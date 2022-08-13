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«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»: Языческие божества Андрея Кончаловского

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13 августа 2022
Заключительная часть «деревенской» трилогии

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»: Языческие божества Андрея Кончаловского

Взмывают в космос ракеты. Свершаются чудеса науки. В телеящике бомбоподобная Лариса Гузеева сводит одинокие сердца, а Эвелина Хромченко, похожая на стрекозу в декольте, выносит суровый «Модный приговор». Под всем этим ворохом примет цивилизации спит огромная страна, не замечая ни вороха, ни цивилизации.

Под дребезжание будильника времен молодости наших дедушек высунется из-под скучного ситцевого одеяла недовольная рука, хлопнет будильник, с другого конца вылезет желтоватая нога, потом — другая, раздастся хриплый утренний матерок, пакетик дешевого чая утонет в надтреснутой кружке. Не замечая очередной ракеты, выпущенной с космодрома поблизости, просыпается почтальон Алексей Тряпицын, чтобы завести мотор в своей лодке и начать вечное свое движение по рекам да озерам к заброшенным хуторам, избам, к пенсионерам, пьяницам, матерям-одиночкам и прочему деревенскому люду — с газетами да пенсиями. Он — Вестник Цивилизации. Той самой Цивилизации, что демонстративно повернулась к этим людям спиной и ждет, когда же они без нее загнутся.

Только ей, Цивилизации, невдомек, что о ней тут вовсе не печалятся и загибаться без нее не собираются. Местный почтальон Тряпицын и его окружение — вечно пьяный местный философ Витя, веселые пенсионеры с неожиданной любовью к творчеству Клода Лелуша, браконьеры, мать-одиночка, строгая рыбнадзорщица Ира, ее сынишка Тимур и все остальное население глухой деревушки – среди этих людей поселилась камера Кончаловского, чтобы на протяжении месяца неотрывно следовать за ними по всем нехитрым изгибам их жизненных сюжетов. Жители глухой Архангельской деревни живут в предлагаемых режиссером обстоятельствах, словно сами верша свои экранные судьбы. Отсутствие в фильме профессиональных актеров (кроме Ирины Ермоловой, актрисы «Коляда-театра», играющей рыбнадзорщицу, да совсем юного Тимура Бондаренко, играющего Тимура, ее сына) рождает иллюзию документальности, а та, в свою очередь, рождает всплеск доверия у наивной части зрителя к чистоте авторских помыслов.

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»: Языческие божества Андрея Кончаловского

Их, эти помыслы, поначалу легко принять за умиление. Вот, мол, смотрите — на всю страну тетки-сводни резвятся по самому Первому каналу, а русский человек Тряпицын в глубинке любит всю жизнь одноклассницу любовью чистой, как Кенозеро, чью гладь рассекает ежедневно его моторная лодка. И все телевидение вместе взятое не в состоянии привести в исполнение «Модный приговор» в отношении этих людей в непромокаемо-непробиваемой одежде. Дескать, там, в телеящике, — пшик, здесь, в Кенозерье — жизнь. Но Кончаловский не был бы Кончаловским, если бы этих суровых и нежных северных людей взял как объект умиления да на том и успокоился.

Формально «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» считают заключительной частью «деревенской» трилогии, начатой «Историей Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и «Курочкой Рябой». Формально — да, луга-поля-избы, деревенские жители с их непростыми отношениями. Но прошли времена, изменился мир, изменился Кончаловский — и вот он приходит в деревню уже не соавтором крестьянской жизни, его камера здесь и не друг и не враг, а так — она лишь бесстрастно наблюдает. Здесь на подобна микроскопу, а режиссер — Миклухо-Маклаю в неведомом племени. Камера Александра Симонова, много работавшего с Алексеем Балабановым, не просто любопытна — она въедлива, она настырна, она назойлива, это скальпель, которым оператор и режиссер пытаются вскрыть, взрезать всю эту непонятную жизнь. А она не вскрывается.

Тряпицын, Кенозеро, деревенские жители — все это осталось для Кончаловского тайной за семью печатями, он мечется между преувеличенными красотами русского севера и тошнотворной убогостью местной жизни, утопленной в водке, задыхающейся в объятьях нищеты, дуреющей от собственной безысходности. И загадочная, несколько потусторонняя музыка Эдуарда Артемьева только усиливает этот эффект непонимания.

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»: Языческие божества Андрея Кончаловского

Режиссер останавливается перед этим миром, «как Эдип пред Сфинксом с древнею загадкой». И находит единственное правильное решение — соткать из этого непознанного мира миф, представив его обитателей древними языческими персонажами, уходящими ногами-корнями в землю. И тогда понятно, почему Тряпицыну совсем не страшно пробираться по безмолвным болотам-протокам на встречу с кикиморой — он ведь тут свой, они даже, быть может, родственники или Тряпицын — вообще леший, да кто его знает?

Потому-то не замечают жители взмывающих в космос над их головами ракет — они-то знают, что ракеты приходят и уходят, а они, древние лесные и озерные существа, остаются. И даже главная внешняя сюжетная коллизия фильма — кража мотора из лодки Тряпицына, способная поставить жизнь деревни с ног на голову, — воспринимается героями философски.

Исчезают русские деревни. Уходят из них жители. Говорят, что уезжают в город. Но теперь мы знаем — из них делают те самые ракеты и ими перекрывают Енисей. Потому что прочнее материала, чем почтальон Алексей Тряпицын и его окружение, природа не придумала.


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обсуждение >>
№ 37
Полина Лариса   3.11.2017 - 00:52
И днём с огнём у нас не сыщешь В деревне коз или коров , Но , посадив картоху раньше , Подкапывают на Петров ... Спасибо деревне , что хоть ещё картошку " содють " . Фильм понравился . А Алексею... читать далее>>
№ 36
JS (Ментон)   1.03.2017 - 19:09
Хороший фильм. О жизни в далекой российской деревне. Как есть, без прикрас. Не хорошо, не плохо, а как-будто "подсмотрен" отрезок времени в этой деревне. Каждый может сделать свои выводы об увиденном,... читать далее>>
№ 35
Жукова Светлана (Королёв)   11.02.2015 - 22:25
Только что посмотрела. Удивлена, если не сказать больше... Вопросы задавать бесполезно, конечно. Но мне бы всё таки хотелось понять: почему надо было всё именно так сделать? По-другому никак нельзя было?... читать далее>>
№ 34
Моя Родина Архангельская область   4.11.2014 - 23:10
... Это у вас в Саратове наверно на Петра и Павла ,а картошку первую-молодую около 20 чисел августа подкапывают читать далее>>
№ 33
Абс   3.11.2014 - 13:09
Весь фильм не покидало ощущение неловкости - из-за неестественности происходящего, зажатости всех персонажей, начиная с мальчика, заученно повторявшего реплики, и заканчивая профессиональной актрисой,... читать далее>>
Всего сообщений: 32
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«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»: Языческие божества Андрея Кончаловского фотографии
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»: Языческие божества Андрея Кончаловского фотографии
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»: Языческие божества Андрея Кончаловского фотографии
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