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«Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама

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7 марта 2023

Неидеальное кино с Нисоном

«Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама

1992 год. Потасканный лохматый коп Мэттью Скаддер (Лиам Нисон) выпивает в баре, когда с оружием наперевес врываются бандиты и убивают бармена. Скаддер эффектно и жестко, в духе Грязного Гарри, расправляется с ними, после чего титр предлагает перенестись вперед на 7 лет. Скаддер постригся, работает частным детективом без лицензии и посещает встречи Анонимных Алкоголиков. Знакомец по этим встречам, юный наркоман просит помочь брату-наркокурьеру Кенни (Дэн Стивенс), у которого пропала жена. Ту похитили, Кенни заплатил приличный выкуп — и получил суженую назад разрезанной на куски. Узнав все обстоятельства и некоторое время поколебавшись, Скаддер берется за дело. В поисках парочки садистов (пугающие в своей убедительности Алан Дэвид Томпсон и Дэвид Харбор), похищающих жен и подружек наркодилеров и жестоко их убивающих, Скаддеру помогает Ти Джей (Брайан «Астро» Брэдли), смышленый негритенок из приюта. Но в принципе у него и одного всё неплохо получается.

Смотреть онлайн «Прогулка среди могил» Скотта Фрэнка
Боевики с Нисоном — накатанная колея, особый жанр, начатый с «Заложницы». Застывшее маской с острова Пасхи скорбное лицо Нисона, вечная тоска в глазах и долговязая фигура не делают из него супермэна а-ля Джейсон Стэтем или молодой Стивен Сигал. Но на сочетание маскулинности и уязвимости Нисона всегда интересно смотреть, не важно, ломает ли он кости плохим парням или просто разговаривает по телефону. В экранизации мрачного детектива Лоуренса Блока после эффектного начала Нисон большую часть фильма ходит по серым, источающим угрозу улицам Нью-Йорка и задает вопросы. Пасмурная атмосфера словно перекочевала на экран из экранизаций романов другого мастера детективного жанра, уроженца Бостона Дэнниса Лихэйна, — и она поневоле затягивает зрителя.

«Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама

На дворе 99-й год, самое страшное ждет Америку через пару лет, и вообще, как говорит в фильме один из психопатов, читая газету, «люди сегодня боятся совсем не того». Впрочем, режиссер Скотт Фрэнк, снявший неплохой нео-нуар «Обман» и писавший сценарии как к хорошим («Особое мнение», «Вне поля зрения»), так и к посредственным («Переводчица») фильмам, не делает особого акцента на тревожащем наступлении миллениума. Приметой времени является только то, что Нисон не пользуется мобильными и не доверяет компьютерам (отсюда и дружба с продвинутым Ти Джеем).

Во всем остальном события могут происходить когда угодно, в некое безрадостное безвременье. При этом фильм очевидно создавался под влиянием семидесятнического кино, как и «Зодиак» Финчера с «Пленницами» Вильнёва, и именно отсюда его некая тяжеловесность и жестокость, помноженная на сентиментальность. Надо сказать, это приятно: детективов в помятой куртке и с трагедийным прошлым, которые предпочитают разговаривать, но в какой-то момент все-таки берутся за оружие, теперь в кино увидишь нечасто. Впрочем, сдутый финал сигнализирует о том, что идеальный боевик с Нисоном пока еще не был снят.


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«Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама фотографии
«Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама фотографии
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