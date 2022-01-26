«Прежде чем я усну»: Николь, не помнящая вчера

Унылый феминистский триллер с отполированной до блеска картинкой
Кристина (Николь Кидман
) каждое утро просыпается, не помня о дне вчерашнем, и выстраивает всю жизнь заново — по кусочкам и подсказкам, пока не приходит время лечь спать и снова всё забыть до следующего утра. Восстановить память ей помогает муж (Колин Фёрт
), которому, возможно, не стоит особо доверять, и лечащий её в тайне от супруга доктор (Марк Стронг
), с которым у неё, может быть, роман. Записки и фото, расклеенные по стенам дома, и видео-дневник, по идее, должны помочь Кристине вспомнить прошлое, но периодически случающиеся флэшбеки подсказывают, что на самом деле ей что-то не договаривают. Муж врет, что причина амнезии — автомобильная катастрофа, а доктор рассказывает, что проблема с памятью возникла после того, как её жестко избили. Также выясняется, что у Кристины была подруга, переставшая с ней общаться, и сын, который умер от менингита — всё это со слов мужа.
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«Прежде чем я усну» Роуэна Джоффе
Предсказуемая смесь из «В постели с врагом»
и «Помни»
при всем желании режиссера выдать что-то в духе Хичкока
не выходит за рамки экранизации так называемого «самолетного бестселлера». Что-то подобное злопыхатели вменяли в вину Дэвиду Финчеру
еще до выхода «Исчезнувшей»
— мол, опять взялся снимать кино по детективному чтиву, куда это годится? Но если у Финчера всем назло вышло большое кино, смотрящееся на одном дыхании, то Роуэн Жоффе
, сын режиссера Роланда Жоффе
(«Миссия»
), из напряженного и неглупого романа врача-отоларинголога С. Дж. Уотсона
слепил унылый феминистский триллер, который при своем полуторачасовом хронометраже тянется целую вечность.
Исправить эту заторможенность бессильны и «оскароносные» актеры в главных ролях, и попытки создать пресловутый хичкоковский саспенс. Особенно неуместно здесь желание отполировать картинку до блеска, «чтоб было красиво». Искусственной красивостью грешил и «Брайтонский леденец»
, дебют Жоффе четырехлетней давности с Сэмом Райли
в главной роли, но там это хотя бы было обусловлено выбором локации и скоплениями модов на ярких скутерах. При всей камерности фильма «Прежде чем я усну»
, его глянцевость слишком уж режет глаз. Делу не помогает и отчаянная мелодраматичность. Если бы в финале Жоффе потрудился вставить хотя бы толику юмора, картина бы только выиграла. Однако страсти разыгрываются с серьезностью шекспировской постановки, а сентиментальность делает честь телепередаче «Жди меня».
Актеры, конечно, стараются, но им особо нечего тут играть. Кидман привычно пускает слезу, а Ферт стискивает челюсти — вот, пожалуй, и все, что им приходится делать на протяжении всех сюжетных перипетий. Единственный плюс — выбор на роль доктора Марка Стронга, который стал уже настолько привычен в образе злодея, что при его появлении сразу ждешь какого-нибудь подвоха. Впрочем, и он не в силах оживить мертвую скуку. Остается только поздравить режиссера с удачным названием — в нем есть скрытое пожелание зрителю досмотреть фильм до конца.
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