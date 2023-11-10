Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Корпоратив»: Куда подевался кулер?

Спутник телезрителя >>
10 ноября 2023

Комедия рубежа нулевых-десятых на последнем издыхании

«Корпоратив»: Куда подевался кулер?

Малахольный директор мебельного салона (Николай Наумов) мечтает перевестись в другое место, вздыхает по продавщице из соседнего магазина осветительных приборов и старается все делать по правилам. Его сотрудники сплошь хотят развлекаться и пить коньяк. В связи с чем мутят корпоративчик (то есть просто нажираются), а наутро магазин со шкафами и диванами обнаруживают разгромленным. Ну и начинается фильм «Двенадцать» — все по очереди рассказывают, что делали прошлой ночью и почему вон то трюмо поломали не они. В историях фигурируют пьяные менты, пьяная Ксения Собчак, проститутки в летах, сектанты... Короче, журнал «Русская жизнь».

Смотреть онлайн «Корпоратив» Олега Асадулина
Как говорилось в аудиоприложении к большой медицинской энциклопедии, «вы прослушали речь душевнобольного». Очередной продукт компании Enjoy Movies (ее фильмография — включая «Того еще Карлосона», с которым у «Корпоратива» общие сценаристы, — долго еще будут сниться нам в страшных снах) берет зрителя за горло пестротой. И только.

«Корпоратив»: Куда подевался кулер?

Буквально каждый кадр здесь снят как будто разными людьми, близко не знакомыми друг с другом. То из-за угла выпрыгнет полузабытый «мент» Дукалис (Сергей Селин, то есть), то явится Вася Обломов. То вдруг вклеится план, словно снятый Иваном Вырыпаевым и не вошедший в фильм «Эйфория», то явятся тетеньки, похоже, со съемочной площадки фильма Василия Сигарева. Эффект «Робоцыпа» — когда кажется, что визуальный ряд слепили из трехсекундных осколков телеэфира, кинопроката и ютуба — штука не новая, но здесь она себя демонстрирует в полный рост и приобретает инфернальные очертания.

Шутить — в смысле выдавать на гора какое-то остроумие, хотя бы и мочеполовое — тут даже не пытаются. Весь комический эффект — в бесконечном сочетании несочетаемого, лютом абсурде. Невинные мемы вылетают из уст офисного планктона, а сами эти млекопитающие(ся?) трудятся в заброшенном совковом кинотеатре и обитают в убитых хрущевках. Стиль «доброго кино», герои которого квартируются в лофтах и работают сплошь в башне «Федерация», трещит по швам — этого хомячка выпускают в саванну.

«Корпоратив»: Куда подевался кулер?

Собственно, гибель стиля комедии рубежа нулевых-десятых — единственное объяснение тому, что это вообще такое. Если искать этому месиву из ДСП и стекол жанровое определение, придется смириться: «Корпоратив» — классический некролог. Перечисление регалий титулованного усопшего. И тогда все встает на свои места: от конца девяностых делегированы ОСП-шник Белоголовцев и менты Федорцов и Селин, от общей традиции радостного идиотизма — обязательное явление Александра Баширова с баяном из-за бани, от юмора для образованных горожан — Максим Виторган. От талантливой молодежи вот выдвинули в депутаты куплетиста Обломова. Комедийный калейдоскоп разбавили странными вклиниваниями из «сурового русского кино» — Ксенией Собчак (привет покойному Ивану Дыховичному с «Европой-Азией» и Марии Саакян с «Энтропией»), видами помоек, задворок и хрущоб.

Парад-алле, или ревю, должен демонстрировать ордена и заслуги, но здесь показывает только невыносимое уныние. И нет, не скорбь по двадцати годам веселухи. Скорее, припомнив регалии и успехи, неожиданно начинаешь сопереживать героям, которых всю дорогу мучает дикое похмелье. Они прям как мы. Нас тоже мутит. И да, куда подевался кулер?


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Teymur   22.09.2014 - 13:35
Написано бездарно ... Начинается, вообще-то Расемон. Акира Куросава. "Все по очереди" рассказывают СВОЮ ВЕРСИЮ убийства У НМС в12 было несколько иное - в рассказах. И иначе... Впрочем, не... читать далее>>
№ 1
Альжбета   22.09.2014 - 08:51
Написано хорошо, даже посмотреть захотелось :) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Олег Асадулин: «Если бы я снимал артхаусное кино, естественно, провоцировал бы и лез на рожон»
14 фильмов сентября'14
«Горько!»
Поиск по меткам
Иван ЧувиляевКомедияРоссийские фильмы
персоны
Олег АсадулинАлександр БашировСергей БелоголовцевМаксим ВиторганНиколай НаумовВася ОбломовСергей СелинКсения СобчакАндрей Федорцов
фильмы
Корпоратив

фотографии >>
«Корпоратив»: Куда подевался кулер? фотографии
«Корпоратив»: Куда подевался кулер? фотографии
«Корпоратив»: Куда подевался кулер? фотографии
«Корпоратив»: Куда подевался кулер? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Любовь Августовская
9 ноября ушла из жизни актриса Любовь Августовская.
Анна Елесина
8 ноября ушла из жизни актриса Анна Елесина
Наталья Александрова
8 ноября ушла из жизни артистка балета, педагог Наталья Александрова.
Андрей Андреев
7 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Андреев.
Анатолий Яббаров
6 ноября ушёл из жизни актёр Анатолий Яббаров.
Алексей Мишагин
6 ноября ушёл из жизни актёр Алексей Мишагин.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Анастасия Сиваева
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Хью Бонневиль
Бриттани Мёрфи
Трэйси Морган (II)
Франсуа Перье
Майкл Джей Уайт
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
Наследник
боевик, драма, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Нефариус
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Как заниматься сексом
драма, молодежный фильм
Великобритания, Греция, 2023
Катастрофа
драма, фильм-катастрофа, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
В паутине
драма, комедия
Южная Корея, 2023
Ангел мести
драма, криминальный фильм, триллер
Испания, Франция, 2023
Мастер и его муза
биография, мелодрама
Австрия, Германия, Чехия, Швейцария, 2022
Мастер Кид
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2021
Одержимые злом
фильм ужасов
Аргентина, США, 2023
Принцесса и колдун Алазар
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2022
Агент 044: Операция Гарни
комедия, криминальный фильм
Армения, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?