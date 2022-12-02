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«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо

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2 декабря 2022
Третья часть невероятно актуальной экранизаций подросткового бестселлера

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо

Разлученная со своим боевым товарищем Питтом (Джош Хатчерсон), Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) просыпается в больничной палате глубоко под землей. И первым делом узнает, что не все жители легендарного тринадцатого дистрикта сгинули под огнем воздушных войск Капитолия. Те, кому удалось спастись, в буквальном смысле ушли в подполье, собирая силы для решающего удара по режиму. Со временем этот аскетичный «Зион» превратился в стратегический центр сопротивления, управляемый президентом Альмой Койн (Джулианна Мур).

Смотреть онлайн «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» Фрэнсиса Лоуренса
Дважды нарушив правила игры на поле боя, Китнисс, сама того не ведая, окончательно закрепила за собой звание символа сопротивления. После чего в большинстве дистриктов зашевелилось партизанское движение. Талантливый политтехнолог Плутарх Хейвенсби (Филип Сеймур Хоффман) задумал с помощью Китнисс подкинуть дровишек в разгорающееся пламя революции, чтобы воинственный настрой угнетенного народа ни в коем случае не погас. Растерянную Сойку-Пересмешницу уговаривают сняться в вoенных промо-роликах, призывающих народ к борьбе. В это же время на государственном канале Панема выходит цикл передач «Вечерний Питт». В каждом выпуске исхудалый Питт, ставший заложником Капитолия, со слезами на глазах искренне просит участников сопротивления и лично Китнисс остановить бессмысленную вoйну.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо

Вал растянутых на несколько лет экранизаций фантастических и мистических многотомников периодически ставит обозревателей перед лицом сложной задачи — не повторяясь, писать о фильмах, не имеющих начала и конца. О хитрой структуре романа, эволюционирующего от экшн-драмы об обществе потребления до серьезной антиутопии, мы уже упоминали. Но все же...Вторая часть «Голодных игр» иллюстрировала силовую реакцию властей на зарождающуюся угрозу. Третий фильм, пускай и в очень упрощенном виде, но достаточно цинично расправляется с методологией вoенной пропаганды, вооруженной дарами технического прогресса. Причем критический взгляд падает не столько на агрeссoрoв (с ними и так все понятно), сколько на обиженное сопротивление, за неимением других средств пускающее в ход спекуляции всех разновидностей.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо

Притворившись вначале духоподъемной историей об избранных и дерзких подростках, «Голодные игры» прут в сторону хладнокровной констатации о неисправимости человеческой природы. Догадливому зрителю хватит и начала фильма, чтобы окончательно растерять симпатии к «потерпевшей» стороне. Сочувствие вызывает разве что пара подростков, ставших ветеранами по большей части информационной вoйны.

В «Сойке-Пересмешнице» очень детально рассмотрена политическая эксплуатация мученичества и героизма. Засевшие в тылу интеллектуалы расчетливо причисляют к лику святых случайно пострадавших за правое дело, чтобы пушечному мясу было с кого брать пример и вдохновляться. Когда Китнисс командируют в горячую точку в сопровождении режиссера (лопоухая Натали Дормер) и съемочной группы, фильм перевоплощается в едкую сатиру на революцию. Усиливают эффект лица персонажей — все такие же серьезные и напряженные. Добивают задумчивое исполнение колыбельной на берегу блестящего озера и «документальный» монтаж.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо

Плохая новость — на фоне предыдущих частей «Сойка-Пересмешница» беспощадно и совершенно необоснованно затянута. По сути, весь фильм повествует о том, как грамотно объединить премудрости рекламного бизнеса с вoйной. Гипертрофированные страдания главной героини, скверно исполненные Дженнифер Лоуренс (давайте думать, что во всем виноват режиссер), отходят на второй план. В память врезаются лишь акварельные эскизы нового костюма Китнисс и хохмы попавшей в «мир комбинезонов» модницы Эффи Тринкет (Элизабет Бэнкс), автора гениальной шутки про старье и демократию. Хорошая и, по совместительству, пугающая новость — это по-прежнему невероятно актуальная экранизация, каждая часть которой эхом отражается от новейшей истории непосредственно государства Российского и прилежащих к нему земель. Даже как-то не по себе.


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обсуждение >>
№ 5
Nataly N Nataly (Москва)   9.12.2014 - 18:31
Ну о-о-очень затянуто. Надо было третий фильм не делить на две части, а показать одним динамичным куском. Но так, наверное, больше денег собрать можно? читать далее>>
№ 4
Asya (Томск)   23.11.2014 - 17:11
Фильм мне однозначно понравился, захватывающий. Но продление ещё на одну часть, меня порядком расстроило (тут поддерживаю автора статьи на 100%). Не нужно было так делать, ох, не нужно было. читать далее>>
№ 3
Шанешка (Лыткарино)   21.11.2014 - 15:08
Книги намного интереснее. читать далее>>
№ 2
Сергей Ваннинков   20.11.2014 - 23:03
На вкус и цвет все фломастеры - разные! Очень хороший разбор - автору спасибо! Кино - скучновато, в новостях хотя бы фрики бывают, а тут всё на очень серьезных щщах. ... читать далее>>
№ 1
MamaVika (Пермь)   20.11.2014 - 19:07
Не смотря ни на что фильм мне нравится (все части), а рецензия нет! читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо фотографии
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо фотографии
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо фотографии
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо фотографии
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