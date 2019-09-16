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«Несносные боссы 2»: Воруй, похищай

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16 сентября 2019
Несмешной сиквел успешной комедии

«Несносные боссы 2»: Воруй, похищай

Ник (Джейсон Бейтман), Дэйл (Чарли Дэй) и Курт (Джейсон Судейкис) начинают собственный бизнес по производству нано-душа, но их тут же кидает обаятельный миллиардер (Кристоф Вальц). Друзья решают отомстить, похитив его наглого и испорченного сынка (Крис Пайн), однако сынок скорее сам вынуждает их похитить себя, чтобы вытянуть из папаши побольше бабла. На пути незадачливой троицы также появляются персонажи из предыдущего фильма – бывший босс и теперешний сиделец Дэйв (Кевин Спейси), брутальный уголовник с парой дельных советов наготове Дин «Ублюдок» (Джейми Фокс) и горячая нимфоманка Джулия (Дженнифер Энистон).

«Несносные боссы 2»: Воруй, похищай

Следует сразу оговориться - сиквел «Несносных боссов» не совсем про несносных боссов. Если в первой части герои Бейтмана, Дэя и Судейкиса пытались помочь друг другу прикончить порядком надоевших начальников на манер хичкоковских «Незнакомцев в поезде», то во второй - они сами пытаются стать руководителями, и это у них не особо хорошо получается. Важно тут другое - три года назад их план сработал не очень хорошо, и на это было довольно смешно смотреть. Можно догадаться, что и в новом фильме их попытка киднеппинга закончится на манер отечественного «Вождя краснокожих», но вот потуги рассмешить у Шона Андерса, сменившего в режиссерском кресле Сета Гордона, вышли довольно-таки несносными, а то и ужасными (смотря как перевести прилагательное из оригинального названия).

«Несносные боссы 2»: Воруй, похищай

Прелесть даже самых грубых и примитивных шуток прежде всего заключается в их неожиданности, в пинке под зад не только киношному персонажу, но и зрительским ожиданиям. Это знали и Мел Брукс с Джаддом Апатоу, и братья Фаррелли с братьями Цукерами, и другие комедиографы с приколами, нацеленными ниже пояса. Андерс не решается на такой риск и всю дорогу словно играет на безопасном поле, объясняя шутку чуть раньше, чем она завершилась, а затем - еще разок, то ли по инерции, то ли на всякий случай. Правда, режиссер все же забрасывает пару культурных референций, которые так или иначе вызовут улыбку – нельзя не обрадоваться упоминанию «Хищника» или Марка Твена.

«Несносные боссы 2»: Воруй, похищай

Есть, правда, другая проблема, сбивающая с толку и раздражающая: герои Дэя и Судейкиса не то чтобы поглупели, а стали настоящими дегенератами, способными отнять пальму первенства у известного дуэта Джима Керри и Джеффа Дэниелса. В принципе, это объяснимо: Шон Андерс писал сценарий для сиквела «Тупого и еще тупее», который выйдет в России не раньше первого января, и мог вставить некоторые из наработок в собственный режиссерский опус. Вот только фильм от этого совсем не выигрывает. Есть еще Вальц, которому в фильме особо нечем блистать, и Спейси, честно отработавший свои пять минут экранного времени, но больше всех жалко Энистон – она честно старается, и у неё здорово получается, даже с шутками, над которыми обычно принято ржать в восьмом классе на задней парте.


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