарного масштаба, а не очень-то полюбившиеся герои, виртуозно адаптировавшиеся к прошлому испытанию, готовы вновь искать, найти и перепрятать. На экране разве что не загораются буквы «продолжение следует», но верить в более продуманный сиквел удается с трудом, учитывая печальную тенденцию: финал с улетающим на вертолете героем зачастую выливается в совсем уж неразбериху и сумбур во второй части.


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Алексей ФилипповАмериканское киноАнтиутопияДебютпостапокалипсисФильмы о будущемЭкранизация
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Бегущий в лабиринте

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«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники фотографии
«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники фотографии
«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники фотографии
«Бегущий в лабиринте»: Выживут только школьники фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Felena   20.09.2014 - 11:59
Почитайте Сергея Лукьяненко, господа! А именно - "Рыцари сорока островов" - довольно старый роман! (И не самый поганый к тому же). Психология? Есть! Метания? Есть! Все прочее,... читать далее>>
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