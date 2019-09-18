«Судья»: Твой сын не такой, как был вчера

Судебная драма с Тони Старком без железного костюма
Джозеф Палмер (Роберт Дюваль
), строгий и справедливый отец семейства, просидел в здании суда маленького городка в штате Индиана более сорока лет. После смерти и похорон жены он едет в магазин, а на следующее утро к нему заявляется шериф и обвиняет в том, что он сбил насмерть человека. Джозеф ничего не может вспомнить, и тут возникает резонный вопрос: не выпивал ли судья перед тем, как сесть за руль? Все осложняется еще и тем, что он же когда-то и упрятал покойного за решетку. В это время на похороны матери приезжает средний сын судьи, Хэнк (Роберт Дауни мл.
), самоуверенный и болтливый, как и положено дорогостоящему адвокату из большого города. С отцом он уже давно не разговаривает – старые обиды не всегда легко простить. «Лучше бы он умер, а не мама
», - в какой-то момент вырывается у Хэнка.
Несмотря на взаимную неприязнь, именно средний сын готовится к защите отца в суде, где ему будет противостоять упертый прокурор (Билли Боб Торнтон
). Кроме этого, Хэнк встретит старую подругу (Вера Фармига
), от которой уехал 20 лет назад на концерт группы Metallica, да так и не вернулся, и её взрослую красавицу-дочь (Лейтон Мистер
). Также в качестве сеансов семейной терапии Хэнку предстоит общение с маленькой дочкой (Эмма Тремблэ
) и двумя братьми: старший, Глен (Висент Д’Оноффрио
), когда-получил из-за него травму и забросил спортивную карьеру, а младший, Дэйл (Джереми Стронг
), отстает в развитии, но любит снимать домашнее видео.
То, что Дюваль прекрасный актер, в принципе, никогда не было секретом, но такого пространства для маневров ему не предлагали уже давно. Фильм режиссера и соавтора сценария Дэвида Добкина
является, по сути, продюсерским проектом Роберта Дауни мл., который с явным удовольствием и не без самолюбования вновь примеряет на себя облик эдакого Тони Старка
, только без летающего бронированного костюма. При этом центр сцены и огни софитов здесь не только из уважения к возрасту, а именно по праву достаются Дювалю. Можно прогнозировать, что он будет номинирован на премию «Оскар» за «Лучшую роль второго плана» - и, если звезды встанут как надо, её получит. Сцены с ним полны нюансов и иногда искрят нешуточным драматизмом, в отличие от схожей роли сурового старика, которую Дюваль сыграл в «Машине Джейн Мэнсфилд
». Однако все, что не касается игры достойного актерского состава (стоит отметить появление Грэйс Забриски
, мамы Лоры Палмер из «Твин Пикса
»), сводится к набору дешевых эффектов и заезженных клише.
У такого американского по сути жанра судебной драмы - богатая история, от Сидни Люмета
и Билли Уайлдера
до Оливера Стоуна
, но «Судья
» постоянно скатывается в непреднамеренную самопародию. Все скелеты лезут из шкафов именно в судебном зале, а захватывающие откровения настолько тяжеловесно поданы (или так незначительны), что волнение и вздохи зрителей и жюри присяжных смотрятся скорее смешно, чем убедительно. В конечном счете, мораль фильма сводится к банальной истине «надо уметь понять и простить
». Снимавший до сих пор глуповатые комедии, Добкин в течение почти двух с половиной часов так настойчиво разжевывает и кладет нам в рот эту истину, что даже возникает рвотный рефлекс. Спасибо, Дэвид, мы уже сыты.