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«Смешанные чувства»: Дружба - это чудо

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5 марта 2020
Комедия о связи Александра Реввы и Павла Деревянко

«Смешанные чувства»: Дружба - это чудо

В дебютной комедии Георгия Малкова «Смешанные чувства» эксплуатируется одна из давних разновидностей комедии положений — главные герои становятся фантастическим образом связаны друг с другом. Их ощущения как бы удваиваются: любое чувство одного персонажа передаётся другому. Музыкант-однодневка Фил (Александр Ревва) из-за проблем с сердцем, выявившихся во время очередной афёры ради лёгкого приработка, попадает в больницу к врачу Петру (Павел Деревянко). Чувства одного героя начинают физически воспроизводиться в теле другого после сеанса электрошока. От тандема инфантильного тусовщика и скованного работяги веером расходятся забавные ситуации, которые, в конечном счёте, обращают внимание на общечеловеческие проблемы — любовь, образ жизни и дружбу.

«Смешанные чувства»: Дружба - это чудо

Одним из печально справедливых стереотипов о российской комедии последних лет является её чрезмерность. Кажется, беда жанра — в соблазне свалиться в буффонаду, кривляние и навязчивый абсурд. Такие приёмы могут быть действенными, но при частом применении быстро надоедают и вызывают отвращение у части зрителей. Даже классики комедии абсурда прямо рекомендовали не превращать действие в полное дурачество, не переигрывать: драматург Эжен Ионеско прямо просил режиссёров и актёров не испортить такими приёмами его пьесу «Урок». Создатели «Смешанных чувств», кажется, смогли выдержать стиль, не превратив фильм в пустую череду глупых ситуаций и банальных гэгов. Юмор подается с чувством меры, а комедия получилась смешной, но не слишком безумной, она не вызывает отторжения и ощущения наигранности.

Основной гуманистический мотив фильма — это дружба. Совершенно разные люди поневоле вынуждены подстраивать жизнь друг под друга. И тут оказывается, что их различия очень полезны: ведь именно те качества, которые есть у одного, нужны и другому. Так педантичному и скромному Петру недостаёт смелости и естественного обаяния Фила. А инфантильному Филу не хватает серьёзности и целеустремлённости Петра. Герои фильма обретают счастье, обогащаясь новыми качествами, ведь дружба — это и есть принятие друг друга и взаимопомощь.

«Смешанные чувства»: Дружба - это чудо


Переживания героев не уменьшаются, а увеличиваются, удваиваются. Это не просто дополнение качеств, но их усиление. Открытость опыту другого человека позволяет стать неким суперменом (сверхчеловеком) и, таким образом, обрести собственное счастье. Есть в фильме и намёк на то, что в каждом скрыт нераскрытый потенциал. Петр утверждает, что кино не сморит, но регулярно цитирует фразы из знаменитых фильмов. Фил подмечает культурный багаж невольно сотоварища - и помогает ему раскрыть потенциал.

Впрочем, в «Смешанных чувствах» не обошлось совсем без недостатков. Во-первых, это грубоватое стереотипное представление народа рома (которых в фильме по-прежнему называют «цыганами») как агрессивных и опасных людей. А во-вторых, странный анахронизм в виде необъяснимой любви Фила к Олегу Газманову. Этот певец уже давно стал предметом ностальгических симпатий старшего поколения, так что молодёжи эта страстная симпатия героя-кидалта к знаменитости из девяностых вряд ли будет близка.


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«Смешанные чувства»: Дружба - это чудо фотографии
«Смешанные чувства»: Дружба - это чудо фотографии
«Смешанные чувства»: Дружба - это чудо фотографии
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№ 1
зфрон18 (Москва)   4.10.2014 - 22:42
Надоела уже буфонада от "Камеди". Ну не актер господин Ревва, увы. Деревянко нравится, но подходить к выбору ролей на мой взгляд нужно аккуратнее. Ну, а производственная компания в рекламе не... читать далее>>
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