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«Невероятное путешествие мистера Спивета»: Легко ли быть молодым?

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20 ноября 2019
Увлекательное роуд-муви в стиле «Амели»

«Невероятное путешествие мистера Спивета»: Легко ли быть молодым?

Молодой человек Т. С. Спивет не по годам умен. В свои 10 лет он увлечен картографией, всевозможными классификациями, исследованиями и изобретениями. Однажды юный гений отправляет в Смитсоновский институт решение проблемы вечного двигателя, и потрясенные ученые позвали его, чтобы вручить престижную премию. Но как он сможет приехать, ведь ему надо учиться, да и родители вряд ли отпустят его в Вашингтон. И мальчик решает в одиночку отправиться в путешествие...

Настоящие художники частенько обращаются к теме детства, чтобы исповедаться перед зрителем в том, как зарождались их идеи и с чего началось их увлечение кино. Вспомним хотя бы «Амаркорд» Федерико Феллини, «Страну приливов» Терри Гиллиама или «Новый кинотеатр «Парадизо»» Джузеппе Торнаторе. Бывает и так, что режиссеры, долгое время снимавшие эстетские и жесткие картины, обращаются к детскому кино, как это случилось, например, с Люком Бессоном и Робертом Родригесом. Так что нет ничего удивительного в том, что Жан-Пьер Жене, автор «Города потерянных детей» и «Деликатесов», попытался создать детский фильм. К тому же Жене, как и Тим Бертон, гораздо ближе к детям, поскольку его кинематограф такой же наивный, экспрессивный и изобретательный. Режиссер, оставшийся в душе Питером Пэном, каждый раз нас радует интересными находками и своим неповторимым видением мира.

«Невероятное путешествие мистера Спивета»: Легко ли быть молодым?

Получилось ли у него детское кино? Скорее нет, поскольку это не детский фильм, а его личное представление о детстве. Да и детям вряд ли понравится главный герой. Им подавай хулиганистого Тома Сойера, а здесь какой-то ботаник, страдающий от непонимания и смерти брата. Да и окружение довольно странное. Мать ищет несуществующее насекомое. Отец - ковбой старой закалки. Сестра мечтает стать Мисс Америка. В пути мальчику также попадаются странные типы. То бомж с повадками старого капитана позовет к себе в вагон. То дальнобойщик, воевавший в странах третьего мира и фотографирующий каждого своего пассажира, довезет его до Вашингтона. Венцом же странности взрослого мира стала мадам Джибсен, обнаружившая в юном гении «золотую жилу» после того, как он добрался-таки до Смитсоновского института. Так что от детского кино здесь только антураж и главный герой, а в остальном перед нами - типичная картина Жене с черным юмором, сатирой, сюрреализмом и необычными персонажами. Плохо ли это? Для тех, кто любит фильмы Жене, разумеется, нет. А вот родители и их дети вряд ли останутся довольны, поскольку для последних это слишком скучное кино, а папам и мамам не понравится взгляд на мир взрослых, за исключением, быть может, взаимоотношений внутри семьи Спивет.

И все же, следует признать, у Жене получилось увлекательное роуд-муви в стиле «Амели» и с потрясающими актерскими ролями. Наверняка, режиссер специально позвал на роль матери Спивета несравненную Хелена Бонэм Картер, чтобы подчеркнуть свое родство с фильмами Бертона. Нашлось место и Доминику Пинону, который на сей раз стал глашатаем режиссерской идеи о поиске себя в этом безумном мире. Юный Кайл Кэтлетт прекрасно справился с главной ролью, и, вполне возможно, перед нами новый Леонардо Ди Каприо. Что касается Джуди Дэвис, то она просто порадовала своим появлением на экране.


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Детское кино / ДетиМакс Милианроуд-мувиФранцузское киноЭкранизация
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Хелена Бонэм КартерРичард ДжутрасДжуди ДэвисЖан-Пьер ЖёнеРоберт МэйллетДоминик ПинонКоллэм Кит РенниДжулиан Ричингс
фильмы
Невероятное путешествие мистера Спивета

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«Невероятное путешествие мистера Спивета»: Легко ли быть молодым? фотографии
«Невероятное путешествие мистера Спивета»: Легко ли быть молодым? фотографии
«Невероятное путешествие мистера Спивета»: Легко ли быть молодым? фотографии
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