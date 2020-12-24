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«Город героев»: Оч.умелые ручки

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24 декабря 2020
Перепридуманный комикс конца 90-х, вдохновленный японской графической традицией и Железным человеком

«Город героев»: Оч.умелые ручки

Четырнадцатилетний вундеркинд Хиро Хамада (Райан Поттер/Даниил Рагин) мечтает заработать все деньги Сан-Франсокио в подпольных боях роботов, но в нужную минуту старший брат Тадаши (Дэниэл Хенни/Игорь Сергеев) предлагает ему потратить недюжинное дарование не на однотипные авантюры, а на полезные для человечества изобретения и занятия наукой. В университете, где трудится Тадаши, Хиро знакомится с группой энтузиастов всех национальностей и темпераментов, жмет руку самому профессору Роберту Каллахану (Джеймс Кромуэлл/Юрий Лазарев) и загорается идеей стать чемпионом среди изобретателей. Разработка юного Хамады - техногенный ободок, позволяющий силой мысли управлять тысячами микроботов, которые могут строить, передвигаться и принимать любую форму - вызывает восхищение не только профессора и собратьев-ученых, но и магната Алистера Крэя (Алан Тьюдик/Валерий Соловьев), зарабатывающего на науке миллионы, а то и миллиарды. Хиро предпочитает науке деньги, после чего случается пожар, похоронивший его изобретение, профессора Каллахана и брата Тадаши. На память у расстроенного мальчика остается лишь бейсболка, медицинский робот Беймакс (Скотт Эдсит/Максим Сергеев) и крошечный микробот, который и приводит Хиро к незнакомцу в маске театра кабуки, завладевшему передовой разработкой.

«Город героев»: смотреть мультфильм онлайн

«Город героев»: Оч.умелые ручки

Комиксы и научно-фантастические (мульт)фильмы всегда были хорошей рекламой для научной стези, а «Город героев» в этой сфере преуспевает особенно, демонстрируя юному зрителю, что изобретать хоть и сложно, но невероятно увлекательно, особенно, если речь о боевом роботе, лазерных клинках или мотоцикле в стиле «Трона». Новое детище студий Disney и Marvel - сильно перепридуманный комикс конца 90-х Big Hero 6, вдохновленный японской графической традицией и классическими супергероями вроде Железного человека (Хиро Хамада со всей очевидностью - юный Тони Старк). Оригинал, написанный Стивеном Т. Сигалом и Дунканом Руле, был плотно погружен в комикс-вселенную Марвел, а среди спасителей города Сан-Франсокио (помесь Сан-Франциско и Токио с перекосом в пользу первого) были Серебряный самурай и телохранитель суперзлодейки Гадюки (Самурай и Гадюка противостояли Росомахе в недавнем «Росомаха: Бессмертный»).

«Город героев»: Оч.умелые ручки

В мультипликационной версии команда единомышленников во главе с подростком Хиро напоминает современных героев «Клуба “Завтрак”»: в комплекте имеется глуповатый весельчак Фред (ТиДжей Миллер/Валерий Смекалов), поклонница химии, туфель на платформе и розового Ханни Лемон (Дженезис Родригес/Юлия Рудина), спортивная независимка Гоу Гоу (Джейми Чанг/Аделина Червякова) и травоядный чернокожий педант Васаби (Дэймон Уэйнс младший). Каждый отвечает за определенное настроение и тип шуток (например, Фред за тупняк и остроты про трусы, которые, выворачивая задом-наперед и наизнанку, можно носить 15 суток). Местного Бастера Китона - умопомрачительно смешного персонажа с серьезным лицом - дает Беймакс, который, как это и бывает с белыми и мягкими персонажами второго плана, отвечает за здоровое, доброе, смешное.

«Город героев»: Оч.умелые ручки

«Город героев», ставший вторым в режиссерской фильмографии для Дона Холла (дебют – «Медвежонок Винни и его друзья») и Криса Уильямса (соответственно – «Вольт»), широко работает с самой разной аудиторией: эпизодические выходы пухлого котяры, пукающий робот, дающий пять, как кореш из «черного» района, очередное камео Стэна Ли и маски Могучих рейнджеров в фамильном дворце Фреда, который сам по себе - кивок в сторону Брюса Уйэна из бэтменского флагмана прямого конкурента Marvel - издательства DC. По большому счету, «Город» даже сильнее рассчитан на нынешних тридцатилетних, чем на дошколят, которые вряд ли знают дедушку Ли или разглядят в Беймаксе доброго близнеца зефирного человечка из «Охотников за привидениями». Непреднамеренная гибель Тадаши в огне рифмуется с самосожжением южновьетнамского буддистского монаха, но эта сюжетная линия тоже зажевывается, чтобы не перегружать повествование лишними ассоциациями. Для детей остается самообесценивающийся к финалу сюжет про самопожертвование, не знающую преград целеустремленность и бессмысленность мести, а также ода дружбе и пара шуток про трусы. В общем-то, отличный, созданный при передовых технологиях леденец, который приятно сосать, а после употребления можно сохранить палочку на память - или, не задумываясь, выбросить.


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обсуждение >>
№ 1
Rangeela (Бишкек)   26.10.2014 - 16:49
Только Зефирный человек был в "Охотниках за привидениями-1", а не "2". Вторая часть была про пана Виго читать далее>>
kino-teatr.ru:
Точно, поправили, спасибо!
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