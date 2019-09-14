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«Джон Уик»: Не грусти - пристрели

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14 сентября 2019
Киану Ривз мстит за собаку

«Джон Уик»: Не грусти - пристрели

Из-за смерти жены Джон Уик в исполнении Киану Ривза предстает в том самом печальном амплуа, которое сделало актера персонажем многочисленных мемов. К счастью, горевать он будет недолго. Однажды ночью, когда Джон спит в обнимку с трогательным щенком-биглем, подаренным почившей супругой, в его дизанерски оформленный дом вламываются молодые подонки, избивают хозяина и забирают ключи от машины. Кроме того, грабители убивают щенка - и эта выходка повлечет за собой настоящую лавину смертей. Выясняется, что один из подонков - сын русского мафиози Тарасова со скандинавским именем Вигго (Микаэл Нюквист), на которого Уик когда-то работал в качестве неуязвимого ассасина по прозвищу Баба Яга. Однако старое знакомство не спасет ни Вигго, ни его сына Йозефа, названного так, видимо, в честь Сталина - в гневе Киану пострашнее эболы. Остановить его может только старый приятель - попивающий овощные коктейли киллер Маркус (Уиллем Дэфо). Но иногда дружба оказывается сильнее контракта.

«Джон Уик»: Не грусти - пристрели

Можно сколько угодно придираться к кондовости и невольной пародийности сюжета и к смешным русским именам, но при всем этом возвращение Ривза в образе героя боевика очень даже удалось. Он не только элегантно одевается и угрюмо хмурится, но еще круто стреляет, гоняет на тачке, а также умеет драться и стрелять одновременно, что не раз продемонстрируют режиссеры Чад Стахелски и Дэвид Лейтч. Оба, кстати, бывшие каскадеры и постановщики трюков. Наверное, этим объясняются безупречно снятые экшен-сцен, чем в последнее время не могли похвастаться подобные фильмы - из-за повлиявшего на весь жанр Пола Гринграсса и его слишком подвижной операторской манеры.

В «Джоне Уике», несмотря на почти непрекращающиеся стрельбу и мордобой, камера не трясется, словно в руках эпилептика, и все детали боевого балета видны вполне отчетливо. В некоторых сценах - например, во время перестрелки в ночном клубе - фильм достигает уровня классики про парней с пистолетами от Джона Ву, так что поневоле ждешь, что в церкви, где под прикрытием икон русская мафия отмывает деньги, вот-вот полетят не только пули, но и голуби.

«Джон Уик»: Не грусти - пристрели

Сильное место этого боевика про месть кроется не в особой глубине проработки персонажей, а в темпоритме фильма, в слаженности работы сюжетного механизма. Зритель так и не узнает деталей из прошлого Джона Уика, кроме того, что когда-то он убил трех человек в баре с помощью карандаша. Все остальное Ривз, идущий за самым главным боссом, как беспощадная машина смерти, и так расскажет своими поступками. Его испещренный телами путь при этом не превращается в компьютерную игру или беспощадное мочилово в духе дилогии «Рейд». Последовательность действий главного героя скорее напоминает «Расплату» с Мелом Гибсоном – Киану так же уверенно идет по трупам, правда, не ради денег.

«Джон Уик» хорош и своим кастингом, где особенно выделяется не пережимающий по части злодейства Нюквист. Прекрасны и актеры второго плана: владелец отеля для киллеров Иэн МакШейн, Джон Легуизамо в роли скупщика краденных машин, Дэвид Патрик Келли в роли «чистильщика». Но чего уж там - в первую очередь фильм примечателен коронным выходом Киану, который - с удовольствием можно констатировать – у него получился. «Я вернулся» - говорит Джон Уик. Да, и мы этому рады.


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«Джон Уик»: Не грусти - пристрели фотографии
«Джон Уик»: Не грусти - пристрели фотографии
«Джон Уик»: Не грусти - пристрели фотографии
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№ 2
Настя красницкая (Чебоксары)   18.01.2015 - 21:24
По поводу прозвища. Почему Баба Яга, а не, например, Соловей-разбойник? Потому что Баба Яга живёт в лесу, а собеседники к неё - кот да сова. Сценаристы не совсем правильно объяснили это прозвище. Джон... читать далее>>
№ 1
Настя красницкая (Чебоксары)   18.01.2015 - 21:15
Не люблю боевики, но чего не сделаешь ради Киану Ривз. В последнее время он специализируется в амплуа "задумчивый парень, который может постоять за себя". Тоже неплохо. Но главная особенность... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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