«Пингвины Мадагаскара»: Агенты, пришедшие с холода

Джеймсбондовские похождения черно-белых друзей
Пока титульные герои «Мадагаскара
» танцуют в спасенном цирке, квартет пингвинов - Шкипер (Том МакГрат
), Ковальски (Крис Миллер
), Рико (Конрад Вернон
) и Прапор (Кристофер Найтс
) - решают отправиться на поиски новых приключений. Когда-то это желание привело их еще желторотыми в нью-йоркский зоопарк, спустя десять лет целью черно-белой коммандос стал Форт-Нокс - военная база и сверхзащищенное хранилище золотых слитков и сырных нямок. Дело принимает крутой оборот: за пингвинами (а заодно и за нямками) охотится разъяренный осьминог Дэйв (Джон Малкович
), которого пингвиномания когда-то оставила без зрительской любви и вынудила мотаться по миру в не самых комфортабельных условиях. Тут же на сцену выходит элитный отряд «Северный ветер» во главе с самовлюбленным псом, чье имя строго зашифровано (Бенедикт Камбербэтч
/Максим Матвеев
). Конкуренция и угроза планетарного масштаба становится фоном для истории о том, что иногда белый и пушистый - это судьба.
Бессменный режиссер «мадагаскаровской» трилогии Эрик Дарнелл
не испугался двух абсолютно неудачных сиквелов и в рекордные сроки (два года вместо привычных для франшизы трех-четырех) подготовил спин-офф (отдельный фильм про второстепенных героев популярного произведения) про народных любимцев – квартет пингвинов с замашками спецагентов. Второй половиной дуэта вместо Тома МакГрата (голос Шкипера и сорежиссер трех «Мадагаскаров») выступил Саймон Дж. Смит
, когда-то, тоже в паре, снявший «Би Муви: Медовый заговор»
. Перегруппировка подействовала чуть лучше, чем привлечение в качестве соавтора сценария милого независимого Ноа Баумбаха
, но радикально из крутого пике, начавшегося сразу после первого «Мадагаскара», детище DreamWorks не вывела.
История джеймсбондовских похождений черно-белых друзей вышла не то чтобы сильно лучше «Мадагаскара 3»
, сюжетная канва подозрительно напоминает «Гадкого я 2»
, а национальные гэги (юмористические штампы про Париж, Венецию, Дублин и Пекин) и восторг от пингвиньей пушистости довольно быстро приедаются. Но продолжают повторяться по кругу до победного.
«Пингвины»
- это набор коротеньких умильных и находчивых зарисовок, насаженный на условную ось сюжета (борьба белых и пушистых с кривозубыми и склизкими). Буксующую историю постоянно подталкивает при помощи приема deus ex machina («бог из машины»), когда оказавшихся в тупике героев спасает чудо или другой шерстистый отряд (в мультфильме поочередно и неоднократно эксплуатируют оба варианта). Смысловую нагрузку несут лишь первая и последняя сцена, рассказывающие юному зрителю, что иногда нужно выйти из оптимистичного строя, движущегося в неизвестном направлении, а порой - вовремя смириться с ролью второго плана ради общего дела.
Между ними - чудеса эквилибристики, шутки с заглатыванием и отрыгиванием предметов, обыгрывание штампов шпионских боевиков и серьезное использование штампов юмористических, сказка о дружбе и очередная схематично-пародийная любовная линия. Сериальный потенциал у «Пингвинов» крайне велик: хоть это и история о том, что не все мимишно, что пушисто, успех черно-белого квартета строился всегда именно на обаянии пернатых. Шкиперу и Ко достаточно просто стоять, улыбаться и махать (что они с успехом и делают).