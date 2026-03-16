«Холод в июле»: Ты мужик или где?

16 марта 2026
Нетривиальный триллер об одноэтажной Америке

«Холод в июле»: Ты мужик или где?

Примерный семьянин Ричард Дэйн (Майкл Си Холл, Декстер из одноименного сериала) живет спокойной размеренной жизнью в маленьком техасском городке, любит жену и сына и работает багетчиком. Все меняется, когда однажды ночью он убивает залезшего в дом вора. Появившийся шериф объясняет Ричарду, что тот пристрелил молодого, но уже опасного преступника, советует ему ни о чем не тревожиться и быстро закрывает дело. Ричард с женой оттирают кровь со стены и собираются жить дальше, по возможности забыв о случившемся, но в городе появляется человек, который не даст им это сделать — отец убитого Рассел (Сэм Шепард), сам недавно вышедший из тюрьмы.

История мужчины, вынужденного защищать близких с оружием в руках, сначала кажется очередной вариацией на тему «Соломенных псов» или «Оправданной жестокости», но сюжет совершает поворот на 90 градусов. А потом, когда ты этого не ожидаешь, — еще один. Так или иначе, Ричард докажет всем и в первую очередь себе, что может за себя постоять.

«Холод в июле»: Ты мужик или где?

На экране 89-й год, что объясняет нелепый маллет и усы героя Холла, но фильм апеллирует к другому времени и вполне очевидному жанру, обросшему легендами и настоявшемуся на крови героев фронтира. Режиссер хорроров Джим Микл («Земля вампиров», «Мы такие, какие есть») экранизировал палп-роман Джо Р. Лэнсдэйла так, что тот превратился в жестокий нео-вестерн, где мужчины должны быть мужчинами и идти до конца, а закон оказывается всего лишь тенью на стене.

Отчасти это получилось из-за двух умудренных опытом и закаленных жизнью стариканов, Сэма Шепарда и Дона Джонсона, наблюдать за которыми — одно удовольствие. Первый, игравший у Шлёндорфа, Малика и Вендерса, здесь излучает всем своим видом концентрированную угрозу, а второй словно вновь примерил шкуру ковбоя Марльборо, слегка постаревшего, но все так же с шутками и прибаутками перешагивающего через трупы. Кровожадный Декстер в ином амплуа смотрится на их фоне по-хорошему безобидным.

«Холод в июле»: Ты мужик или где?

«Холод в июле» нельзя назвать совершенным кино, некоторые его твисты смотрятся несколько надуманно, но он явно выделяется нетривиальностью и суровостью на общем фоне фильмов про мужчин, готовых взять правосудие в свои руки. Пристальный интерес к одноэтажной Америке, где под внешним спокойствием таятся клыкастые черти в человеческом обличье, возник у зрителей после успеха сериала «Настоящий детектив». Недавно вышедшие экзистенциальные драмы с выстрелами, «Джо» и «Катастрофа», успешно разрабатывали тему отнюдь не идиллической «американы», и «Холод в июле» успешно вписывается в их ряд. Более того, он выгодно отличается благодаря классным актерским работам и оригинальному сценарию. Может быть, в этом жестоком мире старикам и не место, но они еще могут кое-чему поучить молодежь.

«Холод в июле»

№ 2
Киноман1985   18.03.2026 - 17:55
С первого взгляда самый обычный триллер. Месть по классическим канонам. читать далее>>
№ 1
Rom M (Москва)   20.09.2014 - 21:17
Очередная поделка с театральными, гипертрофированными мужланами. Сказать про это г...о можно только одно - Крута, б ... ! И все. читать далее>>
Всего сообщений: 2
