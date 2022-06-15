«Weekend»: Нуар, одобренный государством

Экранизации романа «Лифт на эшафот» Ноэля Калефа в чёрно-белой стилистике
Стильный менеджер Игорь Лебедев (Максим Матвеев
) молод и успешен — лёгкая небритость и модная укладка прекрасно сочетаются с дорогим костюмом и работой в неплохом офисе. Но вскоре он допускает ошибку, ставшую роковой, — убивает надоедливого аудитора, угрожавшего вскрыть финансовую аферу. С этого момента запускается цепь событий, которые заставят героя расплатиться за содеянное сполна.
Для экранизации романа «Лифт на эшафот» Ноэля Калефа
режиссер Станислав Говорухин
выбрал стилистику нуара: изображение чёрно-белое, тени длинные, за кадром звучит тревожная, дополняющая атмосферу фильма музыка. В наличии — убийства, пистолеты и обнажённые женщины, снятые с особенной откровенностью, из-за чего у фильма соответствующий возрастной рейтинг. В «Weekend»-е
использован целый арсенал визуальных приёмов: изощрённые ракурсы, игра со сложно поставленным светом, интересная композиция кадра. Говорухин не стесняется даже прямо цитировать классиков — в частности, Хичкока
. В оммаже мастерам нуара середины прошлого века он позволил себе чрезмерно увлечься морализаторским консерватизмом и упустил из вида актёрскую игру. Тревожная атмосфера нуара и рафинированное визуальное решение картины изрядно страдают из-за того, что артисты заметно переигрывают, нарушая целостность происходящей на экране трагедии.
Вообще, «Weekend» о том, как зарвавшийся офисный работник погубил себя, решившись на убийство. Режиссер не проявляет ни капли сочувствия ни к нему, ни к его товарищу — отталкивающему гопнику в исполнении Вячеслава Чепуренко
, а исключение делает лишь для наивной Сони (Юлия Хлынина
) — девушки из пригорода с печальной судьбой. По сложившейся традиции Станислав Говорухин отвечает на вопрос «Кто виноват?»
Ответственность возлагается как на «успешные» слои общества, так и необразованные хулиганские «низы». Им противостоят честные служители закона, которые оказываются наиболее «положительными» героями — аудитор (Виктор Сергачёв
) даже под дулом пистолета не прекращает обличать Игоря, вместе с дотошным следователем (Виктор Сухоруков
) олицетворяет злой рок героя, наказывая его не только наяву, но и во сне.
Таким образом, «Weekend»
— не обычная криминальная история, но высказывание в защиту государства и его порядка. Аудитор перед смертью выглядит не просто работником, вскрывшим финансовую махинацию, но полноценным бойцом в войне за правосудие. Депутат Госдумы Говорухин выступает за то, что законы ни в коем случае нельзя нарушать, ведь это губит как нарушителя, так и его окружение. И бюрократия — это не зло, а наоборот — благо, защищающее людей от них самих.
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