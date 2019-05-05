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«Интерстеллар»: Велкам хоум

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5 мая 2019
По-настоящему большая фантастика под гремящий саундтрек Ханса Зиммера

«Интерстеллар»: Велкам хоум

В будущем человечество окончательно измотало Землю, а природа ответила чередой катаклизмов - и вот уже за окнами скромных ранчо стройными рядами высится кукуруза, потому что другие злаки если и растут, то урожай не приносят, а царица полей еще держится. В воздухе избыток песка, обеденный стол за считанные минуты превращается в пляж, а песчаные бури досаждают фермерам с завидной частотой. В этих диких условиях экс-пилот и ученый Купер (Мэттью Макконахи) промышляет сельским хозяйством, починяет комбайны, учит сына с дочерью рационально смотреть на вещи и медленно сатанеет без полетов наяву. Выход из засасывающей рутины ему подсказывает младшенькая Мерф (Маккензи Фой), названная в честь закона Мерфи («если есть вероятность, что какая-то неприятность случится, она обязательно произойдет»). В ее комнате поселился «призрак», который приводит Купера сначала на секретную базу программы «Лазарь», где оптимисты из НАСА под руководством профессора Брэнда (Майкл Кейн) строят ракету и ищут новую планету для шага вперед, а потом квартет смелых (пилот плюс трое ученых - Энн Хэттуэй, Уэс Бентли, Дэвид Гяси) отправляется через открывшуюся недалеко от Сатурна «кротовую нору» в поисках следующего дома для человечества.

«Интерстеллар»: Велкам хоум

«Интерстеллар» начинается как псевдодокументальный фильм о Земле в канун конца света, когда человеческая цивилизация откатилась на несколько десятилетий назад, песок стал править бал и в школах начали растить фермеров, а не ученых, выдавая полет Армстронга на Луну за политизированную мистификацию. Открывшуюся «червоточину» ученые рассматривают как дар развитого внеземного разума - тут подразумевается долгожданный контакт с инопланетянами, но можно предположить и божественное вмешательство, хотя Нолан всю картину придерживается того же строго рационализма, что и Купер. Полет в другую вселенную, завораживающая возможность шагнуть в неизвестное, переоценка ценностей - не этим ли всегда славилась научная фантастика?

«Интерстеллар»: Велкам хоум

Англичанин Кристофер Нолан, явно симпатизирующий сай-фаю и его кинематографическим, а также литературным пророкам, после премьеры «Интерстеллара» не скрывал, что знакомство в семилетнем возрасте со «Звездными войнами» и «Космической Одиссеей 2001» Кубрика не прошло незамеченным. Правда, предпочтение он отдает все-таки гуманистическим фантазиям Стивена Спилберга, который должен был ставить «Интерстеллар» и от которого фильму в итоге многое досталось. Оттрубив на рудниках трилогии о Бэтмене семь лет с перерывами на «Престиж» и «Начало», и в поле научной фантастики Нолан стремится к той же максимальной точности, что была в фильмах о Темном рыцаре Готэма: во время съемок он постоянно советовался с физиком-теоретиком и продюсером картины Кипом Торпом, желая максимально точно описать мир будущего, космические полеты, сингулярность, черные дыры и «кротовые норы». В картине доступно и на пальцах объясняют теорию относительности, принцип действия «кротовых нор» и кратко - почему Черная дыра на самом деле не дырка в космосе, а прекрасная светящаяся сфера с аккреционным диском (Торп уже обещал написать две научные статьи - для профессионального сообществ и для мастеров спецэффектов).

«Интерстеллар»: Велкам хоум

«Интерстеллар» кино размашистое, по-настоящему большая фантастика без стыда и границ, под стать которой и повторяющийся, гремящий саундтрек Ханса Зиммера, где органы обрушивают на уши зрителей всю мощь космического пространства. Гигантомания Нолана нашла выход в самой подходящей для этого среде - загадочном космосе, виртуозно снятом оператором Хойте Ван Хойтема («Она», «Впусти меня»), где никто не услышит твой крик, судьба семьи важнее будущего человечества, а большие идеи по-прежнему оборачиваются обманом. Эта производственная мощь вкупе со спилберговским гуманизмом, терренсмаликовским пафосом и сюжетной простотой классических сай-фаев 60-70-х уже очаровала Пола Томаса Андерсона и Квентина Тарантино, который сравнил «Интерстеллар» с картинами Малика и Тарковского. Вынеся научную составляющую за скобки, можно получить классический приключенческий фильм, историю одного отцовства (не так давно Нолан сам дважды стал папой), притчу о всепроникающей силе любви и гравитации, которые науке практически в равной степени не поддаются.

Классическое противостояние разума и чувств в картине англичанина в определенный момент превращается в органический тандем: там, где оступаются цифры, в ход идут эмоции, инстинкты и рефлексы, тысячелетиями спасавшие человечеству жизнь. В конце концов, сам «Интерстеллар» - плод любви научных изысканий и детской мечты Нолана, а также желания Торпа сделать правдоподобный сай-фай. Не случайно все чудеса начинаются с детской комнаты, где полки уставлены увлекательными книгами разных жанров. Там же, вероятно, хранятся и отгадки на все тайны вселенной.


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«Интерстеллар»: Велкам хоум фотографии
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№ 2
Настя Кинолестница   28.11.2014 - 19:00
Лейтмотивом фильма является идея о том, что мысли материальны. Когда чего то сильно желаешь, вся вселенная помогает тебе этого достигнуть, а любовь - это самый сильный и искренний стимул. Спец эффекты... читать далее>>
№ 1
Сусуватари   7.11.2014 - 13:26
Три часа на одном дыхании. Глубокий фильм о людях, о чувствах, о характерах, где мир будущего и космические дали выступают лишь фоном. Никаких тебе боевых человекоподобных роботов, летающих табуреток и... читать далее>>
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