«Город героев»: Оч.умелые ручки

Перепридуманный комикс конца 90-х, вдохновленный японской графической традицией и Железным человеком
Четырнадцатилетний вундеркинд Хиро Хамада (Райан Поттер
/Даниил Рагин
) мечтает заработать все деньги Сан-Франсокио в подпольных боях роботов, но в нужную минуту старший брат Тадаши (Дэниэл Хенни
/Игорь Сергеев
) предлагает ему потратить недюжинное дарование не на однотипные авантюры, а на полезные для человечества изобретения и занятия наукой. В университете, где трудится Тадаши, Хиро знакомится с группой энтузиастов всех национальностей и темпераментов, жмет руку самому профессору Роберту Каллахану (Джеймс Кромуэлл
/Юрий Лазарев
) и загорается идеей стать чемпионом среди изобретателей. Разработка юного Хамады - техногенный ободок, позволяющий силой мысли управлять тысячами микроботов, которые могут строить, передвигаться и принимать любую форму - вызывает восхищение не только профессора и собратьев-ученых, но и магната Алистера Крэя (Алан Тьюдик
/Валерий Соловьев
), зарабатывающего на науке миллионы, а то и миллиарды. Хиро предпочитает науке деньги, после чего случается пожар, похоронивший его изобретение, профессора Каллахана и брата Тадаши. На память у расстроенного мальчика остается лишь бейсболка, медицинский робот Беймакс (Скотт Эдсит
/Максим Сергеев
) и крошечный микробот, который и приводит Хиро к незнакомцу в маске театра кабуки, завладевшему передовой разработкой.
«Город героев»: смотреть мультфильм онлайн
Комиксы и научно-фантастические (мульт)фильмы всегда были хорошей рекламой для научной стези, а «Город героев»
в этой сфере преуспевает особенно, демонстрируя юному зрителю, что изобретать хоть и сложно, но невероятно увлекательно, особенно, если речь о боевом роботе, лазерных клинках или мотоцикле в стиле «Трона»
. Новое детище студий Disney и Marvel - сильно перепридуманный комикс конца 90-х Big Hero 6, вдохновленный японской графической традицией и классическими супергероями вроде Железного человека (Хиро Хамада со всей очевидностью - юный Тони Старк). Оригинал, написанный Стивеном Т. Сигалом
и Дунканом Руле
, был плотно погружен в комикс-вселенную Марвел, а среди спасителей города Сан-Франсокио (помесь Сан-Франциско и Токио с перекосом в пользу первого) были Серебряный самурай и телохранитель суперзлодейки Гадюки (Самурай и Гадюка противостояли Росомахе в недавнем «Росомаха: Бессмертный»
).
В мультипликационной версии команда единомышленников во главе с подростком Хиро напоминает современных героев «Клуба “Завтрак”»
: в комплекте имеется глуповатый весельчак Фред (ТиДжей Миллер
/Валерий Смекалов
), поклонница химии, туфель на платформе и розового Ханни Лемон (Дженезис Родригес
/Юлия Рудина
), спортивная независимка Гоу Гоу (Джейми Чанг
/Аделина Червякова
) и травоядный чернокожий педант Васаби (Дэймон Уэйнс младший
). Каждый отвечает за определенное настроение и тип шуток (например, Фред за тупняк и остроты про трусы, которые, выворачивая задом-наперед и наизнанку, можно носить 15 суток). Местного Бастера Китона - умопомрачительно смешного персонажа с серьезным лицом - дает Беймакс, который, как это и бывает с белыми и мягкими персонажами второго плана, отвечает за здоровое, доброе, смешное.
«Город героев»
, ставший вторым в режиссерской фильмографии для Дона Холла
(дебют – «Медвежонок Винни и его друзья
») и Криса Уильямса
(соответственно – «Вольт»
), широко работает с самой разной аудиторией: эпизодические выходы пухлого котяры, пукающий робот, дающий пять, как кореш из «черного» района, очередное камео Стэна Ли
и маски Могучих рейнджеров в фамильном дворце Фреда, который сам по себе - кивок в сторону Брюса Уйэна из бэтменского флагмана прямого конкурента Marvel - издательства DC. По большому счету, «Город» даже сильнее рассчитан на нынешних тридцатилетних, чем на дошколят, которые вряд ли знают дедушку Ли или разглядят в Беймаксе доброго близнеца зефирного человечка из «Охотников за привидениями»
. Непреднамеренная гибель Тадаши в огне рифмуется с самосожжением южновьетнамского буддистского монаха
, но эта сюжетная линия тоже зажевывается, чтобы не перегружать повествование лишними ассоциациями. Для детей остается самообесценивающийся к финалу сюжет про самопожертвование, не знающую преград целеустремленность и бессмысленность мести, а также ода дружбе и пара шуток про трусы. В общем-то, отличный, созданный при передовых технологиях леденец, который приятно сосать, а после употребления можно сохранить палочку на память - или, не задумываясь, выбросить.
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Точно, поправили, спасибо!