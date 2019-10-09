«Страховщик»: Антонио, где твой пейджер?

Постапокалипсис и роботы в мире несветлого будущего
Пустынный пейзаж на готовой превратиться в километры песка Земле. Квартет побитых жизнью и людьми роботов тащит на самодельной рикше без колес бритоголового мужчину в отключке. Тот приходит в сознание, сваливается с носилок и замирает практически в позе Кристины Ольсен
с картины Эндрю Уайетта
, а перед ним - механическими титанами высятся четверо андроидов, застывших посреди пустыни в скульптурном ансамбле «Конец человечества» (в духе Мемориала Иводзимы
). Закат эпохи для людей пришел не с той стороны, куда все время смотрели враги искусственного интеллекта. Он появился примерно там же и так же, как человеческая цивилизация (аккурат между двумя апокалипсисами). «Страховщик» Габе Ибаньеса
предлагает посмотреть на прыткий поезд эволюции, на чью подножку люди уже вряд ли вскочат.
В футуристические 40-е XXI века Земля сильно деградировала в технологическом плане из-за вспышки на Солнце. Население планеты сократилось до 21 миллиона человек, лишившихся таких радостей, как самолеты, спутники, Интернет, мобильные телефоны (факс и пейджер снова в моде). Помочь оставшимся в живых призваны исполнительные роботы производства компании ROC, наделенные двумя протоколами (не навреди человеку и не чини себя и ближнего своего). Пиратский ремонт андроидов тоже не в чести: как и в случае с бытовой техникой, инородное вмешательство аннулирует гарантию на товар, а стреляные страховщики из ROC’а дело знают и любое нарушение обнаружат тут же.
По безрадостному городу, украшенному проекциями обнаженных танцовщиц ростом с дом и плавающими в серых тучах дирижаблями, бредет Жак Вокан (Антонио Бандерас
), усталый, бритоголовый страховщик, похожий на Агента 47 из популярного стелс-экшена «Хитмэн»
, который зачем-то устроился на работу Эдварда Нортона
из «Бойцовского клуба»
. По урбанистическим лабиринтам плутают собаки и зализанные под ретро-мафиози полицейские (Дилан МакДермотт
), в неприметных гаражах «часовщики» (Мелани Гриффит
) нелегально починяют андроидов, увешанные религиозными символами роботы попрошайничают во благо обнищавшего хозяина, а некоторые, спрятавшись в куче мусора, примеряют чужие детали. Вокану поручено разобраться, кто модернизировал продукцию компании ROC так, чтобы «разумные пылесосы» могли обойти второй протокол и заниматься починкой самостоятельно, лишая могущественного посредника солидной доли прибыли. Другой, страшащий большое начальство вопрос: куда вообще заведет роботов отсутствие базовых ограничений?
Второй фильм испанца Габе Ибаньеса
, постановщика неспешного, похожего на морок триллера «Скелеты железного острова»
, родился на минном поле научной фантастики, где за последние десятилетия нечасто появляются всходы, да и те подвергаются шквальной критике (даже живой классик сэр Ридли Скотт
едва ноги унес от «зрительской любви» после «Прометея»
). «Страховщик»
от нападок тоже не застрахован, но все же подходит к изученному сюжету о взаимоотношениях людей и роботов основательно, с ридлискоттовскими амбициями демиурга и без легкомысленного глянца квази-диковского «Обливиона»
или азимовского «Я, робота»
.
Ибаньес устраивает цивилизации камбэк в 80-е, в те годы, когда по кинотеатрам разливали лучший сай-фай на свете, а литературные столпы жанра Айзек Азимов
и Филип К. Дик
были еще живы, хотя все самое важное про научную фантастику уже почти рассказали. У Азимова он, разумеется, заимствует первый закон робототехники для защитных протоколов, у Дика - то ощущение повседневности, которое в «Бегущем по лезвию»
удалось чуть хуже, чем в романе «Снятся ли андроидам электроовцы?», и семейную жизнь Декарта (у Вокана есть беременная жена с лицом датчанки Биргитты Йорт Сёренсен
). Культовую ленту Скотта испанец также не побоялся перебрать по болтикам и даже вывернуть наизнанку. В итоге должность Жака Вокана далека от образа романтического героя нуара, циника, выпивохи и охотника за головами, а компания ROC выглядит алчным монополистом и потенциальным вселенским злом, которому может помешать только естественное течение эволюции.
Тут «Страховщик» предлагает главный финт ушами: светлого будущего сквозь дымку постапокалипсиса не будет. И виноваты не роботы, и даже не люди, ослепленные гордыней, желанием выжить и божественными амбициями. Просто так получилось. Когда-то обезьяна спрыгнула с дерева, а теперь пришла пора ей сигануть с обрыва. Главное – всей семьей увидеть перед этим морскую гладь, если она еще где-то осталась на этой задыхающейся от пустынь планете.