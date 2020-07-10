«Проклятие Аннабель»: Страшная страшная страшная кукла

Спин-офф «Заклятия» с цитатами из других фильмов ужасов
Молодая пара, Джон (Уорд Хортон
) и беременная Мия (по иронии судьбы, актрису зовут Аннабель Уоллис
), души друг в друге не чают и живут в милом условном Плезантвилле конца 60-х. Мия обожает кукол, и когда муж дарит ей коллекционную маленькую даму в платье, она искренне радуется, как будто не обращая внимания на искаженное личико игрушки. Также старательно супруги стараются не замечать телевизионный репортаж про учиненную семейкой Мэнсона резню, а зря – хиппи-психопаты не дремлют. В одну ужасную ночь соседская блудная дочь Аннабель вместе с парнем убивает собственных родителей, а затем заходит с ножом проведать Джона и Мию. Подоспевшая полиция оперативно застреливает незванных гостей, но перед смертью Аннабель успевает начертить на обоях тайный знак и испачкать кровью недавно подаренную куклу.
Вскоре Мия родит дочь, и супруги в надежде забыть кошмар поменяют уютный домик в пригороде на многоквартирное здание, напоминающее место жительства Розмари и Гая Вудхаусов. Понятно, что самое страшное ждет Мию впереди – выброшенная на помойку мужем куколка чудесным образом окажется в новой квартире и не даст заскучать.
«Проклятие Аннабель»
- так называемый спин-офф фильма «Заклятие» Джеймса Вана
. Обычно это означает, что фильмы соединяет некий второстепенный герой, про которого на этот раз рассказывают намного подробнее. Здесь такой связующей нитью является жуткая кукла, притаившаяся под стеклом в Музее Оккультизма супругов Уорренов из «Заклятья». Ван ограничился ролью продюсера, а в режиссерское кресло уселся Джон Р. Лионетти
, делавший ранее довольно посредственные сиквелы («Эффект бабочки-2»
, продолжение Mortal Kombat
).
Лионетти не боится и не стесняется применять самые просчитанные и всё равно пугающие «бу»-приёмы. Оно и понятно – когда тебе орут в ухо, ты поневоле подскакиваешь, а когда за героиней по темной лестнице несется рогатый демон, сердце поневоле будет биться чуть быстрее. Такой аттракцион довольно быстро приедается, но долгое время работавший оператором Лионетти хоть и не хватает с неба звезд, но умеет как минимум красиво выстроить кадр. Кроме этого, зритель погружается в золотое время хорроров конца 60-х - начала 70-х. Заимствования и цитаты из «Ребенка Розмари»
, «Изгоняющего дьявола»
и «Омена»
щедро раскиданы по «Проклятью...», успевай только замечать, но это выглядит скорее как дань уважения «мастерам ужасов» сообразно сюжету фильма, нежели обычная постмодернистская мешанина из любимых эпизодов.
Джеймс Ван, видимо, заворожен темой дьявольских игрушек: в «Мертвой тишине»
действовали куклы для чревовещания с довольно мерзкими лицами, да и в «Пиле»
герой Тобина Белла
общался с жертвами посредством марионетки. Не самый плохой фетиш, но в качестве примера более удачного обращения к этой теме стоит вспомнить «Магию» Ричарда Аттенборо
с еще молодым Энтони Хопкинсом
в роли помешавшегося чревовещателя. Там атмосфера жути нагнеталась с помощью куда более тонких приемов. С другой стороны, тонкие приемы сейчас не в почете, так что если хотите несколько раз сильно вздрогнуть, «Проклятие Аннабель» подойдет как нельзя лучше.
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