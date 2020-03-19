«Выпускной»: Одна хохма хорошо, а две - комедия

Комедия о главном празднике жизни под вечные хиты
11-й класс одной из нижегородских школ активно готовится к главному празднику в жизни. Нет, не к юбилею директрисы и не к новоселью классухи, а к собственному выпускному, рубежу, после которого резко начнется взрослая жизнь, а бывших друзей-подруг разметает, кого – в столицу «гейропы» Роттердам, кого – в закрытый Саров. Но задумываться об этом пока что рано: в обозримом будущем - самая улетная ночь последнего десятилетия; ночь бухла, музла, дебоша и угара в компании с одноклассницами, которые внезапно превратились в притягательных самок.
Правда, есть один маленький нюанс – родители. А также школьное начальство, которое постановило: никакого алкоголя, девок и мобильной гулянки на яхте вдоль берегов Волги. Праздник переносится в стены обрыдлой альма-матер, где школоту ждут частушки, кокошники, выступление гангста-рэп дуэта и залетная звезда Александр Незлобин
(один из продюсеров и сценаристов). Находчивые школьники тем временем готовят ответный удар по родителям, в прямом смысле бомбу – blast from the past: ящики коньяка и «Яги», Кай Метов
и «Айн, цвай, полицай», трэп и гопота, поджог и коитус на карте мира - в эту ночь скучно не будет никому!
В роли школьников снялись не раскрученные, но многообещающие молодые актеры: Даниила Вахрушева
можно увидеть в сериале «Физрук»
, 15-летнюю, без преувеличения, звезду «Выпускного» Сергея Походаева
– в «Мамах»
и «Левиафане»
, а с главной ролью – незадачливого Ромео – справился дебютант Виктор Грудев
. Борозду не портит и старая гвардия: Марина Федункив
, Сергей Бурунов
, Борис Каморзин
и другие.
За то, что герои «Выпускного» в кои-то веки похожи на людей, а не на типичных героев новорусского кино, следует благодарить молодую, но весьма многообещающую кинокомпанию Lunapark. Кажется, это самая удачная их работа на сегодня. Правда, выбирать особенно не из чего: в загашнике Lunapark последний на сегодня фильм Романа Каримова «Все и сразу»
и полюбившийся критикам нашумевший хит «Горько!
» (плюс выходящий на днях сиквел
).
Невооруженным глазом видно, что в основу «Выпускного» положена формула «Горько!»: формат домашнего видео, свинцовые мерзости русской жизни, списанные «с натуры» персонажи и саундтрек из кошмара хипстера. Но «Выпускной» позиционирует себя скорее как комедию в духе классического «Американского пирога»
(или более близкий аналог - «Проект Х: Дорвались»
) и не обманывает ожидания. Это не псевдодокументальный «экзистенциальный хоррор» Жоры Крыжовникова
, погружающий зрителя на самое дно и вызывающий слезы катарсиса в сцене с групповым исполнением лепсовской «Натали». Создатели «Выпускного» более честны и осторожны со своими зрителями.
Чего-чего, а шуток (лобовых, а также брошенных вскользь, чем и ценных) в «Выпускном» предостаточно. Что интересно, подавляющая часть острот выполнена на приличном уровне, поэтому выбрать ударную сцену нелегко: кому-то придется по душе самодельный клип на рэп-хит «Сто жоп» (или ее цензурный – для школьного выступления – вариант: «Сто школ!»), кому-то больше запомнится снятый в рапиде родительский угар под «Пазишн намбер уан». Кого-то восхитит картавый второгодник, распевающий, грассируя, Джо Дассена, кого-то – грамотный стеб над молодежными субкультурами: эмо, готами и гангста. До дабстепа, квир-рэпа и вич хауса, правда, руки не дотянулись, но для этого и нужны сиквелы.
Очень хорошо, что «Выпускной» не пытается стать очередным «Горько!», иначе бедным критикам в качестве оправдания снова пришлось бы искать в словарях витиеватые метафоры, поминать всуе классиков подросткового кинематографа («Клуб «Завтрак»
, «Общество мертвых поэтов»
) и бог весть что еще. А так вышла отличная комедия, которая сгодится и для отдыха, и для ностальгии, придется по вкусу и поклонникам сериалов «Физрук»
и «Реальные пацаны»
, и тем, кто отнес телевизор на свалку истории. И никакого тебе психологического похмелья!
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