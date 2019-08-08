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«Магия лунного света»: Битва с экстрасенсом

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8 августа 2019
Легкая, но умная комедия Вуди Аллена

«Магия лунного света»: Битва с экстрасенсом

20-е годы прошлого века. Английский фокусник Стэнли Коуфорд (Колин Фёрт) в образе вислоусого китайца Вей Линг Су веселит выступлениями почтенную публику. Кроме этого, он, по примеру легендарного Гудини, занимается разоблачением шарлатанов, выдающих себя за медиумов. Стэнли, как настоящий рационалист и зануда, считает, что после смерти жизни нет, и верит только в то, что можно воспринимать органами чувств. Поэтому когда старый друг и коллега-иллюзионист Говард (Саймон МакБерни) просит его помочь разоблачить юную даму с якобы паранормальными способностями, вешающую лапшу на уши богатой семье Кэтлиджей, Стэнли быстро соглашается. Тем более это еще и приятно: ехать надо на юг Франции. В прекрасном особняке Стэнли встречает молодую и очаровательную Софи Бэйкер (Эмма Стоун) и не сразу, но все же подпадает под её чары. Также в числе действующих лиц мама Софи (Марсия Гэй Харден), госпожа Грейс Кэтлидж (прекрасная Джеки Уивер из «По волчьим законам»), её сын Брюс (Хэмиш Линклэйтер), по уши влюбленный в красавицу-медиума, и тетя Стэнли, Ванесса (Айлин Аткинз).

«Магия лунного света» - признание в любви 20-м годам, Бернарду Шоу и фильмам Эрнста Любича и Ховарда Хоукса. Милая и по сути необязательная история одного мошенничества, естественным образом превращающаяся в историю любви, может быть, и не так хороша, как прошлогодняя «Жасмин», но уж точно лучше львиной доли, если не всех комедий 2014-го. В 48-й режиссерской работе Вуди Аллен с ощутимым удовольствием погружается в обожаемую им эпоху и вновь снимает фильм об иллюзиях и магии, но в хорошем смысле более легковесный, чем его «Сенсация» приблизительно на эту же тему.

«Магия лунного света»: Битва с экстрасенсом

Такое же удовольствие получает и зритель (благо для этого есть все предпосылки). Глаз радуют красивые машины и наряды Эммы Стоун, живописные пейзажи и бал, попавший сюда словно из «Великого Гэтсби». Герои много говорят, смотрят на звезды и в результате понимают, что занудство и озорство могут неплохо друг друга дополнять. Стоун харизматична и забавна, Айлин Аткинз хороша в роли мудрой тётушки, и единственное, о чем остается жалеть, так о том, что Вуди Аллен не выделил больше экранного времени и реплик отличной Марсии Гэй Харден. Забавно, что здесь по идее прототипом режиссера должен быть Колин Фёрт, но этот талантливый актёр, несмотря на типичную вудиалленовскую ворчливость и мнительность, все равно остается Колином Фёртом с узнаваемыми ужимками и манерой. Это ни в коем случае не минус – на Фёрта здесь, как, впрочем, и везде, приятно смотреть.

Но суть удовольствия лежит, конечно, в магии режиссерского юмора, за который мы его и любим. В более открыточных фильмах Аллена про Париж и Рим это самое остроумие, видимо, слегка потеснилось перед парадом достопримечательностей. Одна только сцена беседы Стэнли Кроуфорда с тетей, когда все их реплики имеют ровно противоположное значение, многого стоит, а уж шутка про Бога и прощение, вложенная в уста Фёрта, настолько хороша, что может быть взята на вооружение и использована при удобном случае. Кажется, Вуди вновь показал, как снять легкую комедию, которая не стыдится быть чуточку умнее среднего уровня.


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«Магия лунного света»: Битва с экстрасенсом фотографии
«Магия лунного света»: Битва с экстрасенсом фотографии
«Магия лунного света»: Битва с экстрасенсом фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Елена Вронская   7.01.2015 - 14:44
Увы, в фильме почти ничего не осталось от былого мастерства Вуди Аллена, хотя сюжет остроумный, сценарий хороший, диалоги живые. Костюмы и интерьеры переоценены рецензентом, достаточно посмотреть любую... читать далее>>
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