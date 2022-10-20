Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Кино про Алексеева»: Маленький человек

Спутник телезрителя >>
20 октября 2022
Фильм-путешествие Михаила Сегала

«Кино про Алексеева»: Маленький человек

В электричке на Москву едет Николай Алексеев (давно не снимавшийся в большом кино Александр Збруев) — пенсионер в бежевом шарфе, коричневой ушанке и коричневом же, видавшем виды пальто. Маленький человечек с усохшим от старости лицом и увесистыми очками в полголовы, даже и не человечек — а жучок-древоточец, выползший откуда-то из-под полусгнившего листа. Едет из Тулы, где торговал лисичками и маринованными огурцами у третьего буерака от указателя, где попал в местные новости из-за плевого инцидента на дороге. Едет при гитаре с наклейкой Nirvana, чтобы выступить на радио как известный на всю страну бард Николай Алексеев, которого в тайне от него самого ценили и почитали Булат Окуджава, Иосиф Бродский, нынешние космонавты и благодарный последователь Андрей Макаревич собственной персоной.

Смотреть онлайн «Кино про Алексеева» Михаила Сегала
Главный сюжетный трюк — и тут все, кто картины еще не видел, обязательно хоть частично, но испортят себе просмотр — в том, что на самом деле нет. Параллельно с радиоэфиром, в котором Алексеев борется с артритом, непослушными струнами, пришедшими в негодность связками и плохой памятью, на экране разворачивается его прошлое, где молодой Алексеев (Алексей Капитонов) с кудрявой головой писал слабые стихи про осень и картошку, немного их пел, робко и без причины целовал девушек-комсомолок в щечку, а заодно повторял мудрые сентенции про любовь. Одну подслушал у Андрея Тарковского (Дмитрий Гудочкин), другую — у Олега Ефремова (Владимир Мишуков).

«Кино про Алексеева»: Маленький человек

История необаятельного негодяя (то ли завистливого подлеца, то ли просто дурака) символизирует переход Михаила Сегала, помирившего, как принято считать, критиков и зрителей сборником бородатых анекдотов «Рассказы», от малой формы — к крупной. «Кино про Алексеева» — это еще не роман об обычном человеке, но уже повесть, злая и ироничная с первых секунд, хотя и прилежно мимикрирующая под аккуратное развенчание продымленного обаяния КСП, умышленное принижение культурных идолов (Тарковский, Ефремов) до высот менее даровитых современников. Старательно сконструированный мир глазами другого человека, а не попытка сведения собственных счетов. И все это выпрыгивает из-под маски обычного пенсионера, который вместе с десятками ровесников едет на электричке, слушает невнятное бормотание машиниста на остановках, игнорирует торговцев всем и певцов-кочевников, чей репертуар застыл где-то в 90-х. Гитара с надписью Nirvana под боком — повод поговорить с юным пассажиром (Никита Ост) о том, что же для каждого образованного человека значит это самое слово (в разное время — разное), а для зрителя — отметить очевидную пропасть между поколениями. Ирония еще и в том, что Алексеев не просто одинокий человек, опаленный славой и соседством великих, объект фанатичной, безвозмездной любви, какая, кажется, ушла вместе с советскими романами и биографиями, но и птенец из сверхпроизводительного инкубатора. Тысячи Алексеевых ходили по улицам страны 12 апреля 1961 года, тысячи потенциальных или состоявшихся Алексеевых едут в электричке вместе с главным героем.

«Кино про Алексеева»: Маленький человек

Персонаж Збруева — практически кафкианский, только все-таки с характером, не совсем тенеподобный К. Правда, никто все равно не помнит его простой фамилии, рожденной от имени, как пресловутый сферический Иванов-Петров-Сидоров в вакууме, он ее повторяет, сипя или стесняясь, а люди все переспрашивают, перепроверяют. Те же люди, что легко запоминают менее очевидные — Гагарин, Тарковский, Ефремов, Бродский, Окуджава, Макаревич. Позвать на эту роль Александра Збруева, народного любимца и свидетеля многих уже ушедших великих, — стопроцентное попадание, ведь он и в кино дебютировал буквально через год после того, как Гагарин махнул рукой и сказал сакральную фразу. Играющий молодого Алексеева артист Капитонов тоже вписывается в созданный Сегалом мир «Кино», а совсем уж символично было бы позвать на эту роль рэпера Nioze MC, в миру — Ивана Алексеева, однофамильца главного героя, по сути — продолжателя рокерских, а там — и бардовских традиций.

И вот едет Николай Алексеев в электричке — российском месте скопления силы, о котором Венедикт Ерофеев написал абсолютно пронзительную поэму «Москва-Петушки», где мудрых сентенций про все на свете можно наворовать на десяток таких Алексеевых, — и оказывается обычным пенсионером, улыбающимся самому себе, достигшем, видимо, краткосрочной Нирваны. Следующая остановка — …


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Статьи:
23 фильма, которые стоит посмотреть, пока дети в школе
14 фильмов октября'14
Русское 2014
25-ый «Кинотавр». День четвертый

Новости:
Александр Збруев получил приз фестиваля «Московская премьера»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповМузыкантыРоссийские фильмы
персоны
Иван АлексеевДмитрий ГудочкинАлександр ЗбруевАлексей КапитоновВладимир МишуковНикита ОстМихаил Сегал
фильмы
Кино про Алексеева

фотографии >>
«Кино про Алексеева»: Маленький человек фотографии
«Кино про Алексеева»: Маленький человек фотографии
«Кино про Алексеева»: Маленький человек фотографии
«Кино про Алексеева»: Маленький человек фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Давид Кеосаян
19 октября скончался режиссёр, продюсер Давид Кеосаян.

День рождения >>

Виталий Альшанский
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Мария Сагайдак
Гиви Тохадзе
Роже Анен
Гиллиан Джейкобс
Элиане Жардини
Луиджи Ло Кашио
Бела Лугоши
Роуз МакАйвер
Вигго Мортенсен
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Бандит
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Канада, 2022
Вихрь
драма, социальная драма
Франция, Бельгия, Монако, 2021
Куриный забег
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2020
Маленький Николя
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Люксембург, 2022
Мой тигр
приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2022
Ночь в магазине ужастиков
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Последняя жертва
боевик, вестерн, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Сезон измен
драма, мелодрама
Ирландия, 2018
Средневековье
биография, боевик, драма, исторический фильм
Чехия, 2022
Девушка в окне
триллер
Австралия, 2022
Девушка на миллион
Россия, 2022
Дополнительный урок
детектив, социальная драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram