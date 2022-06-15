Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Волк с Уолл-стрит»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Weekend»: Нуар, одобренный государством

Спутник телезрителя >>
15 июня 2022

Экранизации романа «Лифт на эшафот» Ноэля Калефа в чёрно-белой стилистике

«Weekend»: Нуар, одобренный государством

Стильный менеджер Игорь Лебедев (Максим Матвеев) молод и успешен — лёгкая небритость и модная укладка прекрасно сочетаются с дорогим костюмом и работой в неплохом офисе. Но вскоре он допускает ошибку, ставшую роковой, — убивает надоедливого аудитора, угрожавшего вскрыть финансовую аферу. С этого момента запускается цепь событий, которые заставят героя расплатиться за содеянное сполна.

Для экранизации романа «Лифт на эшафот» Ноэля Калефа режиссер Станислав Говорухин выбрал стилистику нуара: изображение чёрно-белое, тени длинные, за кадром звучит тревожная, дополняющая атмосферу фильма музыка. В наличии — убийства, пистолеты и обнажённые женщины, снятые с особенной откровенностью, из-за чего у фильма соответствующий возрастной рейтинг. В «Weekend»-е использован целый арсенал визуальных приёмов: изощрённые ракурсы, игра со сложно поставленным светом, интересная композиция кадра. Говорухин не стесняется даже прямо цитировать классиков — в частности, Хичкока. В оммаже мастерам нуара середины прошлого века он позволил себе чрезмерно увлечься морализаторским консерватизмом и упустил из вида актёрскую игру. Тревожная атмосфера нуара и рафинированное визуальное решение картины изрядно страдают из-за того, что артисты заметно переигрывают, нарушая целостность происходящей на экране трагедии.

«Weekend»: Нуар, одобренный государством

Вообще, «Weekend» о том, как зарвавшийся офисный работник погубил себя, решившись на убийство. Режиссер не проявляет ни капли сочувствия ни к нему, ни к его товарищу — отталкивающему гопнику в исполнении Вячеслава Чепуренко, а исключение делает лишь для наивной Сони (Юлия Хлынина) — девушки из пригорода с печальной судьбой. По сложившейся традиции Станислав Говорухин отвечает на вопрос «Кто виноват?» Ответственность возлагается как на «успешные» слои общества, так и необразованные хулиганские «низы». Им противостоят честные служители закона, которые оказываются наиболее «положительными» героями — аудитор (Виктор Сергачёв) даже под дулом пистолета не прекращает обличать Игоря, вместе с дотошным следователем (Виктор Сухоруков) олицетворяет злой рок героя, наказывая его не только наяву, но и во сне.

Таким образом, «Weekend» — не обычная криминальная история, но высказывание в защиту государства и его порядка. Аудитор перед смертью выглядит не просто работником, вскрывшим финансовую махинацию, но полноценным бойцом в войне за правосудие. Депутат Госдумы Говорухин выступает за то, что законы ни в коем случае нельзя нарушать, ведь это губит как нарушителя, так и его окружение. И бюрократия — это не зло, а наоборот — благо, защищающее людей от них самих.


версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Аврора1 (София)   5.04.2015 - 15:20
Глупый текст об очень хорошем и качественном фильме! Этот "рецензент" вообще не понял ни о чем шла речь в нем, ни кто что на съемках делал, ни как играл, ни режиссер что сделал с романом,... читать далее>>
№ 4
Наомик (СПб)   31.03.2015 - 17:00
... Согласна. Посмотрела фильм и ничего из описанного в конце рецензии там не увидела. Такое впечатление, что рецензисту не дает покая то обстоятельство, что С. Говорухин является депутатом ГосДумы. читать далее>>
№ 3
Антон РАКИТИН (Екатеринодар)   31.03.2015 - 07:05
Опытнейшим мэтром С.Говорухиным очень хорошо отработана холодновато-сдержанная эстетика фильма: в цветном варианте этот фильм было бы просто невозможно смотреть. Поразила мастерская игра А.Домогарова... читать далее>>
№ 2
Lexx   29.03.2015 - 18:57
... И правда. У нас почему-то принято мазать всех госчиновников одной и той же черной краской. А практика показывает, что соотношение добрых и злых, как среди служителей государства, так и среди его противников... читать далее>>
№ 1
С ветром (Москва)   1.02.2015 - 19:17
Какой-то бредовый вывод. При чем тут государство, борец, законы... Что ж так мозги-то заштампованы, товарищ рецензент? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Обзоры:
14 фильмов октября'14

Новости:
В Москве показали новый фильм Говорухина
Презентация новой ленты Говорухина

Интервью:
Виктор Сухоруков:«Не понравится – деньги верну»
Поиск по меткам
Денис СалтыковнуарРоссийские фильмыЭкранизация
персоны
Станислав ГоворухинЕкатерина ГусеваАлександр ДомогаровМаксим МатвеевВиктор СергачёвВиктор СухоруковЮлия ХлынинаВячеслав Чепурченко
фильмы
Уик-энд

фотографии >>
«Weekend»: Нуар, одобренный государством фотографии
«Weekend»: Нуар, одобренный государством фотографии
«Weekend»: Нуар, одобренный государством фотографии
«Weekend»: Нуар, одобренный государством фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Волк с Уолл-стрит»

Скорбим

Халил Мусаев
14 июня ушёл из жизни актёр Халил Мусаев.
Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Станислав Войнич
12 июня ушёл из жизни актёр Станислав Войнич.

День рождения >>

Виктор Демерташ
Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Поппи Монтгомери
Альберто Сорди
Хелен Хант
Эрланд Юзефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен