«Уиджи: Доска Дьявола»: Постучи по дереву

Детсадовский хоррор
Фраза «Привет, друг!»
вряд ли покажется кому-то предвестником опасности, хотя создатели фильма «Уиджи: Доска Дьявола»
именно с неё решают начать череду мрачных событий, призванных вас испугать. Уиджи — это доска, на которой изображены буквы и три слова: «Да»
, «Нет»
и «Прощай»
. Раньше в Англии и США случались периоды увлечения спиритизмом, и тогда этот магический предмет собирал вокруг себя разного рода мистиков. Россияне знакомы с подобного рода практиками чуть хуже, но и у нас встречаются любители поговорить таким образом с духами.
Фильм начинается с самоубийства Дэбби (Оливия Кук
), к которому её привело нарушение одного из правил спиритического сеанса — девушка играла с доской Уиджи в одиночестве. Подруга Дэбби по имени Лэйни (Шелли Хенниг
) собирает группу молодых людей и решает использовать доску для того, чтобы попрощаться с погибшей. Во время сеанса герои погружаются в историю странной семьи призраков, в которой на контакт выходят по очереди разные женщины. От какой из них ждать подвоха — неясно, каждая страшна по-своему.
Несмотря на наличие мистической доски, пугающей людей, фильм едва ли можно назвать уникальным продуктом голливудской индустрии. Ранее режиссер-постановщик Стайлз Уайт был задействован в написании сценария к «Шкатулке проклятия»
, и эта история получилась у него не в пример лучше. Сюжет «Уиджи...» до безобразия предсказуем, а герои примитивны. Испуганные молодые люди пытаются справиться с лавиной мистических событий, но шаблонность их поведения скорее нагоняет тоску, чем страх. И это главная проблема фильма — неоправданная простота действий героев, их показательная глупость, невнимательность и наивность.
Очевидно, по замыслу опасность должна сплотить героев и проверить их дружбу на прочность, даже если одна из подруг находится уже в потустороннем мире и пытается помогать оттуда. Кроме того, «Уиджи...» изо всех сил пытается пробудить детское ощущение трепета перед очередной городской страшилкой, но способен вызвать лишь зевоту да скептические ухмылки. Особо комично выглядят проявляющиеся сквозь стекло специальной планшетки призраки, которые громко кричат. Такие штуки, плюс мерцающий свет, в состоянии напугать разве что пятилетнего ребенка.
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