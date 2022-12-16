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«Класс коррекции»: Все дети равны, но некоторые равнее

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16 декабря 2022

Страшная и правдивая сказка про школу

«Класс коррекции»: Все дети равны, но некоторые равнее

Лена Чехова (Мария Поезжаева), передвигающаяся при помощи инвалидной коляски, много лет постигала школьную науку на домашнем обучении, но чтобы поступить в вуз и получить путевку в жизнь, ей нужно отучиться год в классе коррекции и сдать экзамены. Однофамилицу русского классика ждет целый этаж для «особых» учеников (с решеткой и правом на надежду), одноклассники в диапазоне от добродушных до агреccивных, первая любовь, контакт с разве что не кусающимися взрослыми, огни городских окраин, море отчаяния и мчащаяся над головой электричка.

Смотреть онлайн «Класс коррекции» Ивана Твердовского
Гипнотически гудящие рельсы в полнометражном игровом дебюте Ивана И. Твердовского — фигура не из Толстого, а скорее из Прилепина, который в одном из рассказов описывал, как пассажиры поезда озирают жителей пролетающей за окном деревни — словно зверей в зоопарке. Попасть на ту сторону или, как поет группа «Несчастный случай», сесть и поехать на громыхающей электричке — большое дело, не поле перейти. У маленьких людей (тут классический образ русской литературы легко сливается с фигурами школьников) вообще сложные отношения с рельсами: пандусы непригодны, их устанавливают долго и кое-как, а железнодорожные пути — повод пощекотать нервы, заглянуть за край жизни, а не отправиться куда глаза глядят. Переменам тут не место: Ленины ровесники, их родители, учителя и даже уборщица держатся за привычный уклад, и девочка оказывается в центре то ли сонного царства, то ли равнодушной всероссийской паутины не только образования, но отношения друг к другу. Она начинает встречаться с Антоном (Филипп Авдеев), вызывая недовольство сначала у влюбленного в нее Миши (Никита Кукушкин), а потом и у всего класса. Дальше небольшой местный мир идет на пару с вoйной, проверяя детскую психологию на прочность прессом со стороны учителей и родителей.

«Класс коррекции»: Все дети равны, но некоторые равнее

Сквозь круги бытового ада и слои хрестоматийных тем Лена идет стоически, наследуя не только традициям советского школьного кино («Чучело»), но и героиням трилогии Ларса фон Триера «Золотое сердце». Хотя сравнение Твердовского с любящим провокации датчанином — самое очевидное, оттого — не самое точное. В котле «Класса коррекции», который переварил почти без остатка одноименную повесть Екатерины Мурашовой, можно найти следы первых игровых фильмов Гай-Германики и двух таких разных «Классов» — Лорана Канте и Ильмара Раага. Все они показывают школу без прикрас, возводят учебное заведение до места силы, где проявляются животные инстинкты, расцветает и вянет любовь, а также, как в капле, отражается общество. Социальный триллер, страшная и правдивая сказка про школу, дебют Твердовского не фокусируется на манифестации за права непохожих, а подтверждает, что все фильмы только о любви.

Парень встречает девушку — многовековая формула, простая, как рычаг, многовариантная, как необработанный камень, прекрасная, как лист бумаги в руках мастера оригами, здесь работает тоже: череда событий с приставкой «первый» (любовь, сексуальный опыт, попытка экстрима, разочарование во взрослых) задает картине движение. В случае «Класса коррекции», отмеченного многочисленными призами в России и Европе, большую роль играют и нюансы: опыт Твердовского в документалистике, пластика и талант артистов «Гоголь-центра» (Поезжаева, Кукушкин, Авдеев), негласный и буквальный социальный заказ (фильм снят при поддержке Минкульта), богатое для трактовок поле школьной жизни. Сочетание оказалось настолько удачным и своевременным, что за молодого режиссера даже опасаются: не вскружит ли успех голову, не возникнет ли кризис второго фильма (ответ скорее отрицательный — он активно продолжает снимать и даже ставит первый спектакль). В дебютной работе Иван И. Твердовский, в документальных короткометражках продемонстрировавший умение ошарашить публику, зрителя пожалел: в финале нашлось место для светлого пятна, условного божественного вмешательства, потому что, как известно, после мрака — свет, а все, что нас не убивает, делает нас сильнее.


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Самое интересное

обсуждение >>
№ 5
Элинкаа   16.12.2022 - 11:01
Ой, смотрела в свое время это кино.. Не могу сказать, что что-то гениальное, тогда была мода на подобные темы в искусстве, но неплохо вышло читать далее>>
№ 4
Аулиния   19.03.2015 - 22:32
Прекрасный пронзительный фильм. Точная рецензия к фильму. И надежда в конце фильма как шанс доброму сердцу героини. Все фильмы, как и наша жизнь, действительно, о любви прежде всего, о человечности и милосердии.... читать далее>>
№ 3
ИринаИюньская (Новочеркасск)   26.02.2015 - 22:38
Фильм реальный,но злой и жестокий.Некоторые вещи смотреть не хотелось на экране,хотя понимаешь,что так всё и есть ... читать далее>>
№ 2
широкова (ижевск)   2.02.2015 - 14:45
Настоящий и Очень глубокий фильм,волнительный и поражающий. Мне очень понравился,игра актеров восхищает,реальнее не куда. Жаль ,что фильм из разряда закрытый показ,такое кино должны посмотреть все! читать далее>>
№ 1
Лелёка   5.10.2014 - 16:48
Вообще-то, главную героиню зовут, не Маша, а Лена. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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