«Невероятное путешествие мистера Спивета»: Легко ли быть молодым?

Увлекательное роуд-муви в стиле «Амели»
Молодой человек Т. С. Спивет не по годам умен. В свои 10 лет он увлечен картографией, всевозможными классификациями, исследованиями и изобретениями. Однажды юный гений отправляет в Смитсоновский институт решение проблемы вечного двигателя, и потрясенные ученые позвали его, чтобы вручить престижную премию. Но как он сможет приехать, ведь ему надо учиться, да и родители вряд ли отпустят его в Вашингтон. И мальчик решает в одиночку отправиться в путешествие...
Настоящие художники частенько обращаются к теме детства, чтобы исповедаться перед зрителем в том, как зарождались их идеи и с чего началось их увлечение кино. Вспомним хотя бы «Амаркорд» Федерико Феллини
, «Страну приливов» Терри Гиллиама
или «Новый кинотеатр «Парадизо»» Джузеппе Торнаторе
. Бывает и так, что режиссеры, долгое время снимавшие эстетские и жесткие картины, обращаются к детскому кино, как это случилось, например, с Люком Бессоном
и Робертом Родригесом
. Так что нет ничего удивительного в том, что Жан-Пьер Жене
, автор «Города потерянных детей»
и «Деликатесов»
, попытался создать детский фильм. К тому же Жене
, как и Тим Бертон
, гораздо ближе к детям, поскольку его кинематограф такой же наивный, экспрессивный и изобретательный. Режиссер, оставшийся в душе Питером Пэном, каждый раз нас радует интересными находками и своим неповторимым видением мира.
Получилось ли у него детское кино? Скорее нет, поскольку это не детский фильм, а его личное представление о детстве. Да и детям вряд ли понравится главный герой. Им подавай хулиганистого Тома Сойера, а здесь какой-то ботаник, страдающий от непонимания и смерти брата. Да и окружение довольно странное. Мать
ищет несуществующее насекомое. Отец
- ковбой старой закалки. Сестра мечтает стать Мисс Америка. В пути мальчику также попадаются странные типы. То бомж
с повадками старого капитана позовет к себе в вагон. То дальнобойщик
, воевавший в странах третьего мира и фотографирующий каждого своего пассажира, довезет его до Вашингтона. Венцом же странности взрослого мира стала мадам Джибсен
, обнаружившая в юном гении «золотую жилу»
после того, как он добрался-таки до Смитсоновского института. Так что от детского кино здесь только антураж и главный герой, а в остальном перед нами - типичная картина Жене с черным юмором, сатирой, сюрреализмом и необычными персонажами. Плохо ли это? Для тех, кто любит фильмы Жене, разумеется, нет. А вот родители и их дети вряд ли останутся довольны, поскольку для последних это слишком скучное кино, а папам и мамам не понравится взгляд на мир взрослых, за исключением, быть может, взаимоотношений внутри семьи Спивет.
И все же, следует признать, у Жене получилось увлекательное роуд-муви в стиле «Амели» и с потрясающими актерскими ролями. Наверняка, режиссер специально позвал на роль матери Спивета несравненную Хелена Бонэм Картер
, чтобы подчеркнуть свое родство с фильмами Бертона
. Нашлось место и Доминику Пинону
, который на сей раз стал глашатаем режиссерской идеи о поиске себя в этом безумном мире. Юный Кайл Кэтлетт
прекрасно справился с главной ролью, и, вполне возможно, перед нами новый Леонардо Ди Каприо
. Что касается Джуди Дэвис
, то она просто порадовала своим появлением на экране.