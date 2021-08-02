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«Обитель проклятых»: Готичная палата номер шесть

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2 августа 2021
Костюмированный триллер категории Б в декорациях лечебницы XIX века

«Обитель проклятых»: Готичная палата номер шесть

Смешной усач в круглых очках по виду и психотерапевт по призванию, Эдвард (Джим Стерджесс) приезжает в лечебницу для душевнобольных Стоунхерст, чтобы набраться ума-опыта у многомудрого доктора Лэмба (Бен Кингсли). Тот исповедует «систему поблажек» (записные психи не сидят, как прежде, в клетках, а бродят по коридорам под присмотром медперсонала), избегает слова «безумие» и отчего-то назначает правой рукой Мики Финна (Дэвид Тьюлис), малого с очевидной склонностью к садизму. Вдобавок по напоминающему древний замок Стоунхерсту порхает Элиза Грейвз (Кейт Бекинсейл), медсестра, одного взгляда на которую достаточно, чтобы понять: здесь что-то нечисто. Эдвард же, само собой, влюбляется, обещает упирающейся Элизе голубые дали и рай в шалаше, а потом спускается в подземелье, где находит настоящего главврача доктора Солта (Майкл Кейн) и всю медицинскую рать.

«Обитель проклятых»: смотреть фильм онлайн

Из крохотного рассказа-перевертыша Эдгара Аллана По «Система доктора Смоля и профессора Перро» сценарист Джо Ганджеми раздул костюмированный триллер категории Б в декорациях лечебницы XIX века, которая уже одной ногой вступила в XX-ый. Эхо войны, лечение душевнобольных при помощи электричества, разговоры о морали и гуманности — ничего подобного у великого американского поэта, писателя и публициста, разумеется, не было и в помине (заимствованный у По твист с «безумной» революцией в деталях пересказан в трейлере). Садистов, агрессивных пацифистов и нимфоманок тоже.

«Обитель проклятых»: Готичная палата номер шесть

«Обитель проклятых» (в оригинале — «Элиза Грейвз») пытается подружить сюжетную канву По со стилистикой и проблематикой Денниса Лихейна, позаимствованными из подробного романа «Остров проклятых», который Мартин Скорсезе близко к тексту перенес на большой экран. Получается не то чтобы со скрипом, но в отличие от маститого коллеги режиссер Брэд Андерсон с текстом не дружит, а борется, чтобы развернуться на полную катушку лишь в макабрической сцене бала психов. Под «Пляску смерти» Камиля Сен-Санса кружатся сверкающие канделябры, безумцы из массовки, по-шекспировски трагичный огр из Оксфорда (Гийом Делоне), который хочет, чтобы его кликали Артуром. Только «излеченный» от безумия доктор Солт в дурацкой короне наблюдает за этим пиром духа без должного воодушевления. Триллер сменяется гуманистической одой человеческому счастью, которому никакой закон и порядок не помеха, а затем следует финальный твист, чтобы зритель от накатившего благолепия (или ужаса) совсем не задремал. Поводов «Обитель проклятых» дает предостаточно.

«Обитель проклятых»: Готичная палата номер шесть

Картину подводит не только то, что Майкл Кейн и Бен Кингсли в характерных и даже типичных в последние годы для себя ролях все равно затмевают ключевой дуэт — старательного Стерджеса и сливающуюся с местными апартаментами красавицу Бекинсейл. И не желание казаться дороже и сложнее, чем фильм есть на самом деле. Даже проглядывающие с первых минут сценарные финты ушами компенсируются неожиданной расстановкой акцентов.

Просто Андерсон, постановщик «Машиниста» с очень худым Бейлом и «Тревожного звонка» с обычной Берри, видимо, столько лет работал над сериалами, что привык стилизовать собственный почерк под чужой, а потому, выбравшись на свежий воздух, забыл, как дышать. Он, как и главный герой фильма, человек без свойств, один из многих режиссеров, специализирующихся на триллерах с неожиданным финалом. Как напутствовал юному уму в рассказе По фиктивный главврач: «Ушам своим не верьте вовсе, а глазам - лишь наполовину». Так вот тут глазам доверять тоже особо не стоит.


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обсуждение >>
№ 1
LIANA (Киев)   9.02.2015 - 14:42
С некоторыми критическими замечаниями автора статьи я согласна, но ,как ни странно, мне фильм понравился. Сюжет держит в напряжении на протяжении всего фильма.Прекрасная работа прекрасных актёров. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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