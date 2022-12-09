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«Как украсть бриллиант»: Элементарно, Броснан

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9 декабря 2022

Приключенческое кино про ловкое ограбление и ромком для людей средних лет

«Как украсть бриллиант»: Элементарно, Броснан

Ричард (Пирс Броснан), директор фирмы, готовится к раннему уходу на пенсию. Его бывшая жена Кейт (Эмма Томпсон) отправила детей в колледж и решила задуматься о личной жизни. Однако идиллические планы разрушает молодой французский миллионер, который покупает фирму Ричарда и превращает её в банкрота. Делать нечего – надо лететь в Париж и апеллировать к совести противного юного богача. Бывшие супруги сначала не очень-то ладят, но вид Елисейских полей делает свое дело, и вроде бы им уже не так плохо вместе. Особенно когда первый план не срабатывает, и Ричард с Кейт решают под видом богатых техасцев попасть на свадьбу корпоративного врага и похитить у его невесты огромный бриллиант. В этом несколько фантастическом начинании им поможет сын-хакер, способный взломать любую защитную систему, и забавная соседская пара (Тимоти Сполл и Селия Имри), с радостью соглашающаяся на парижскую авантюру.

Смотреть онлайн «Как украсть бриллиант» Джоэля Хопкинса
Режиссер и сценарист Джоэль Хопкинс сплавил воедино приключенческое кино про ловкое ограбление и ромком для людей средних лет, где все должно держаться на химии двух прекрасно выглядящих актеров. Какая-то химия между Томпсон и Броснаном имеется, хорош и Сполл в роли человека с загадочным прошлым, но все гэги страшно скрипят, как суставы больного артритом. Обязательные проходы героев в рапиде под призывающие ностальгию песни типа I Fought the Law группы The Clash тоже не особо спасают картину, однако, как ни странно, эта необязательная развлекаловка совсем не раздражает. Да, фильм проходной, не особо смешной и по всем фронтам проигрывает какой-нибудь «Афере Томаса Крауна», но на главных героев хотя бы приятно смотреть. К счастью, это все же не образец ставшего вдруг популярным жанра гериатрических комедий, где в бой идут одни старики-разбойники.

«Как украсть бриллиант»: Элементарно, Броснан

Роль Броснана с ожидаемой иронией намекает на образ агента с лицензией на убийство: Ричард не очень хорошо водит машину, страдает аллергией на кошек и побаивается высоты. Томпсон, напротив, производит впечатление дамы, способной постоять за себя, а не глуповатой домохозяйки, попавшей вдруг в водоворот приключений. Шесть лет назад она уже играла в симпатичном фильме Хопкинса с Дастином Хоффманом про то, как в аэропорту встретились два одиночества, и показала, что комедийные роли даются ей так же легко, как и мелодраматические. Другое дело, что шуток героине Томпсон досталось не то чтобы много. Их подменяют открыточные виды Лазурного побережья и разлитая в воздухе Франции романтика. Возможно, в преддверии наступающей зимы многим одного этого хватит для поднятия настроения.


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