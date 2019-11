«Париж: Город мертвых»: Дуракам страх неведом

Ученая барышня Скарлетт (), дочь пропавшего археолога, лезет с камерой на голове в пещеру где-то в Иране, чтобы прочитать письмена, высеченные в скале много столетий назад. Эти надписи помогут перевести послание на камне во французском музее, что, в свою очередь, приведет Скарлетт к философскому камню - плоду упорных экспериментов не одного поколения алхимиков.Важно и то, что, пещеру взорвут буквально через несколько минут, и Скарлетт, конечно же, успеет спастись в последний момент - и будет всегда успевать до конца фильма. Во Франции она и переводчик с арамейского Джордж () отправляются в путешествие по знаменитым парижским катакомбам в компании диггера по прозвищу Мотылек () и пары его друзей, которых смогли завлечь, посулив несметные сокровища. У каждого участника экспедиции на лбу укреплена камера, кроме того охотников за наследием алхимиков снимает бесстрашный чернокожий оператор Бенджи ().Если вы посещали «комнату страха» в любом парке аттракционов и помните ощущения, когда кто-то постоянно выскакивает на вас из-за угла под тревожную музыку и зловещий смех, то все сюжетные повороты и ходы фильма с гностистическим оригинальным названием As above so below не будут для вас сюрпризом. Многообещающее начало напоминает другие образцы жанра found footage с дергающейся субъективной камерой, но вскоре оказывается, что вся драматургия и характеры прописаны в сценарии на уровне этой самой поездки на аттракционе. Пока создатели фильма собираются в очередной раз напугать с помощью банального выкрика «Бу!» или заморочить голову «умной» загадкой в стиле телешоу «Форт Боярд», физически ощущаешь, как из картины уходит воздух. В принципе, это не только усиливает клаустрофобический эффект, но и убивает всякий интерес к происходящему. К финалу режиссер «Дьявол» ), кажется, вовсе умывет руки и предоставляет героям самим как-нибудь разгребать навороченное. «Париж» , заставляющий вспоминать одновременно «Спуск» «Ведьму из Блэр» , удивляет наплевательским отношением к такому аспекту кинематографа как психологизм. Когда полный человеческих костей лаз в стене приводит молодых людей туда же, откуда они стартовали, никто даже бровью не ведет. Очевидно, герои картины живут по заветам Александра Ф. Скляра Жутковатые голые сатанистки, проводящие обряд в одном из ответвлений катакомб, вызывают у компании не больше удивления (), чем звонящий не подключенный к сети телефон с голосом повесившегося отца Скарлетт в трубке. Ну и не будем забывать типичную «ошибку» всех хорроров: «Париж. Город мёртвых» Скарлетт и сотоварищи видят надпись на латыни. Джордж со Скарлетт переводят её, переглядываются, пожимают плечами и лезут дальше. Кажется, эта фраза подойдет и в качестве лучшей характеристики фильма.