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«Серена»: Девушка, которая играла с топором

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3 августа 2020
Дженнифер Лоуренс в драме про противостояние характеров

«Серена»: Девушка, которая играла с топором

В разгар Великой депрессии крепко сколоченный промышленник Джордж Пембертон (Брэдли Купер) возвращается в недружелюбную Северную Каролину с очаровательной женой Сереной (Дженнифер Лоуренс), сиротой, чья семья погибла во время пожара. У Пембертона и его компании финансовые проблемы, спешно вырубаемый участок грозятся изъять за скромную сумму под заповедник, да к тому же змеи повадились кусать рабочих, которых и так с каждым днем становится все меньше: лес рубить - не трубку покурить. Бывшая работница Джорджа скоро должна родить его бастарда, местный шериф (Тоби Джонс) днем и ночью копает на Пембертона компромат, Серена, работавшая с отцом на лесозаготовках, дает полезные советы и распугивает бывших компаньонов, которым своенравная и неглупая дама на корабле мерещится предзнаменованием беды, а побитый жизнью следопыт и первый охотник на деревне Галлоуэй (Рис Иванс) выходит на след редкой северокаролинской пантеры, которую так неймется пристрелить Пембертону. Остальные две мечты Джорджа - домик в Бразилии и большая семья - оказываются под угрозой.

«Серена»: Девушка, которая играла с топором

«Серена» - экранизация одноименного романа Рона Рэша шестилетней давности - еще одна попытка датчанки Сюзанны Бир снять лихо закрученную драму с американскими и британскими актерами, но то ли во время съемок, то ли на пост-продакшене что-то пошло не так. Фильм рассыпается на сцены, как гнилое дерево - в труху под настойчивыми ударами топора. Стройное и неспешное повествование, которого хватило бы на полновесный сезон-два хорошей костюмированный драмы HBO про Великую депрессию и нравы Северной Каролины (то еще местечко, если верить истории), неожиданно пускается в галоп, глотая какие-то ключевые, как можно догадываться, сцены, а паузы и эмоциональные переходы заменяя милыми горными и лесными пейзажами, снятыми в Чехии и Дании. В монтажную корзину, очевидно, летели целые персонажи и сюжетные линии: например, отец понесшей от Пембертона девушки Рэйчел (Ана Улару) в исполнении замечательного датского актера Кима Бодния появляется на экране один раз, чтобы три секунды постоять с яростным выражением лица, а потом отправляется в кинематографический лимб, где Микки Рурк, Эдриан Броуди и Кристоффер Пламмер обсуждают монтажно-режиссерский произвол Терренса Малика.

«Серена»: Девушка, которая играла с топором

Под стрекот монтажных ножниц (точнее - методичные клики мышкой) «Серена» прямо на глазах истаивает из айсберга большого американского романа до средней руки сериала про дела давно минувших дней. Появляющаяся в рапиде Дженнифер Лоуренс, чье лицо обнаруживает чертовское сходство с мордой той самой пантеры, обещает метафоричное и жестокое противостояние крупных характеров в месте, где если рубануть посильнее, можно вскрыть срез всей американской истории. Когда-то будущий «штат дегтярников» населяли племена чероки и других индейцев, здесь же зародилось пламя борьбы за независимость от британской короны, да и в Гражданской войне след рабовладельческой Северной Каролины несложно отыскать (не сразу, но они поддержали Линкольна).

«Серена»: Девушка, которая играла с топором

Но «Унесенных ветром» в условиях Великой депрессии не сложилось. На останках потенциального величия Бир собирает нордическую версию «Исчезнувшей» Финчера без загадок, налета сатиры и гнетущего ожидания финала. Серена стремится к домашнему счастью, которому препятствуют выкидыш и последующее бесплодие, недалекие товарищи мужа, его же внебрачный ребенок и бесконечные авантюры пополам с добродушием, а решает проблемы она с жесткостью и рациональностью пантеры, следуя догме «кто не с нами, тот против нас». Не удивительно, что у ее путевки в жизнь кровавый финал - под видом пантеры доверчивому Пембертону подсовывают другую крупную кошку, с которой не грех схватиться настоящему мужчине (в романе финал менее лиричен). Битву с другой грациозной хищницей он проиграл практически сразу.


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«Серена»: Девушка, которая играла с топором фотографии
«Серена»: Девушка, которая играла с топором фотографии
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