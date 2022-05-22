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«День Дурака»: «К» значит коррупция

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22 мая 2022
Актуальная сатира на современную действительность

«День Дурака»: «К» значит коррупция

Авантюрист Ваня (Алексей Весёлкин) не торопится возвращать многочисленные долги, так что за ним приезжает мрачный коллектор Сергей Сергеевич (Александр Лыков) — мужчина, намеренный сурово действовать, а не уговаривать. Да только, остановившись перекусить, герои попадают в переплет: Маша (Антонина Дивина), дочь местного мэра, шикующего за счёт взяточничества на вершине стройной иерархической системы, врезается в машину Вани. Теперь местные полицейские пытаются обвинить случайных гостей не только в произошедшем ДТП, но и в многочисленных нераскрытых преступлениях. Ваню спасают смонтированные на компьютере фотографии с Путиным и Медведевым, а местное руководство принимает его за проверяющего, который послан Следственным комитетом из Москвы бороться с коррупцией.

Смотреть онлайн «День Дурака» Александра Баранова
Комедия «День Дурака» Александра Баранова, сюжет которой адаптирует гоголевского «Ревизора» к современности российской провинции, в очередной раз подчёркивает актуальность русской классики. Сатира предполагает насмешку над неприглядной действительностью, и сама возможность комедии говорит о том, что классический гоголевский юмор не устаревает, а чиновники коррумпированы так же, как и 180 лет назад. Чиновники в «Дне дурака» порочны на всех уровнях, в этом смысле провинциальный мэр мало чем отличается от простого полицейского или представительницы администрации местной школы. Фильм можно интерпретировать и в том ключе, что надежду на лучшее остаётся возлагать лишь на честную крепкую власть, которая из Москвы способна разобраться с произволом в провинциях. В итоге не только «князьки» на местах остаются теми же, но и Путин, строго наблюдающий с портрета на стене в одном из интерьеров фильма, оказывается аналогом строгой и карающей фигуры Николая I.

«День Дурака»: «К» значит коррупция

К сожалению, подобная стабильность просматривается не только в административной коррумпированности, но и в приёмах построения российской комедии. Актёры по-прежнему переигрывают, переводя фильм в чрезмерный гротеск. Сатирический сюжет отсылает к реалиям, которые зрителям вполне знакомы. Узнаваемые ситуации, доведённые создателями фильма до предела, порой действительно способны вызвать смех. Неоднократно повторяется, пожалуй, самая успешная шутка «Дня дурака» — попытки персонажей свалить вину на человека, стоящего ниже в административной иерархии. Мэр кричит: «Бабаев!», Бабаев возмущённо переводит обвинение: «Боровик!», а Боровик завершает: «Козлов!» — находя последнего виноватого (символизм «говорящей» фамилии, отсылающей к библейскому «козлу отпущения», очевиден). К сожалению, создатели фильма не идут дальше насмешки над спародированными типажами, а потому комедия кажется упрощённой и чрезмерно морализаторской. Однообразие этого жанра в последнее двадцатилетие российского кинематографа оставляет возможность двух трактовок: либо наше кино выработало собственный канон, либо оно застряло на одном уровне так же, как и провинциальные чиновники из «Дня дурака».


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