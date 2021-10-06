«Дракула»: Хмуриться не надо, Влад

Предыстория «Дракулы» Брэма Стокера
Правитель маленькой, но гордой Трансильвании, скуластый мужчина с волосами цвета вороного крыла Влад Цепеш (Люк Эванс
) с ужасом вспоминает тяжелое детство в турецкой армии, где его вместе с другими мальчишками муштровали почем зря и учили убивать, не поведя бровью. Неистовый Влад стал в глазах врагов могучим воином, Дракулой и Колосажателем, а для подданных и родных - мудрым правителем, любящим отцом и совсем уж трепетным мужем. Вернувшись с турецкой службы, Цепеш размечтался о тихой семейной жизни и скором поднятии сельского хозяйства, но вот уже турки толпятся у ворот - пришли за следующей порцией мальчишек-новобранцев, куда по всем параметрам подходит и сын Колосажателя. По счастливому стечению обстоятельств в местной пещере окопался всамделишный вампир (Чарльз Дэнс
), который может передать королю, воину, патриоту и просто красавцу недюжинную силу и способности кровопийцы.
Смотреть онлайн
«Дракула» Гари Шора
Смело перепридумав историю происхождения вида, Мэтт Сазама
и Бёрк Шарплесс
сочинили Дракуле ревизионистский бэкграунд в духе недавнего «Геракла»
с неустрашимым Дуэйном «Скалой» Джонсоном
в роли героя-каким-он-был, а ставить этот амбициозный проект доверили дебютанту Гари Шору
, который, возможно, с задачей успешно справился, но хорошей картины снять не смог. Виноваты и сценаристы, которые после кунштюка с превращением Влада Цепеша в Дракулу решили припомнить все самые неудачные и поросшие мхом байки о вампирах, и тот, кто посчитал, что потенциальный хит студии HAMMER заслуживает бюджет в 100 миллионов долларов, и сам Шор, чувствовавший себя комфортно только на крупных планах, а экшн-сцены превративший в робкое мельтешение.
Сказывается и то, что изобрести вампиру пятое колесо - задача не из простых, а тренд явно идет на спад. Так уж сложилось, что ленты про неживые создания достигают крайних точек амплитуды почти синхронно: когда-то Бела Лугоши пугал зрителей в одновременно популярных «Дракуле
» и «Белом зомби»
, затем оба жанра перманентно переживали периоды рассвета и заката - и вот сейчас для живых мертвецов вместе с обладателями фирменных клыков наступило время потуже затянуть пояса. Жанр высосан почти до капли во всех проявлениях: и в романтическом («Сумерки»
), и пугающем («30 дней ночи»
), и трагическом («Впусти меня»
), и даже ностальгическом («Штамм»
).
«Дракула»
Шора - формально предыстория «Дракулы»
Брэма Стокера, лишенная надежды на сиквел из-за благолепного финала, - относится к тем случаям, когда одна интересная находка не способна замаскировать то, что больше создателям сказать о герое, в общем-то, и нечего. Как в стартовавшем недавно сериале «Готэм
», повествующем о первых полицейских буднях Джеймса Гордона и детстве будущего Бэтмена, происходящую на экране несуразность пытаются искупить умилением: смотрите, это известные герои в детстве! Увы, семейный альбом - и это справедливо по отношению к «Дракуле» - интересно смотреть только одному человеку. Тому, кто только что снял его с полки.
Не случайно картина про Влада Цепеша начинается с долгого путешествия камеры по застывшему изображению мужчины с кнутом и истязаемых им трансильванских мальчиков. Так обычно в телефильмах демонстрируют куски выдающихся полотен, медленно двигаясь от фрагмента к фрагменту. В случае с переосмыслением одного из самых популярных киногероев и главным кровопийцей всех времен и народов это должен был быть парадный портрет (практически лишенный недостатков Колосажатель разве что не гарцует регулярно на коне, позируя невидимому художнику), но получился снимок знаменитости в юности. Узнаваемый взгляд, приметные прыщи, растерянная улыбка. Глядя на старательно хмурящегося Люка Эванса
, которому Дракула в полном расцвете сил был бы к лицу, можно только пожалеть, что он вписался лишь в историю становления.
обсуждение >>