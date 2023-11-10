«Корпоратив»: Куда подевался кулер?

Комедия рубежа нулевых-десятых на последнем издыхании
Малахольный директор мебельного салона (Николай Наумов
) мечтает перевестись в другое место, вздыхает по продавщице из соседнего магазина осветительных приборов и старается все делать по правилам. Его сотрудники сплошь хотят развлекаться и пить коньяк. В связи с чем мутят корпоративчик (то есть просто нажираются), а наутро магазин со шкафами и диванами обнаруживают разгромленным. Ну и начинается фильм «Двенадцать»
— все по очереди рассказывают, что делали прошлой ночью и почему вон то трюмо поломали не они. В историях фигурируют пьяные менты, пьяная Ксения Собчак
, проститутки в летах, сектанты... Короче, журнал «Русская жизнь».
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«Корпоратив» Олега Асадулина
Как говорилось в аудиоприложении к большой медицинской энциклопедии, «вы прослушали речь душевнобольного»
. Очередной продукт компании Enjoy Movies (ее фильмография — включая «Того еще Карлосона»
, с которым у «Корпоратива»
общие сценаристы, — долго еще будут сниться нам в страшных снах) берет зрителя за горло пестротой. И только.
Буквально каждый кадр здесь снят как будто разными людьми, близко не знакомыми друг с другом. То из-за угла выпрыгнет полузабытый «мент» Дукалис (Сергей Селин
, то есть), то явится Вася Обломов
. То вдруг вклеится план, словно снятый Иваном Вырыпаевым
и не вошедший в фильм «Эйфория»
, то явятся тетеньки, похоже, со съемочной площадки фильма Василия Сигарева
. Эффект «Робоцыпа» — когда кажется, что визуальный ряд слепили из трехсекундных осколков телеэфира, кинопроката и ютуба — штука не новая, но здесь она себя демонстрирует в полный рост и приобретает инфернальные очертания.
Шутить — в смысле выдавать на гора какое-то остроумие, хотя бы и мочеполовое — тут даже не пытаются. Весь комический эффект — в бесконечном сочетании несочетаемого, лютом абсурде. Невинные мемы вылетают из уст офисного планктона, а сами эти млекопитающие(ся?) трудятся в заброшенном совковом кинотеатре и обитают в убитых хрущевках. Стиль «доброго кино», герои которого квартируются в лофтах и работают сплошь в башне «Федерация», трещит по швам — этого хомячка выпускают в саванну.
Собственно, гибель стиля комедии рубежа нулевых-десятых — единственное объяснение тому, что это вообще такое. Если искать этому месиву из ДСП и стекол жанровое определение, придется смириться: «Корпоратив»
— классический некролог. Перечисление регалий титулованного усопшего. И тогда все встает на свои места: от конца девяностых делегированы ОСП-шник Белоголовцев
и менты Федорцов
и Селин
, от общей традиции радостного идиотизма — обязательное явление Александра Баширова
с баяном из-за бани, от юмора для образованных горожан — Максим Виторган
. От талантливой молодежи вот выдвинули в депутаты куплетиста Обломова. Комедийный калейдоскоп разбавили странными вклиниваниями из «сурового русского кино» — Ксенией Собчак
(привет покойному Ивану Дыховичному
с «Европой-Азией»
и Марии Саакян
с «Энтропией»
), видами помоек, задворок и хрущоб.
Парад-алле, или ревю, должен демонстрировать ордена и заслуги, но здесь показывает только невыносимое уныние. И нет, не скорбь по двадцати годам веселухи. Скорее, припомнив регалии и успехи, неожиданно начинаешь сопереживать героям, которых всю дорогу мучает дикое похмелье. Они прям как мы. Нас тоже мутит. И да, куда подевался кулер?
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