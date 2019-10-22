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«Великий уравнитель»: Банька по-черному

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22 октября 2019
Дензел Вашингтон убивает и сыплет цитатами из умных книг

«Великий уравнитель»: Банька по-черному

Роберт МакКол (Дензел Вашингтон) - чернокожий мужчина с темным прошлым - работает в строительном магазине, помогает толстяку-мексиканцу (Джонни Скуртис) сбросить вес для вакансии охранника, а вечерами заходит в скромную кафешку, чтобы распить принесенный с собой чайный пакетик, почитать «Старика и море» Хемингуэя, а заодно перекинуться парой слов с малолетней местной кокоткой (Хлоя Грейс Морец), которая мечтает записать сольник, а пока щеголяет многослойным макияжем, эпилированными до блеска ногами и грудью, приподнятой топом с изображением американского флага. Эту глянцевую версию неприглядной жизни в большом городе вскоре орошает первая кровь: своенравную гетеру отправляет на больничную койку вспыльчивый сутенер с тяжелой рукой (Дэвид Мюнье), старина Роберт за девушку обижается и идет чистить морду распоясавшимся бандитам, и тут уже не заставляет себя долго ждать демонический антагонист - фактурный садист Тедди (Мартон Чокаш), обладатель русских корней и татуировок типа «Смерть», «Темнота» и «Не тронь меня, если хочешь жить».

«Великий уравнитель»: Банька по-черному

Мистер МакКол легким движением руки превращается из вдовца, педанта и заядлого чтеца в машину для убийств, чья загадочная биография скрывает в недрах ответ на вопрос, откуда у пожилого гражданина такая прыть и чудодейственные навыки по лишению людей жизни при помощи подручных предметов. В ход идут старые, как Вашингтон, драматические условности, тяжелые моральные выборы и вынужденное насилие, но классическая для жанра и прошедшей эпохи боевиков фраза «это мое последнее дело» так и не срывается с уст актера. Зато Роберт несет в массы разумное доброе вечное, рекомендует подруге-куртизанке (и, видимо, зрителям) прочитать сотню великих книг (сам он осилил уже 95) и даже отдельно рекламирует причту Хемингуэя, разъясняя ее смысл, а также - главный роман Мигеля Сервантеса. Как ни иронично, ни Дон Кихот, ни старик, схватившийся с рыбой, с характером МакКола не очень коррелируют: он не похож на дуэлянта с ветряными мельницами, да и смысл его борьбы лишен метафизического пафоса. Возможно, просто все, что ему нужно, - это убивать.

«Великий уравнитель»: Банька по-черному

Амбициозное воссоединение режиссера Антуана Фукуа и не нуждающегося в представлении Дензела Вашингтона, заработавших 13 лет назад за ленту «Тренировочный день» один актерский «Оскар» на двоих (второй в карьере Вашингтона), виртуозно вписывается в нынешнюю фильмографию обоих. Фукуа с тех пор, помимо прочего, снял очень плохой костюмированный боевик «Король Артур» и еще более неудачный фильм про нападение на Белый дом («Падение Олимпа»), а Дензел Вашингтон уже давно стал объектом пародий и насмешек, предпочитая, как Том Хэнкс, положительных персонажей всем прочим (пьющий пилот из «Экипажа» с оговорками – все-таки тоже герой с большой буквы). «Великий уравнитель» - это полчаса красочных боев, к которым, как суп к мухе, прилипли еще полтора часа диалогов и драмы, где Фукуа частично, но с оттяжечкой пытается реабилитироваться за былые провальные экшн-сцены, а Вашингтон, возведенный в статус смертного супергероя без прошлого и недостатков, разыгрывает драму морального выбора, а заодно лихо и заразительно танцует возле полок с инструментами.

«Великий уравнитель»: Банька по-черному

«Великий уравнитель», несмотря на название, призывающее к балансу, распадается на микро-бенефисы Вашингтона, Чокаша и Морец, вдыхает полной грудью на нескольких экшн-сценах, а в финале выруливает на приторный хэппи-энд (с голубым небом и отдаляющимся планом приутихшего городка), которого сейчас не стесняются разве что режиссеры, работающие со Сталлоне. Зло повержено на наших улицах (и у себя в гнезде). И новое зло будет повержено точно так же. Спи спокойно, мой любимый город.


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Алексей ФилипповАмериканское киноБоевик
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