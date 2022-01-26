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«Прежде чем я усну»: Николь, не помнящая вчера

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26 января 2022
Унылый феминистский триллер с отполированной до блеска картинкой

«Прежде чем я усну»: Николь, не помнящая вчера

Кристина (Николь Кидман) каждое утро просыпается, не помня о дне вчерашнем, и выстраивает всю жизнь заново — по кусочкам и подсказкам, пока не приходит время лечь спать и снова всё забыть до следующего утра. Восстановить память ей помогает муж (Колин Фёрт), которому, возможно, не стоит особо доверять, и лечащий её в тайне от супруга доктор (Марк Стронг), с которым у неё, может быть, роман. Записки и фото, расклеенные по стенам дома, и видео-дневник, по идее, должны помочь Кристине вспомнить прошлое, но периодически случающиеся флэшбеки подсказывают, что на самом деле ей что-то не договаривают. Муж врет, что причина амнезии — автомобильная катастрофа, а доктор рассказывает, что проблема с памятью возникла после того, как её жестко избили. Также выясняется, что у Кристины была подруга, переставшая с ней общаться, и сын, который умер от менингита — всё это со слов мужа.

Смотреть онлайн «Прежде чем я усну» Роуэна Джоффе

Предсказуемая смесь из «В постели с врагом» и «Помни» при всем желании режиссера выдать что-то в духе Хичкока не выходит за рамки экранизации так называемого «самолетного бестселлера». Что-то подобное злопыхатели вменяли в вину Дэвиду Финчеру еще до выхода «Исчезнувшей» — мол, опять взялся снимать кино по детективному чтиву, куда это годится? Но если у Финчера всем назло вышло большое кино, смотрящееся на одном дыхании, то Роуэн Жоффе, сын режиссера Роланда Жоффе («Миссия»), из напряженного и неглупого романа врача-отоларинголога С. Дж. Уотсона слепил унылый феминистский триллер, который при своем полуторачасовом хронометраже тянется целую вечность.

«Прежде чем я усну»: Николь, не помнящая вчера

Исправить эту заторможенность бессильны и «оскароносные» актеры в главных ролях, и попытки создать пресловутый хичкоковский саспенс. Особенно неуместно здесь желание отполировать картинку до блеска, «чтоб было красиво». Искусственной красивостью грешил и «Брайтонский леденец», дебют Жоффе четырехлетней давности с Сэмом Райли в главной роли, но там это хотя бы было обусловлено выбором локации и скоплениями модов на ярких скутерах. При всей камерности фильма «Прежде чем я усну», его глянцевость слишком уж режет глаз. Делу не помогает и отчаянная мелодраматичность. Если бы в финале Жоффе потрудился вставить хотя бы толику юмора, картина бы только выиграла. Однако страсти разыгрываются с серьезностью шекспировской постановки, а сентиментальность делает честь телепередаче «Жди меня».

Актеры, конечно, стараются, но им особо нечего тут играть. Кидман привычно пускает слезу, а Ферт стискивает челюсти — вот, пожалуй, и все, что им приходится делать на протяжении всех сюжетных перипетий. Единственный плюс — выбор на роль доктора Марка Стронга, который стал уже настолько привычен в образе злодея, что при его появлении сразу ждешь какого-нибудь подвоха. Впрочем, и он не в силах оживить мертвую скуку. Остается только поздравить режиссера с удачным названием — в нем есть скрытое пожелание зрителю досмотреть фильм до конца.


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обсуждение >>
№ 1
Alonka   1.11.2014 - 16:07
Посмотрела фильм в кинотеатре. Очень затянутый, приторно-мелодраматичный, и не уходишь только потому, что - а вдруг в конце ожидает что-то такое, невиданное? Абсолютно согласна с каждым словом комментария... читать далее>>
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