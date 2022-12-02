«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»: У вoйны всё-таки женское лицо

Третья часть невероятно актуальной экранизаций подросткового бестселлера
Разлученная со своим боевым товарищем Питтом (Джош Хатчерсон
), Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс)
просыпается в больничной палате глубоко под землей. И первым делом узнает, что не все жители легендарного тринадцатого дистрикта сгинули под огнем воздушных войск Капитолия. Те, кому удалось спастись, в буквальном смысле ушли в подполье, собирая силы для решающего удара по режиму. Со временем этот аскетичный «Зион» превратился в стратегический центр сопротивления, управляемый президентом Альмой Койн (Джулианна Мур
).
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«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» Фрэнсиса Лоуренса
Дважды нарушив правила игры на поле боя, Китнисс, сама того не ведая, окончательно закрепила за собой звание символа сопротивления. После чего в большинстве дистриктов зашевелилось партизанское движение. Талантливый политтехнолог Плутарх Хейвенсби (Филип Сеймур Хоффман
) задумал с помощью Китнисс подкинуть дровишек в разгорающееся пламя революции, чтобы воинственный настрой угнетенного народа ни в коем случае не погас. Растерянную Сойку-Пересмешницу уговаривают сняться в вoенных промо-роликах, призывающих народ к борьбе. В это же время на государственном канале Панема выходит цикл передач «Вечерний Питт». В каждом выпуске исхудалый Питт, ставший заложником Капитолия, со слезами на глазах искренне просит участников сопротивления и лично Китнисс остановить бессмысленную вoйну.
Вал растянутых на несколько лет экранизаций фантастических и мистических многотомников периодически ставит обозревателей перед лицом сложной задачи — не повторяясь, писать о фильмах, не имеющих начала и конца. О хитрой структуре романа, эволюционирующего от экшн-драмы об обществе потребления до серьезной антиутопии, мы уже упоминали
. Но все же...Вторая часть «Голодных игр»
иллюстрировала силовую реакцию властей на зарождающуюся угрозу. Третий фильм
, пускай и в очень упрощенном виде, но достаточно цинично расправляется с методологией вoенной пропаганды, вооруженной дарами технического прогресса. Причем критический взгляд падает не столько на агрeссoрoв (с ними и так все понятно), сколько на обиженное сопротивление, за неимением других средств пускающее в ход спекуляции всех разновидностей.
Притворившись вначале духоподъемной историей об избранных и дерзких подростках, «Голодные игры» прут в сторону хладнокровной констатации о неисправимости человеческой природы. Догадливому зрителю хватит и начала фильма, чтобы окончательно растерять симпатии к «потерпевшей» стороне. Сочувствие вызывает разве что пара подростков, ставших ветеранами по большей части информационной вoйны.
В «Сойке-Пересмешнице» очень детально рассмотрена политическая эксплуатация мученичества и героизма. Засевшие в тылу интеллектуалы расчетливо причисляют к лику святых случайно пострадавших за правое дело, чтобы пушечному мясу было с кого брать пример и вдохновляться. Когда Китнисс командируют в горячую точку в сопровождении режиссера (лопоухая Натали Дормер
) и съемочной группы, фильм перевоплощается в едкую сатиру на революцию. Усиливают эффект лица персонажей — все такие же серьезные и напряженные. Добивают задумчивое исполнение колыбельной на берегу блестящего озера и «документальный» монтаж.
Плохая новость — на фоне предыдущих частей «Сойка-Пересмешница» беспощадно и совершенно необоснованно затянута. По сути, весь фильм повествует о том, как грамотно объединить премудрости рекламного бизнеса с вoйной. Гипертрофированные страдания главной героини, скверно исполненные Дженнифер Лоуренс (давайте думать, что во всем виноват режиссер), отходят на второй план. В память врезаются лишь акварельные эскизы нового костюма Китнисс и хохмы попавшей в «мир комбинезонов» модницы Эффи Тринкет (Элизабет Бэнкс
), автора гениальной шутки про старье и демократию. Хорошая и, по совместительству, пугающая новость — это по-прежнему невероятно актуальная экранизация, каждая часть которой эхом отражается от новейшей истории непосредственно государства Российского и прилежащих к нему земель. Даже как-то не по себе.
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