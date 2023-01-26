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«Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять

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26 января 2023

Фантастическая история взросления с непредсказуемым финалом

«Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять

Полицейский из будущего (Итан Хоук) с помощью спрятанного в скрипичный футляр аппарата перемещается сквозь время в погоне за загадочным бомбистом, взрывающим дома в Нью-Йорке уже не одно десятилетие. Притворившись барменом в баре 70-х годов, временной коп выслушивает автобиографию загадочного андрогина (запоминающаяся работа Сары Снук), которая займет ровно половину экранного времени, а про оставшуюся половину лучше ничего не знать заранее — временных кульбитов и твистов там хватит на несколько сай-фай фильмов.

Смотреть онлайн «Патруль времени» Майкла и Питера Спиригов
Родившиеся в Германии и проживающие в Австралии братья-близнецы Майкл и Питер Спириги уже брались за фантастику: сначала на мизерном бюджете скрестили сюжет про инопланетян с зомби-хоррором, а затем со значительно большим размахом впрыснули в жанр антиутопии вампирскую мифологию. На этот раз они экранизировали коротенький рассказ Роберта Хайнлайна «Все вы зомби...» и назвали его «Предопределение». Русская локализация, как всегда, прекрасна и отсылает к совсем другому фильму — одноименному качественному фантастическому боевику, где Ван Дамм эффектно садился на шпагат. Получилось довольно забавно, так как трудно представить две более непохожие картины с одинаковым названием.

«Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять

По сути история жизни героя/героини Сары Снук попала сюда из какого-то другой киновселенной, пронзительной драмы про проблемы ЛГБT — и это несколько сбивает с толку. Тем более неожиданными окажутся американские горки второй половины фильма, и тут уж зрителей, не закаленных хотя бы второй частью «Назад в будущее», может сильно укачать. По сути, что-то подобное уже пытался провернуть пару лет Райан Джонсон с «Петлей времени», и те, кому тот фильм пришелся по вкусу, могут смело смотреть и творение Спиригов. Другое дело, что одинаковые с лица братья почти что перебили своему детищу хребет, перегрузив его мелодраматичностью и разогнавшись лишь к концу. Лишенная ритма история взросления настолько неуместно соседствует с призванным поражать финалом, что иначе как амбициозный провал фильм воспринимать не получается.

Тем не менее, нельзя не отметить старания актрисы Сары Снук. Здесь она похожа одновременно на Джоди Фостер и Эрика Штольца, и за её трансформацией наблюдать, пожалуй, интересней всего. Хороший австралийский актер Ноа Тэйлор присутствует скорее для мебели, но именно хитрые манипуляции его героя помогут Итану Хоуку замкнуть временную петлю и избавиться от террориста. Если получится выдержать первые сорок пять минут, то вы узнаете, каким именно хитроумным способом он это сделает.


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Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
абвг (город)   2.09.2015 - 18:21
Странно, что так мало отзывов. Охотнее обсуждают мыло. Я только вчера посмотрела, еще не пришла в себя от фильма, смешаные чувства и мысли. Однозначно фильм нужно посмотреть. читать далее>>
№ 2
Правдоискатель   2.12.2014 - 19:15
... Нет. Там шла речь именно о ремейке фильма с Ван Даммом (или о повторной экранизации комикса, на котором он был основан), а фильм, на который написана эта рецензия, не имеет к нему никакого отношения.... читать далее>>
№ 1
Rangeela (Бишкек)   2.12.2014 - 18:19
У меня вопрос -это об этом фильме были новости от 25 мая 2013 года под заголовком "Новый патруль времени" обойдётся без Ван-Дамма"? //www.kino-teatr.ru/casting/news/y2013/5-25/3800/ Раздел... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять фотографии
«Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять фотографии
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