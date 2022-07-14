«Лучшее во мне»: Если в сердце живет любовь

Банальная мелодрама о первой любви
В США автор женских романов Николас Спаркс
— фигура известная. Книги этого поборника семейных ценностей, традиционной морали, здорового образа жизни и религии экранизируют часто и охотно. «Лучшее во мне»
(режиссёр Майкл Хоффман
) — очередной фильм, основанный на популярном произведении Спаркса.
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«Лучшее во мне» Майкла Хоффмана
В центре сюжета — первая любовь девочки из хорошей семьи Аманды (Лиана Либерато
, Мишель Монахэн
) и Доусона (Люк Брейси
, Джеймс Марсден
), сбежавшего из дома сына местного наркодилера (Шон Бриджерс
). В фильме параллельно чередуются эпизоды из двух временных плоскостей. В одной из них ещё юные герои знакомятся, влюбляются и начинают отношения в суровых условиях социального неравенства и опасности. В другой — уже повзрослевшие Аманда и Доусон встречаются на похоронах общего друга и старшего покровителя Така (Джералд МакРэйни
). Быть вместе всё это время у них почему-то не получилось, хотя они всё ещё любят.
Мелодраматическая фабула в «Лучшем во мне
» не просто решена схематично, но ещё и сопровождается хаотическим нагромождением драматических событий, часть из которых сложно чем-то мотивировать. В сюжете одна трагедия происходит за другой, и если каждой из них уделить побольше внимания — хватило бы на целую мыльную оперу бразильского разлива из 90-х. Всё это сопровождается простейшими диалогами, сплошь состоящими из клишированных фраз, большинство из которых зритель может предугадать ещё до произнесения. Камера при этом не устаёт кружиться вокруг залитых ярким светом героев под сентиментальную музыку. Создатели не постеснялись последовательно нагнать столько патетики, что начинает казаться, будто весь фильм строится за счёт безжалостной эксплуатации зрительских эмоций. Принять правила игры в жанр и насладиться образцовой мелодрамой в то же время мешает чрезмерная простота и условность происходящего.
На содержательном уровне «Лучшее во мне» — это развёрнутое высказывание о том, что первая любовь — самая настоящая, а может быть, даже единственная. Такая установка заигрывает с ностальгией по юношеской непосредственности, но в то же время содержит в себе мощный деструктивный импульс. Ведь многие зрители фильма живут в настоящий момент не со своими первыми увлечениями. Новая экранизация консерватора Спаркса отказывает таким отношениям в подлинности и глубине. Если довести эту логику до конца, то немалой части зрителей остаётся после просмотра вежливо распрощаться со своими спутницами и спутниками — и кинуться искать объекты первых увлечений. Всё это, безусловно, очень романтично, да только чревато разочарованиями.
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