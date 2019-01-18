«Горько! 2»: Второй - за родителей

Народная комедия, перетекающая в драму о конфликте поколений и семейном кризисе
Просрочив кредитные выплаты серьезным людям, Борис Иванович (Ян Цапник
) расстается с нажитым и перебирается с женой (Елена Валюшкина
) к родителям Ромы (Егор Корешков
). Когда вылазка из убежища заканчивается обстрелом, едва уцелевший Борис Иванович решает инсценировать собственные похороны. На скромные семейные посиделки неожиданно заявляется бывший сослуживец «усопшего» Витька Каравай (Александр Робак
) и, не жалея средств, берет на себя организацию пышных похорон и опеку над безутешными домочадцами. На перенасыщенных кислородом южных склонах под навесом поминального шатра Каравай устраивает настоящий вечер памяти. С номерами выступают хорошо знакомые с прошлогодней свадьбы: несговорчивый диджей, хор казаков, ВИА «Синева» и Сергей Светлаков
.
Идея выпустить комедийную дилогию о гражданских состояниях укрепилась в коллективном сознании авторов еще до того, как первый фильм взорвал отечественный бокс-офис. В основе первоначальной версии сценария лежала концепция «смерть на похоронах» - фальшивые проводы Бориса Ивановича плавно перетекали в реальные поминки по вечно пьяному завсегдатаю туалетов дяди Толи (Сергей Лавыгин
). Попытки достойно проводить дядю Толю проваливаются - все давятся от смеха, вспоминая о том, каким веселым человеком был покойный. По задумке Бекмамбетова
и Крыжовникова
, такая кульминация должна была хоть ненадолго, но переключить русскую (и вообще западную) ментальность, в которой смерть традиционно воспринимается как непреодолимое безутешное горе. Но по каким-то причинам эту смелую идею отложили в сторонку, сделав центральной темой отношения в семье.
Самый видимый недостаток «Горько 2»
- это попытка зарифмовать его с первым фильмом: травля ростовых кукол, выяснение отношений с диджеем, сильно укороченный и без конкурсов, но все же танцевальный угар со Светлаковым и прочее. Собирательный образ российской свадьбы в «Горько!»
сомнений не вызывал - хотя бы раз, но все там бывали. С похоронами этот фокус не прошел. Едва ли найдется много людей, которые видели такие поминки: к прошлогодним увеселениям примыкают танки, автоматная очередь, курган, «как в рекламе банка "Империал"», и полуголая жар-птица бразильского происхождения. Логически не придерешься: во-первых, речь все еще о широте души русской, а во-вторых, провинция: одни и те же диджеи, казаки и тамада зарабатывают на хлеб всеми видами застолий без исключения. Но делать из этого визитную карточку фильма было вовсе не обязательно.
Прокатный успех «Горько!» спровоцировал экстренный
чёс
выпуск «народных» комедий «Корпоратив»
и «Выпускной»
, сделанных вроде бы по тому же лекалу (главная константа - толпа и существенный повод выпить). Но поскольку Крыжовников все-таки действительно талантлив и неглуп, «Горько! 2» вырывается вперед на другом уровне: стилистически он гораздо сложнее первого фильма. На помощь ручной камере приходит видеорегистратор, который сжившийся с ролью оператора младший брат Ромы прикрепляет к изголовью гроба Бориса Ивановича. Обыгрываются мемы (приключения Дарта Вейдера в лунапарке
) и классика кинематографа. Комедия движется к драме через мелодраму натурально аргентинского пошиба. Поводов для смеха здесь уже меньше, но и причина, по которой герои собрались, не сказать чтобы самая отрадная.
В чем никак нельзя обвинить сценаристов - так это в халатности. Конфликт здесь даже слишком сложный - подробности о деятельности Бориса Ивановича каскадом сыпятся на головы его во всех смыслах бедных родственников, вызывая в каждом из них страшное искушение. Может быть, это должно было заменить концепцию реальной смерти, но, совершенно точно, послужило развитию гораздо более глубоких тем. В первом фильме на передний план выходил конфликт поколений, в «Горько 2» налицо всеохватный семейный кризис, исходные данные которого практически не предполагают никакого выхода. Сюжет буквально держится на обиде. Рома обижает Наташу, родители Ромы обижают друг друга, Ксюха обижает Хипаря, мама Наташи обижает Бориса Ивановича, а Борис Иванович обижает вообще всех. Но, как и в первой части, за реальный драматизм на фоне карикатурных разборок второстепенных персонажей отвечает тандем Александрова
-Цапник
. Хотелось бы написать, что к ним присоединяется Робак, играющий помесь Деда Мороза с Мефистофелем, но нет. Не присоединяется. Более-менее освобожденный от мельтешения своеобразных типажей «Горько 2» фокусирует внимание на генеральной линии - сложных отношениях своенравной падчерицы с отчимом-самодуром (с вытекающими выводами об условности кровного родства). И повышает степень «народности» дилогии в обществе, наполовину состоящем из падчериц и пасынков.
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