«Общак»: Ну-ка мечи стаканы на стол

Жесткий и выразительный нео-нуар с Томом Харди
Боб (Том Харди
), несколько туповатый, но по большому счету хороший парень, работает за барной стойкой в заведении кузена Марвина (последняя роль Джеймса Гандольфини
). Бар формально принадлежит Марвину, но на самом деле им владеет чеченская мафия. Иногда без предупреждения один из кабаков, крышуемых чеченцами, становится местом сбора грязных денег, так называемого общака, вынесенного в название фильма. Как-то к Марвину прямо перед закрытием врывается пара неудачников в масках и со стволами в руках и забирают всю выручку из кассы. Деньги они взяли небольшие, но чеченцам не нравится сам факт налета. Сразу становится ясно, что появление по-настоящему больших денег в тайнике под барной стойкой не сулит кузенам ничего хорошего. Тем временем Боб находит в мусорном баке избитого щенка и знакомится с потрепанной жизнью Надей (Нуми Рапас
). Щенок и Надя когда-то принадлежали одному и тому же не очень хорошему человеку - Эрику (перекочевавший из «Бычары»
, первого фильма режиссера Роскама
, Маттиас Шонартс
), который начинает с завидной периодичностью мозолить глаза Бобу.
Боба легко можно представить потомком Терри Маллоу, персонажа Марлона Брандо
из фильма «В порту»
, тоже слегка заторможенного крепыша и при этом достойного человека. Только живет Боб в Бруклине, а не в Хобокене, а вместо голубей у него есть щенок питбуля. При этом, в отличие от персонажа Брандо, прошлое Боба – чистая доска, и в этом его резкий контраст с героями детективного палпа и классических нуаров – там-то у действующих лиц всегда есть прошлое, о котором они периодически вспоминают за стопкой и сигаретой.
Написавший сценарий по собственному рассказу Деннис Лихэйн
, автор успешно экранизированных «Таинственной реки»
, «Прощай, детка, прощай»
и «Острова проклятых
», не знакомит зрителя с внутренней жизнью Боба и не дает никаких ссылок на его прошлое, если не считать пары оброненных фраз в разговоре Харди с Рапас. Неторопливость помогает наиболее полному раскрытию личности Боба и идеально сочетается с любовью бельгийского режиссера Михаэля Роскама к расплывчатым, затемненным кадрам и, конечно же, игрой по-настоящему большого актера Харди. Он одинаково хорош и убедителен в маске Бэйна, в образе психопатичного Бронсона и в роли честного и цельного Айвана Лока, и здесь, хотя его герой большую часть фильма тупит и мычит, оторваться от него практически невозможно. Безусловно, Гандольфини прекрасен (чего стоит одна только фраза про родственника с калоприемником), и о такой эпитафии актеру остается только мечтать, но все же «Общак»
- это прежде всего кино Харди. Во всего лишь втором (и первом снятом в Америке) фильме Роскам доказал, что умеет не только уверенно держать паузы и красиво снимать темные углы, но и работать с актерами.
Хотя действие происходит не в Дорчестере, родном для Лихейна районе Бостона и почти постоянном месте действия его романов, а в Бруклине, это типичный для писателя жесткий и выразительный нео-нуар с положительным грешником в качестве главного героя. Можно, конечно, пожаловаться на отсутствие драйва и резких сюжетных поворотов, но это только прибавляет действию суровой достоверности. «Что ты опять натворил, Марвин?»
- спрашивает Боб, уже догадываясь, что из неприятной ситуации ему придется выбираться одному. И мы почему-то сразу верим, что у него получится.