«Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять

Фантастическая история взросления с непредсказуемым финалом
Полицейский из будущего (Итан Хоук
) с помощью спрятанного в скрипичный футляр аппарата перемещается сквозь время в погоне за загадочным бомбистом, взрывающим дома в Нью-Йорке уже не одно десятилетие. Притворившись барменом в баре 70-х годов, временной коп выслушивает автобиографию загадочного андрогина (запоминающаяся работа Сары Снук
), которая займет ровно половину экранного времени, а про оставшуюся половину лучше ничего не знать заранее — временных кульбитов и твистов там хватит на несколько сай-фай фильмов.
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«Патруль времени» Майкла и Питера Спиригов
Родившиеся в Германии и проживающие в Австралии братья-близнецы Майкл
и Питер Спириги
уже брались за фантастику: сначала на мизерном бюджете скрестили
сюжет про инопланетян с зомби-хоррором, а затем со значительно большим размахом впрыснули
в жанр антиутопии вампирскую мифологию. На этот раз они экранизировали коротенький рассказ Роберта Хайнлайна
«Все вы зомби...» и назвали его «Предопределение
». Русская локализация, как всегда, прекрасна и отсылает к совсем другому фильму — одноименному качественному фантастическому боевику
, где Ван Дамм
эффектно садился на шпагат. Получилось довольно забавно, так как трудно представить две более непохожие картины с одинаковым названием.
По сути история жизни героя/героини Сары Снук попала сюда из какого-то другой киновселенной, пронзительной драмы про проблемы ЛГБT — и это несколько сбивает с толку. Тем более неожиданными окажутся американские горки второй половины фильма, и тут уж зрителей, не закаленных хотя бы второй частью «Назад в будущее
», может сильно укачать. По сути, что-то подобное уже пытался провернуть пару лет Райан Джонсон
с «Петлей времени
», и те, кому тот фильм пришелся по вкусу, могут смело смотреть и творение Спиригов. Другое дело, что одинаковые с лица братья почти что перебили своему детищу хребет, перегрузив его мелодраматичностью и разогнавшись лишь к концу. Лишенная ритма история взросления настолько неуместно соседствует с призванным поражать финалом, что иначе как амбициозный провал фильм воспринимать не получается.
Тем не менее, нельзя не отметить старания актрисы Сары Снук. Здесь она похожа одновременно на Джоди Фостер
и Эрика Штольца
, и за её трансформацией наблюдать, пожалуй, интересней всего. Хороший австралийский актер Ноа Тэйлор
присутствует скорее для мебели, но именно хитрые манипуляции его героя помогут Итану Хоуку замкнуть временную петлю и избавиться от террориста. Если получится выдержать первые сорок пять минут, то вы узнаете, каким именно хитроумным способом он это сделает.
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