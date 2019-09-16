«Несносные боссы 2»: Воруй, похищай

Несмешной сиквел успешной комедии
Ник (Джейсон Бейтман
), Дэйл (Чарли Дэй
) и Курт (Джейсон Судейкис
) начинают собственный бизнес по производству нано-душа, но их тут же кидает обаятельный миллиардер (Кристоф Вальц
). Друзья решают отомстить, похитив его наглого и испорченного сынка (Крис Пайн
), однако сынок скорее сам вынуждает их похитить себя, чтобы вытянуть из папаши побольше бабла. На пути незадачливой троицы также появляются персонажи из предыдущего фильма – бывший босс и теперешний сиделец Дэйв (Кевин Спейси
), брутальный уголовник с парой дельных советов наготове Дин «Ублюдок» (Джейми Фокс
) и горячая нимфоманка Джулия (Дженнифер Энистон
).
Следует сразу оговориться - сиквел «Несносных боссов»
не совсем про несносных боссов. Если в первой части герои Бейтмана, Дэя и Судейкиса пытались помочь друг другу прикончить порядком надоевших начальников на манер хичкоковских «Незнакомцев в поезде»
, то во второй - они сами пытаются стать руководителями, и это у них не особо хорошо получается. Важно тут другое - три года назад их план сработал не очень хорошо, и на это было довольно смешно смотреть. Можно догадаться, что и в новом фильме их попытка киднеппинга закончится на манер отечественного «Вождя краснокожих»
, но вот потуги рассмешить у Шона Андерса
, сменившего в режиссерском кресле Сета Гордона
, вышли довольно-таки несносными, а то и ужасными (смотря как перевести прилагательное из оригинального названия).
Прелесть даже самых грубых и примитивных шуток прежде всего заключается в их неожиданности, в пинке под зад не только киношному персонажу, но и зрительским ожиданиям. Это знали и Мел Брукс
с Джаддом Апатоу
, и братья Фаррелли
с братьями Цукерами
, и другие комедиографы с приколами, нацеленными ниже пояса. Андерс не решается на такой риск и всю дорогу словно играет на безопасном поле, объясняя шутку чуть раньше, чем она завершилась, а затем - еще разок, то ли по инерции, то ли на всякий случай. Правда, режиссер все же забрасывает пару культурных референций, которые так или иначе вызовут улыбку – нельзя не обрадоваться упоминанию «Хищника»
или Марка Твена
.
Есть, правда, другая проблема, сбивающая с толку и раздражающая: герои Дэя и Судейкиса не то чтобы поглупели, а стали настоящими дегенератами, способными отнять пальму первенства у известного дуэта Джима Керри
и Джеффа Дэниелса
. В принципе, это объяснимо: Шон Андерс писал сценарий для сиквела «Тупого и еще тупее»
, который выйдет в России не раньше первого января, и мог вставить некоторые из наработок в собственный режиссерский опус. Вот только фильм от этого совсем не выигрывает. Есть еще Вальц, которому в фильме особо нечем блистать, и Спейси, честно отработавший свои пять минут экранного времени, но больше всех жалко Энистон – она честно старается, и у неё здорово получается, даже с шутками, над которыми обычно принято ржать в восьмом классе на задней парте.