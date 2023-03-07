«Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама

Неидеальное кино с Нисоном
1992 год. Потасканный лохматый коп Мэттью Скаддер (Лиам Нисон
) выпивает в баре, когда с оружием наперевес врываются бандиты и убивают бармена. Скаддер эффектно и жестко, в духе Грязного Гарри
, расправляется с ними, после чего титр предлагает перенестись вперед на 7 лет. Скаддер постригся, работает частным детективом без лицензии и посещает встречи Анонимных Алкоголиков. Знакомец по этим встречам, юный наркоман просит помочь брату-наркокурьеру Кенни (Дэн Стивенс
), у которого пропала жена. Ту похитили, Кенни заплатил приличный выкуп — и получил суженую назад разрезанной на куски. Узнав все обстоятельства и некоторое время поколебавшись, Скаддер берется за дело. В поисках парочки садистов (пугающие в своей убедительности Алан Дэвид Томпсон
и Дэвид Харбор
), похищающих жен и подружек наркодилеров и жестоко их убивающих, Скаддеру помогает Ти Джей (Брайан «Астро» Брэдли
), смышленый негритенок из приюта. Но в принципе у него и одного всё неплохо получается.
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«Прогулка среди могил» Скотта Фрэнка
Боевики с Нисоном
— накатанная колея, особый жанр, начатый с «Заложницы»
. Застывшее маской с острова Пасхи скорбное лицо Нисона, вечная тоска в глазах и долговязая фигура не делают из него супермэна а-ля Джейсон Стэтем
или молодой Стивен Сигал
. Но на сочетание маскулинности и уязвимости Нисона всегда интересно смотреть, не важно, ломает ли он кости плохим парням или просто разговаривает по телефону. В экранизации мрачного детектива Лоуренса Блока
после эффектного начала Нисон большую часть фильма ходит по серым, источающим угрозу улицам Нью-Йорка и задает вопросы. Пасмурная атмосфера словно перекочевала на экран из экранизаций романов другого мастера детективного жанра, уроженца Бостона Дэнниса Лихэйна
, — и она поневоле затягивает зрителя.
На дворе 99-й год, самое страшное ждет Америку через пару лет, и вообще, как говорит в фильме один из психопатов, читая газету, «люди сегодня боятся совсем не того»
. Впрочем, режиссер Скотт Фрэнк
, снявший неплохой нео-нуар «Обман»
и писавший сценарии как к хорошим («Особое мнение»
, «Вне поля зрения»
), так и к посредственным («Переводчица»
) фильмам, не делает особого акцента на тревожащем наступлении миллениума. Приметой времени является только то, что Нисон не пользуется мобильными и не доверяет компьютерам (отсюда и дружба с продвинутым Ти Джеем).
Во всем остальном события могут происходить когда угодно, в некое безрадостное безвременье. При этом фильм очевидно создавался под влиянием семидесятнического кино, как и «Зодиак» Финчера
с «Пленницами» Вильнёва
, и именно отсюда его некая тяжеловесность и жестокость, помноженная на сентиментальность. Надо сказать, это приятно: детективов в помятой куртке и с трагедийным прошлым, которые предпочитают разговаривать, но в какой-то момент все-таки берутся за оружие, теперь в кино увидишь нечасто. Впрочем, сдутый финал сигнализирует о том, что идеальный боевик с Нисоном пока еще не был снят.
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