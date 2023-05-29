«Викинги»: При Одине такого не было

Исторический боевик со стереотипными героями на фоне первозданных пейзажей
Исторические фильмы, в которых атлетичные герои в экзотичных по меркам современного зрителя нарядах рубят друг друга мечами, стреляют из лука и скачут на конях, всегда находят благодарную аудиторию. В конце концов, все эти древние греки, крестоносцы, индейцы или пираты очень кинематографичны. Также и легендарные викинги с жизнью, полной путешествий и кровавых сражений, оказываются желанными и частыми персонажами фильмов.
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«Викинги» Клаудио Феха
В приключенческой саге «Викинги»
горстка северных беглецов разбивает лагерь на вражеских берегах Шотландии, немедленно сталкивается с местным войском, побеждает и берет в полон девушку с намерением получить выкуп. Пленница (Чарли Мёрфи
) оказывается дочерью шотландского правителя (Дэнни Кеог
), говорит на двух языках и обладает даром провидения. Несмотря на боевые успехи, викинги вынуждены спасаться от пущенных по их следам охотников, да ещё и защищать от убийц новую спутницу. В нелёгком путешествии им помогает христианский монах Коналл (Райан Квантен
).
Следуя простому принципу «всё и сразу», режиссёр Клаудио Фах
переполняет картину стереотипными героями и событиями. В историческом боевике принято показывать экзотику? В «Викингах» нам покажут не только мускулистых норманнов, но ещё и мрачных воинов с карпатских гор, расчётливого шотландского правителя, его мистически одарённую дочь, отлично сражающегося монаха и диких пиктов. Перед нами проходит парад типажей, в котором не остаётся места глубине проработки образов. Почему принцесса Ингеан говорит на языке викингов и откуда у неё дар провидения? Откуда у Коналла такие выдающиеся боевые навыки? Персонажи остаются плоскими, а мотивы их действий — месть, алчность, властные амбиции — лишь обозначаются. Набором боевых сцен и шаблонных диалогов «Викинги» напоминают пастиш, но сделанный с удручающей серьёзностью.
В качестве фона для постоянных баталий присутствуют обязательные для жанра панорамы лесов, лугов, скал, реки и моря. Демонстрации первозданных пейзажей под эпичную музыку подчёркивают «историчность» происходящего, но смысла не добавляют. Проблема «Викингов» в том, что они сделаны, будто на скорую руку. В погоне за зрелищностью и эпичностью авторы забыли прописать сюжет. Диалоги поверхностных персонажей справедливо вызывают возмущение своей пустотой. На подобную картину может загнать лишь плохая осенняя погода, но хочется верить, что мудрость Одина не позволит такому случиться.
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